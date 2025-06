Microsoft stopt ondersteuning voor Cortana-app in testversie Windows 11

Microsoft is in de Dev- en Canary-versies van Windows 11 gestopt met de ondersteuning van de Cortana-app. Gebruikers van deze testversies krijgen een melding te zien dat de app niet meer werkt. Microsoft is al langer bezig met het uitfaseren van de spraakassistent.

Bron: XDA Developers

De betreffende testversies van het besturingssysteem krijgen samen met de andere Insider-kanalen altijd als eerste veranderingen te zien. Via de Microsoft Store heeft het bedrijf nu in enkele testbuilds van het OS ondersteuning voor de spraakassistent Cortana stopgezet door middel van een update voor de standalone-Cortana-app, aldus XDA Developers.

In een blogpost licht Microsoft toe dat het bedrijf vanaf begin augustus stopt met de ondersteuning voor de app van de spraakassistent. Cortana is daarentegen nog wel via andere services van het bedrijf te gebruiken, onder meer via 'Outlook mobile, Teams mobile, Microsoft Teams display en Microsoft Teams rooms'.

Ook daar zal de toegang tot Cortana naar verwachting langzaam maar zeker gesloten worden. Microsoft zet naar eigen zeggen in op verschillende systemen die gebruikmaken van AI. Via Bing en Microsoft 365 Copilot kunnen gebruikers bijvoorbeeld ook al een soort digitale assistent gebruiken.

Sinds 2020 is Microsoft bezig met het uitfaseren van Cortana. Toen stopte het bedrijf bijvoorbeeld al met de ondersteuning voor alle thirdpartyapparaten en -software waar Cortana op draait. Ook de iOS- en Android-apps van Cortana en de versie van de spraakassistent voor Surface-koptelefoons zijn niet meer beschikbaar.