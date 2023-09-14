Gerucht: Microsoft introduceert binnenkort Surface Laptop Studio 2 met RTX 4060

Microsoft introduceert binnenkort mogelijk een Surface Laptop Studio 2 en een Surface Laptop Go 3. Dat claimt Duitse techwebsite WinFuture. Microsoft houdt volgende week een evenement waar het nieuwe Surface-apparaten aankondigt.

De nieuwe Surface-apparaten krijgen onder meer een nieuwe cpu en gpu. Dat claimt WinFuture, dat vaker vroegtijdig informatie over Surface-apparaten uitlekt. De Surface Laptop Studio 2 zou bijvoorbeeld geleverd worden met maximaal een Core i7-13800H-cpu van Intel. Die is gebaseerd op de Raptor Lake-architectuur en beschikt over zes P-cores en acht E-cores, voor een totaal van veertien cores en twintig threads.

De Surface Laptop Studio 2 krijgt daarnaast maximaal 64GB Lpddr5x-geheugen en een GeForce RTX 4050 of 4060-laptop-gpu. Er komt ook een basismodel van de laptop, die gebruikmaakt van de geïntegreerde Xe-gpu in de Intel-processor. Het apparaat krijgt volgens informatie van WinFuture ook een helderder scherm, hoewel het formaat ongewijzigd blijft met 14,4". Ook de resolutie en refreshrate zijn hetzelfde, met respectievelijk 2400x1600 pixels en 120Hz. Het apparaat houdt ook zijn unieke 'Dynamic Woven Hinge'-scharnier, waarmee het scherm in verschillende standen geherpositioneerd kan worden.

Verder krijgt de Surface Laptop Studio 2 volgens WinFuture voor het eerst een USB-A-poort; het origineel had dat niet. Die nieuwe poort komt beschikbaar naast de twee USB-C-poorten met Thunderbolt 4-ondersteuning. De laptop krijgt ook een microSD-kaartlezer, maar blijft verder grotendeels ongewijzigd met onder andere een 58Wh-accu.

Het apparaat krijgt volgens WinFuture een hogere adviesprijs. De goedkoopste variant gaat volgens die website 2249 euro kosten. Een model met RTX 4050-gpu, 16GB geheugen en 512GB opslag moet 2729 euro gaan kosten, terwijl een variant met 32GB geheugen, 1TB opslag en een RTX 4060 een adviesprijs van 3199 euro zou krijgen. WinFuture heeft nog geen informatie over het model met 64GB, maar speculeert dat die rond de 3700 euro gaat kosten. De techwebsite zegt dat het apparaat op 3 oktober uitkomt.

Surface Laptop Go 3 krijgt nieuwe cpu, maar blijft verder vrijwel ongewijzigd

WinFuture heeft ook details over de vermeende Surface Laptop Go 3. Deze laptop blijft volgens dat medium vrijwel ongewijzigd ten opzichte van de Go 2. Het apparaat krijgt ditmaal een Core i5-1235U-processor uit de Alder Lake-serie. Deze chip krijgt twee P-cores en acht E-cores, voor een totaal van tien cores en twaalf threads. Het scherm en de andere features zouden hetzelfde blijven. Het basismodel krijgt 8GB geheugen en 256GB opslag en kost 899 euro. De Surface Laptop Go 3 moet begin oktober uitkomen.

