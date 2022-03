Modder maakt minuscule Nintendo Switch-kerstboomversiering met werkend scherm

Je pc volhangen met rgb-verlichting is echt iets voor tweakers, maar hele volksstammen doen dat met hun kerstboom. Om als tweaker echt de blits te maken met je boom, moet je iets beters verzinnen. Zo maakte ontwikkelaar scottbez1 een mini-Switch-kerstversiering.

De 'kerstboomversie' van de Switch is gemaakt op basis van een 1,14"-lcd met een resolutie van 240x135 pixels. Scottbez1 ontwierp daar met Fusion 360 een 3d-geprinte behuizing voor die op de Nintendo Switch lijkt, met een schaal van ongeveer 1:5. Ook maakte hij met KiCad een eigen printplaat, waar hij een ESP32-controller op soldeerde, die hij vervolgens programmeerde om gifjes af te kunnen spelen. Hij toont het hele proces op YouTube en heeft de code op GitHub gezet.

Gamen op de mini-Switch is dus niet mogelijk, maar door er bewegende plaatjes van Switch-games op te tonen, is de suggestie wel te wekken. Uiteraard kunnen er ook andere plaatjes getoond worden op het scherm en scottbez1 programmeerde zijn kerstversiering zo dat die afbeeldingen aangepast kunnen worden aan de hand van de datum en tijd.

Het mini-apparaatje bevat ook een microSD-kaartlezer en de thumbsticks zijn werkende knoppen, die gebruikt kunnen worden om van afbeelding te wisselen. Een accu ontbreekt, dus de kleine Switch moet wel aangesloten worden op een voeding. Scottbez1 loste dat op door de dunne stroomkabel direct op het pcb te solderen en die ook te gebruiken om de kerstversiering mee in de boom te hangen. De kabel is verbonden aan een Micro-USB-adapter die verborgen is in de boom.