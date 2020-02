Microsoft verwijdert smarthomefuncties uit Cortana en zet in op productiviteit

Microsoft gaat een aantal veranderingen doorvoeren aan de slimme assistant Cortana. Die wordt meer gericht op productiviteit. Microsoft verwijdert functies zoals het afspelen van muziek en het aansturen van smarthome-apparatuur.

De wijzigingen in de slimme assistant zijn met name in de Windows 10-versie te zien, schrijft het bedrijf in een blogpost. Cortana verdwijnt daarnaast uit de Microsoft Launcher voor Android. De nieuwe versie wordt in de volgende grote Windows 10-update automatisch doorgevoerd. Microsoft wil de assistent vooral inzetten voor productiviteit, door meer te focussen op zaken als agenda's, takenlijsten en herinneringen. Gebruikers kunnen na de update 'chatten' met de assistent. Zo kunnen ze typen dat ze een bepaalde taak aan een lijst willen uitvoeren, of vragen wanneer een afspraak is. De nieuwe functies moeten ook beter worden geïntegreerd in Microsoft 365-diensten, maar hoe dat precies gebeurt is niet duidelijk.

Naast de nieuwe functies worden er ook features uit Cortana verwijderd. Onder andere de mogelijkheid om muziek af te spelen en om smarthome-apparaten aan te sturen verdwijnt. Ook de third party skills verdwijnen. Microsoft maakt het bovendien verplicht in te loggen met een account voor Cortana gebruikt kan worden. De veranderingen komen 'in de lente'. De chatfunctie komt aanvankelijk eerst beschikbaar voor Amerikaanse gebruikers en pas later voor internationale, maar hoe lang dat duurt is niet bekend. Vanaf eind april verdwijnt Cortana uit de Microsoft Launcher voor Android.