Microsoft Surface Laptop Studio 2 via WinFuture
Microsoft Surface Laptop Studio 2 via WinFutureMicrosoft Surface Laptop Studio 2 via WinFuture

Afbeeldingen: WinFuture

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 14-09-2023 18:08 54

14-09-2023 • 18:08

54

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Microsoft Surface Laptop Studio Core i5, 16GB ram

geen prijs bekend

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Reacties (54)

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JBVisual 14 september 2023 18:55
De Surface Laptop Studio 2 krijgt daarnaast maximaal 64GB Lpddr5x-geheugen en een GeForce RTX 4050 of 4060-laptop-gpu
Het apparaat krijgt volgens WinFuture een hogere adviesprijs. De goedkoopste variant gaat volgens die website 2249 euro kosten. Een model met RTX 4050-gpu, 16GB geheugen en 512GB opslag moet 2729 euro gaan kosten, terwijl de duurste variant met 32GB geheugen, 1TB opslag en een RTX 4060 een adviesprijs van 3199 euro zou krijgen. WinFuture zegt dat het apparaat op 3 oktober uitkomt.
Mis ik hier iets?
In het officiële bericht van Microsoft maken ze hier ook melding van, dus het is hier niet direct de fout van tweakers, maar ik vraag me wel af wat nu de maximale versie van Microsoft gaat worden.
ochhanz @JBVisual14 september 2023 21:33
Misschien verschil tussen consument en zakelijk modellen? (MS had althans in het verleden weleens dat zakelijke modellen tot hogere specs gingen.)
Loller1
@JBVisual14 september 2023 22:19
Er is geen officieel bericht van Microsoft, dit is gewoon gelekte informatie.
ernstoud 14 september 2023 18:12
Zijn er mensen die wel eens iemand met een dergelijke notebook gezien hebben? Ik zie ze in ieder geval nergens, niet echt een verkoop succes volgens mij.
Jaïr.exe @ernstoud14 september 2023 19:23
Zie ze dagelijks op mijn werk wel langskomen, en vaak is dat geen goed teken. Veel Surface Books/Pro tussen 2016-2018 waarvan nu de SSD's aan het begeven zijn. En je raadt het al, de SSD's zijn gesoldeerd op het moederbord. 2800 euro papier gewichten zijn het nu.
ochhanz @Jaïr.exe14 september 2023 21:19
Bij vrij nieuwe modellen (vanaf Pro 7+) zijn de SSD's makkelijk zelf te vervangen (via een SSD hatch), bij oudere modellen jammer genoeg niet.
360Degreez @ochhanz15 september 2023 12:27
En zelfs bij de niet-vervangbare Pro's zijn ze niet vast gesoldeerd hoor. Je moet wel een heldendaad verrichten om het scherm zonder schade los te krijgen, maar daarna kan je er gewoon een grotere SSD in klikken.

Edit : Net @Jaïr.exe 's bericht hieronder gezien :-)

[Reactie gewijzigd door 360Degreez op 24 juli 2024 06:04]

ochhanz @360Degreez15 september 2023 18:10
Ja je moet wel veel geduld hebben en het scherm langzaam opwarmen om het los te koppelen, maar beter dan niks (/bij sommige modellen). :)

[Reactie gewijzigd door ochhanz op 24 juli 2024 06:04]

Loller1
@Jaïr.exe14 september 2023 22:17
Definiëer "veel"? Je hebt het 1 keer zien gebeuren zeker? Om nog maar te zwijgen over het feit dat moderne Surface toestellen als enige letterlijk een klep speciaal voor het vervangen van de SSD hebben, wat we nu niet bepaald kunnen zeggen van wat voor ander toestel dan ook.

[Reactie gewijzigd door Loller1 op 24 juli 2024 06:04]

Jaïr.exe @Loller114 september 2023 23:58
Beetje aparte vraag om een definitie van "veel" te vragen, ik zal je een handje helpen :)

Veel als in 4 per week. Vind een scherm eraf halen om een SSD eruit te halen ook overkill. Het is eerder dat het opvalt als bepaalde modellen vaker voorkomen dan andere, en de helft heeft dezelfde klachten. Nieuwere modellen komen minder vaak voor, want die hebben nog werkende SSD's. Fijn om te horen dat de M.2 makkelijker te vervangen is, zal over 3 jaar de post wel updaten.

SSD's degraderen ook best rap, zelfs met normaal gebruik, dus 4-5 jaar is geen gekke levensduur voor de gemiddelde OS SSD.

