Gerucht: Microsoft introduceert binnenkort Surface Laptop Studio 2 met RTX 4060

Microsoft introduceert binnenkort mogelijk een Surface Laptop Studio 2 en een Surface Laptop Go 3. Dat claimt Duitse techwebsite WinFuture. Microsoft houdt volgende week een evenement waar het nieuwe Surface-apparaten aankondigt.

De nieuwe Surface-apparaten krijgen onder meer een nieuwe cpu en gpu. Dat claimt WinFuture, dat vaker vroegtijdig informatie over Surface-apparaten uitlekt. De Surface Laptop Studio 2 zou bijvoorbeeld geleverd worden met maximaal een Core i7-13800H-cpu van Intel. Die is gebaseerd op de Raptor Lake-architectuur en beschikt over zes P-cores en acht E-cores, voor een totaal van veertien cores en twintig threads.

De Surface Laptop Studio 2 krijgt daarnaast maximaal 64GB Lpddr5x-geheugen en een GeForce RTX 4050 of 4060-laptop-gpu. Er komt ook een basismodel van de laptop, die gebruikmaakt van de geïntegreerde Xe-gpu in de Intel-processor. Het apparaat krijgt volgens informatie van WinFuture ook een helderder scherm, hoewel het formaat ongewijzigd blijft met 14,4". Ook de resolutie en refreshrate zijn hetzelfde, met respectievelijk 2400x1600 pixels en 120Hz. Het apparaat houdt ook zijn unieke 'Dynamic Woven Hinge'-scharnier, waarmee het scherm in verschillende standen geherpositioneerd kan worden.

Verder krijgt de Surface Laptop Studio 2 volgens WinFuture voor het eerst een USB-A-poort; het origineel had dat niet. Die nieuwe poort komt beschikbaar naast de twee USB-C-poorten met Thunderbolt 4-ondersteuning. De laptop krijgt ook een microSD-kaartlezer, maar blijft verder grotendeels ongewijzigd met onder andere een 58Wh-accu.

Het apparaat krijgt volgens WinFuture een hogere adviesprijs. De goedkoopste variant gaat volgens die website 2249 euro kosten. Een model met RTX 4050-gpu, 16GB geheugen en 512GB opslag moet 2729 euro gaan kosten, terwijl een variant met 32GB geheugen, 1TB opslag en een RTX 4060 een adviesprijs van 3199 euro zou krijgen. WinFuture heeft nog geen informatie over het model met 64GB, maar speculeert dat die rond de 3700 euro gaat kosten. De techwebsite zegt dat het apparaat op 3 oktober uitkomt.

Surface Laptop Go 3 krijgt nieuwe cpu, maar blijft verder vrijwel ongewijzigd

WinFuture heeft ook details over de vermeende Surface Laptop Go 3. Deze laptop blijft volgens dat medium vrijwel ongewijzigd ten opzichte van de Go 2. Het apparaat krijgt ditmaal een Core i5-1235U-processor uit de Alder Lake-serie. Deze chip krijgt twee P-cores en acht E-cores, voor een totaal van tien cores en twaalf threads. Het scherm en de andere features zouden hetzelfde blijven. Het basismodel krijgt 8GB geheugen en 256GB opslag en kost 899 euro. De Surface Laptop Go 3 moet begin oktober uitkomen.

Afbeeldingen: WinFuture