Spelers weten splitscreen-co-op Halo Infinite op Xbox aan de praat te krijgen

Xbox-spelers hebben ontdekt hoe ze de campaign co-op-modus van Halo Infinite kunnen spelen ondanks dat deze nog helemaal niet beschikbaar is. De work-around heeft wat flinke haken en ogen, maar werkt in de kern wel.

Onder andere YouTuber Noble Actual ondekte het truukje en plaatste een video en instructies. Het is zaak om de game in offline-modus te plaatsen, een tweede controller aan te sluiten, die in te loggen bij een account, de singleplayer te starten met de eerste controller en tot slot op controller nummer een op start en back en op nummer twee op start gedrukt wordt, zal de tweede speler verschijnen. Op Windows werkt de glitch niet.

De nadelen zijn echter niet mals. Speler nummer twee heeft geen heads-up display, dus hij of zij heeft weinig besef van de stand van zaken. Daarnaast zijn story-missies niet toegankelijk en ook forward operating bases functioneren niet. Het ergste nadeel is nog wel dat savegames na een tijd lang co-op spelen niet meer willen laden, volgens meldingen van onder andere Noble Actual zelf. Ook zal de game vastlopen als een van de spelerspersonages sterft.

Desalniettemin is het mogelijk om met deze truuk samen de open wereld van de nieuwe Halo-game te doorkruisen en gevechten aan te gaan met de Covenant. Wie liever wacht op de officiële release van de co-opmodus voor het spel, moet nog tot mei volgend jaar zijn geduld bewaren. Dan komt overigens ook de Forge-leveleditor uit.

Tweakers heeft van Halo Infinite, dat tijdens zijn ontwikkeling flinke vertraging op heeft gelopen, ook een recensie gemaakt. Deze is er zowel in geschreven als in videovorm en beschouwt zowel de single- als de multiplayer van het spel.

Tweet bevat ook een video van de glitch in actie