Wellicht is mijn reactie ook een beetje negatief richting de Surface modellen. Ik kan mezelf niet plaatsen om zoiets aan te raden voor dagelijks gebruik. Ze zijn te duur, te vervelend om te repareren, onderdelen ontiegelijk duur vergeleken met bijna iedere andere laptop op de markt. Ik snap dat fans/gebruikers van dit soort laptops/tablets dit anders zien, en ik dank ze hartelijk voor het werk en inkomsten die ik van ze ontvang.

Ook nog verdere info dan maar:
SSD's die niet te upgraden zijn (gesoldeerd op het moederbord).
Surface Pro 5
Surface Pro 6
Surface Pro 7
Surface Laptop 1
Surface Laptop 2

De andere Surface producten zijn wel te upgraden, maar bij meer dan de helft (Surface Books, Pro 3,4, 8, 9) moet het scherm verwijderd worden. Zelfs met een CPB heatmat heb je kans op permanente schermschade. Scherm is ook niet goedkoop als je het zelf doet en al helemaal duur bij een reparatiebedrijf.

[Reactie gewijzigd door Jaïr.exe op 24 juli 2024 06:04]

Barsonax @Jaïr.exe15 september 2023 06:56
Ik heb nog nooit een ssd kapot zien gaan bij normaal gebruik.

Vreemd dat dat zo vaak voorkomt bij jouw. Is de koeling wel adequaat oid?
osmosis @Barsonax15 september 2023 08:01
Kom gemiddeld 1 of 2 defecte SSD's tegen per maand (bij normaal gebruik) vooral WD Blue / Green SSD's vallen met bosjes om. Halen vaak de 3 jaar niet eens onder normaal gebruik.
ochhanz @Jaïr.exe15 september 2023 18:20
Veel als in 4 per week. Vind een scherm eraf halen om een SSD eruit te halen ook overkill. Het is eerder dat het opvalt als bepaalde modellen vaker voorkomen dan andere, en de helft heeft dezelfde klachten. Nieuwere modellen komen minder vaak voor, want die hebben nog werkende SSD's. Fijn om te horen dat de M.2 makkelijker te vervangen is, zal over 3 jaar de post wel updaten.

SSD's degraderen ook best rap, zelfs met normaal gebruik, dus 4-5 jaar is geen gekke levensduur voor de gemiddelde OS SSD.
Interessant, heb met andere laptops (van andere merken) ook best wat gedoe gehad met SSD's (wel semi budget laptops), ook weleens gehad dat een Kingston SSD na ~3 maanden kapot ging bij normaal gebruik. Overweeg zelf alleen laptops waarbij de SSD makkelijk te vervangen is.

Surface Pro 8 en 9 hebben trouwens een SSD hatch, je hoeft niet het scherm eerst los te halen.
ibmk90 @Jaïr.exe14 september 2023 19:56
Het varieert per device of de SSD’s zijn gesoldeerd op het moederbord. Ik weet in ieder geval dat het bij geen een Surface book het geval is dat de SSD gesoldeerd is. Deze zijn namelijk gewoon m.2 formaat.
RobWu @Jaïr.exe15 september 2023 13:07
Na twee Surface tablets, een met een dode SSD, en een met een 'kussen batterij', heb ik de Surface lijn opgegeven.

Zolang je niet zelf batterij, RAM en SSD zelf kan vervangen, komt dit soort hardware hier niet meer naar binnen.
arjola @Jaïr.exe16 september 2023 07:05
Als jullie op het werk endpoints die 5 tot 7 jaar oud zijn gebruiken, is het misschien sowieso tijd om ze eens te gaan vervangen ;-)
sprankel @ernstoud14 september 2023 19:46
Voor doorsnee consumenten zijn ze veel te duur. Studenten die dit kunnen uitgeven kopen een Mac, aula's staan er vol mee. (argument dat ik vaak hoor is, wie geeft er nu zoveel geld uit voor een Windows computer?) Voor werknemers zijn ze net iets te duur tov de concurentie.

