Spraakassistent Cortana had bijna Bingo geheten door oud-Microsoft-baas Ballmer

Microsofts spraakassistent Cortana had bijna Bingo geheten. Microsoft-CEO Steve Ballmer wilde de spraakassistent Bingo noemen, maar zijn opvolger Satya Nadella stak hier een stokje voor en uiteindelijk werd de naam Cortana gekozen.

In een gesprek in de nieuwsbrief Big Bets praat Sandeep Paruchuri over zijn tijd bij Microsoft. Hij leidde het productteam bij Microsoft en vertelt in de nieuwsbrief een anekdote over hoe spraakassisent Cortana werd geïntroduceerd. Tijdens zijn vertrek bij Microsoft probeerde Ballmer nog zijn stempel te drukken op de spraakassistent voor release en kwam met de naam Bingo.

Sandeep vertelt dat de nieuwe CEO, Satya Nadella, 'gelukkig' een andere mening had over de naam voor de spraakassisent. Hij zorgde ervoor dat de naam Bingo van tafel ging. De werktitel van het project was al Cortana en uiteindelijk werd dit ook de naam van de spraakassistent. Cortana werd als eerste uitgebracht voor Windows Phone 8.1. Inmiddels is de slimme assistent ook onderdeel van het besturingssysteem Windows.

De naam Cortana komt uit de Halo-serie. In de games helpt ze het hoofdpersonage Master Chief. Stemacteur Jen Taylor sprak de stem van het virtuele personage in de game in en heeft ook het inspreekwerk voor de Amerikaanse versie van de spraakassistent verzorgd.