Wie loopt er dan mee rond? Directeurs & CEO's, die kunnen het strakke maar ook heel mobiele design wel smaken. Market share is rond de 2% voor Surface wat idd niet heel hoog is.

Microsoft lijkt de situatie helemaal prima te vinden, het lijkt erop dat ze de concurentie met andere vendors niet willen aangaan door altijd net wat duurder uit te komen dan een HP of een Dell. Echter hun positie laat hun wel toe de andere vendors te beïnvloeden, zowel naar design maar ook naar technologie toe.

Surface trekt van in het begin exclusief via Windows update zowel zijn drivers als zijn firmware binnen. Zelfs accesoires als het docking station worden als het goed is via Windows update automatisch geupdate. Dat was bij introductie ongezien maar kijk, vorige week nieuwe consmenten HP laptop, trekt via Windows update zijn uefi update binnen alsook specifieke HP drivers. (toestel had een format gekregen en geen enkele bloatware is geïnstalleerd, als nu de gekende moederbord fabrikanten nog eens willen volgen...)

Zelfde verhaal met Windows hello of het doorbreken van overal een 1080p scherm in te steken. Surface laat MS toe de hele markt in een bepaalde richting te duwen.

[Reactie gewijzigd door sprankel op 24 juli 2024 06:04]

timper @sprankel14 september 2023 20:54
Zakelijk worden ze inderdaad veel gebruikt. Ons kantoor staat er vol mee. Ook zie ik ze veel bij bouwkunde/architectuur. Lekker wat power en ook nog kunnen tekenen.
musje83 @sprankel14 september 2023 20:56
Ik zie ze eigenlijk overal voorbij komen: projectmanagers, consultants, developers en inderdaad C-level managers. Hangt maar net af van de opties die het bedrijf je geeft.
Remura @ernstoud14 september 2023 18:14
Het zijn best mooie laptops, en de specs zien er op papier goed uit. Maar vaak vallen de uitvoeringen vaak tegen in realiteit.

Daarnaast betaal je ook 2000 euro voor zoiets, wat ik wel heel duur vind voor wat het levert.
arjandijk162 @Remura14 september 2023 23:47
Ik heb het vorige model met i7 en ben er dik tevreden mee. Verving toen de 6 jaar oude Surface 3 pro. Z'n geld waard qu a designen flexibiliteit
WhiteDog @ernstoud14 september 2023 18:15
Hij schijnt enorm populair te zijn bij mensen die nog aan de Nokia N-Gage gewerkt hebben...
Abysmax @WhiteDog15 september 2023 01:36
To be fair, de Nokia N-Gage was awesome dus dan moet de Surface wel goed zijn.
ochhanz @ernstoud14 september 2023 21:30
Ik zie vaker Surface Pro's/Laptops dan Ipad pro's, wel altijd bij meetings of dergelijk. Prima apparaten, beetje duur maar wel flexibel en licht. Vooral Surface Pro met makkelijk te vervangen toetsenboord is praktisch op termijn.
De Surface Laptop Studio en Go verder nooit nog gezien (behalve dat ik zelf een Go heb).
roffeltjes @ochhanz15 september 2023 07:11
Wij hebben 200 surface go2 gekocht voor de faculteit. Handig voor docenten die tijdens lessen aantekeningen willen maken, al vraag ik me af of dit vaak gebeurd. Prijs is in ieder geval heel redelijk

Verder zie je nog wel de Surface Pro (en mijn vrouw heeft hem ook), maar dat is dan een byod, iets te duur om zomaar te kopen als niet-media faculteit

De Surface laptop heb ik volgens mij een keer gezien bij een externe jongen. Prachtig laptop, maar voor ons doel te duur. Wij kopen en-mass HP or Lenovos van rond de 1200 euro.
ochhanz @roffeltjes15 september 2023 18:03
Surface Go is inderdaad redelijk geprijsd, en nu ook pentium cpu's wel okee zijn (Go2 m3, Go3 pentium) voor standaard tablet/laptop gebruik kan ik me goed voorstellen dat ze populair zijn bij sommige bedrijven & faculteiten. Heb ook weleens gehoord dat Surface Go het meest verkocht wordt van de Surface lijn. Nieuwe Surface Laptop onlangs ook is gezien, mooie laptop maar wel minder strak dan nieuwe Surface Pro en er is meer concurrentie.
TheSiemNL @ernstoud14 september 2023 18:30
Ik verkoop ze heel veel. Ideaal die Surface Laptop Studio. Zeker met de extra grafische kaart, komt dan automatisch met i7. Goede combinatie, zeker met Surface Dock.
Powermage @ernstoud14 september 2023 18:35
De studio komt niet veel voor, maar zakelijk gezien Surface Pro's en Surface laptops zat die wij uitleveren.
Praetextatus @ernstoud14 september 2023 18:36
Dit is al de zoveelste iteratie. Zal dus wel wat geld in 't laatje brengen. Maar deze laptops worden voornamelijk zakelijk gekocht. Daar heb ik ze regelmatig voorbij zien komen.
TheVMaster Moderator WOS @ernstoud14 september 2023 19:37
Ik heb een Surface Laptop Studio en moet zeggen dat ik er super blij mee ben. Ken genoeg mensen met een Surface device btw, vooral in de zakelijke wereld.
michaelkamen @ernstoud14 september 2023 19:52
Ik heb de huidige Surface Laptop Studio. Heerlijke laptop. Krachtig genoeg om op te programmeren, gamen, VMs te draaien en video te bewerken. Gebruik hem ook regelmatig in half ingeklapte modus om video's te kijken, of in tablet modus om aantekeningen en te maken in documenten. Mijn eerste Surface laptop was de Surface Pro 3, waar ik Linux op draaide, en daarna heb ik de Surface Book 2 gehad. Super handig om het scherm te kunnen loshalen als tablet.
Jammer dat de Studio dat niet kan.
Dutch2007 @ernstoud14 september 2023 20:25
Ja, gezien en heb zelf een surface laptop 4
Rino @ernstoud14 september 2023 20:43
Ik heb er 1tje, werkt perfect. Met name in overleggen, tekenen, presentatie modus, en erg fijn formaat.. goede accu duur
PeacekeeperNL
@ernstoud14 september 2023 20:58
Ik ben er enorm blij mee, al heeft de eerste generatie wel een krasgevoelig scherm. Leuk maar duur speelgoed.
Mis de usb-a en micro-sd wel enorm, maar zou niet voor mij een reden zijn te upgraden. Heb dit met mijn usb-c hub opgelost.
De wall charger heeft dan wel weer een usb-a aansluiting, maar dus alleen om bijvoorbeeld je telefoon mee op te laden.
lithiumangel @ernstoud14 september 2023 21:43
Bij ons op kantoor hebben zo`n 20 +- mensen hem, ik zelf heb er ook bijna 1 aangeschaft vorig jaar.

Maar omdat ik drastisch minder ging reizen omdat ik tegen een burnout liep heb ik ervanaf gezien. De form-factor is voor mij ideaal wel (ik heb een pressure-sensitive pen nodig voor retoucheer werk; het is onhandig om te reizen met een aparte Huion/Wacom naast je laptop)

Inmiddels reis ik sinds de afgelopen 2 maanden een stuk meer, dus als deze vervolg uitkomt, nu wel met degelijke specs (originele studio op release was al outdated) is het grote kans dat dit m`n volgende device word.
ThaBilly @ernstoud15 september 2023 08:32
Ik heb een tijd de surface laptop studio 1 gehad, toen ik de kans kreeg heb ik hem meteen omgeruild voor een standaard surface laptop 5, leuk die videokaart maar het was echt een bakbeest om mee te nemen (in vergelijking tot de normale surface laptop)
vivoergocogito @ernstoud15 september 2023 09:01
Ik heb een oude (refurbished) surface gekocht een jaar of 3 geleden en die doet t nog steeds goed, fijn toetsenbord, mooi scherm en windows hello is ook wel makkelijk. Maar sinds een week begint de lijm van het scherm aan een zijkant lost te laten.
Tweddy @ernstoud15 september 2023 09:01
Ik heb er één en ben er erg tevreden mee. Gebruik hem voor mijn werk in tablet modus om te presenteren in een meeting of om snelle schetsen te maken met de pen. Voor de rest gewoon als laptop in laptopmodus.
TheVivaldi @ernstoud15 september 2023 10:36
Ik zie ook nooit ergens een Aston Martin of Ferrari, zullen ook wel geen verkoopsucces zĳn dan. Of om het bĳ consumentenelektronica te houden: ik zie nooit ergens een OnePlus of Fairphone.

Dat jĳ er nooit een ziet, betekent niet dat ze niet succesvol zĳn. Dat is van heel factoren afhankelĳk, zoals werkbranche, winkels/treinen waar je komt, land, regio, etc. Er kunnen er best wel wat zĳn, zonder dat jĳ ze ooit tegenkomt. Net zoals met mĳn eerdere voorbeelden: een Ferrari of OnePlus zie ik nooit, maar hun verkopen liegen er toch niet om.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 24 juli 2024 06:04]

ernstoud @TheVivaldi15 september 2023 13:20
Ik kom zakelijk bij grote bedrijven in de IT en energie sector, ISPs, datacenters. En daar zie ik ze niet. De allereerste Surface laptop heb ik 1 keer gezien. Overal zie ik tegenwoordig HP.
TheVivaldi @ernstoud15 september 2023 16:40
Zoals ik al zei: het hangt ook af van de werkbranche, land, regio, etc.
Sparks.nl @ernstoud14 september 2023 22:00
Ik heb vorig jaar een hagelnieuwe Surface laptop van de zaak gekregen. Die had toch wel het het hele aantal van 1 usb-c aansluiting, 1 usb a aansluiting en een MS eigen poort voor de lader. Het product heeft daarnaast een glansscherm waardoor niets af te lezen is en het touch screen kan niet gebruikt kan worden omdat het scherm niet omgedraaid kan worden en ik er dus niets aan heb. En oh ja de laptop kan niet eens zover open dat ik in beeld kom op de webcam voor videobellen…
Ofwel, ik heb gauw een vervanger gekocht en deze gelaten voor wat het is betreft het thuiswerken.
Indy81 @ernstoud15 september 2023 08:31
Zal voornamelijk vanuit de zakelijke markt komen, waar beheer/deployment en dergelijke zaken allemaal via Microsoft Intune loopt. Dan is het makkelijker om een all-Microsoft omgeving te hebben, maar de hippe managers (suits) willen toch met een laptop aankomen die toch voor doet als iets exclusiefs.
Manyuken 14 september 2023 18:35
Wordt de RTX4060 dan flink geknepen of gaan ze degelijke koeling inbouwen?..
Heb zelf een Asus laptop met ongeveer dezelfde dikte als de vorige Surface Laptop Studio en daar zit een RTX 3050 in... allemaal leuk maar als je ook maar iets vraagt wat grafisch is hoor de laptop direct opstijgen..
ochhanz @Manyuken14 september 2023 21:37
Ik vermoed dat koeling nog best okee is vanwege dat 'pedestal' ontwerp. De 3050 Ti was in ieder geval geen probleem bij de SLS 1. Ik meen me te herinneren dat een nadeel van het design is dat warme lucht naar de zijkant wordt geblazen, dus als je een externe muis gebruikt kan je dat dan merken (als je het touchpad gebruikt merk je het denk ik niet).
Roel1966 14 september 2023 22:23
Altijd wel jammer gevonden dat de Surface Laptop Studio zo prijzig zijn want op zich heb ik het altijd wel interesante laptops gevonden. Vooral wel het handige 3 op 2 formaat van het scherm met daarnaast ook touch en pen besturing. Maar puur qua verdere specs zijn ze in vergelijk met andere fabrikanten niet echt bijzonder.

Ander punt wat ik mij wel af vraag is hoe het zit met het zelf kunnen repareren want daarvan lees ik dan verder niets in het artikel.
roffeltjes @Roel196615 september 2023 07:17
Doelgroep is zakelijk, zelf repareren is daar zelden een factor. Zal ongetwijfeld niet heel efficiënt zijn qua reparatie, mobo zal het gros van de onderdelen vast geklonken hebben, net als al die super dunne apparaten.

Dat is niet fraai, maar een positieve ontwikkeling is dat moderne laptops blijkbaar niet zo snel kapot gaan zolang je ze niet laat vallen of geen koffie met melk en suiker over ze heen knikkert. Dat leidt ik in ieder geval af uit de cijfers van onze centrale it afdeling.
Roel1966 @roffeltjes15 september 2023 17:53
Doelgroep is zakelijk, zelf repareren is daar zelden een factor.
Denk dat je daar toch fout zit want je ziet net dat juist zakelijke laptops gemakkelijker te repareren zijn want tijd is geld. Kijk dan b.v. naar de zakelijke laptops van Lenovo die vaak gebouwd zijn als een tank en je heel gemakkelijk uit elkaar kan halen.
roffeltjes @Roel196616 september 2023 08:04
Vergis je niet, Lenovo is niet zomaar de norm.

De meeste ultrabooks zijn niet simpel te repareren. Sterker nog, ode simpele instap HP probooks hebben wel een verwijderbare backplate, maar is het Chassis en Keyboard geïntegreerd, dus als je KB kapot is wordt het een complete teardown. Dat is een half uur voor een ervaren monteur. . Apple Macbooks en zeker Airbooks zullen niet heel anders zijn.

Dat is vast heel duur voor HP maar niet ons probleem, wij repareren niet zelf. Ik kan me echt niet voorstellen dat je zelf aan die dingen gaat lopen klooien. Een goed servicecontract is gewoon veel praktischer en goedkoper. Voor een consument ligt die afweging uiteraard anders, al heb ik op mijn persoonlijke laptops als ze uit de businessline komen ook gewoon vier jaar onsite, dat betaald zich in mijn ervaring ook prive echt wel uit.

[Reactie gewijzigd door roffeltjes op 24 juli 2024 06:04]

Tweddy 15 september 2023 09:15
Ik was twee jaar geleden in de markt voor een laptop en heb toen wat meer betaald voor de Surface Studio. Thuis gebruik ik een desktop maar neem de Studio mee naar mijn werk en merk dat ik nog best vaak het beeldscherm omklap in tabletmodus om te presenteren of om snelle schetsen te maken met de pen. Voor het grootste gedeelte gebruik ik het als een normale laptop.
Schitterend 14,4" touchscreen, uitstekende bouwkwaliteit (1,8Kg!) en de huidige snelheid is voor mij nog steeds prima te doen met de 11gen i5.
Een USB-A-poort, HDMI-poort en lager gewicht zouden zeer welkom zijn.
RAAF12 14 september 2023 18:23
Veel zakelijke gebruikers gebruiken Surfaces. Mooie 4:3 schermen en veel betere bouwkwaliteit dan de gangbare merken. Idd niet iets voor mensen die in het lage segment shoppen.
TheVMaster Moderator WOS @RAAF1214 september 2023 19:38
Het zijn geen 4:3 schermen, maar ze hebben de 3:2 verhouding.
rjberg 15 september 2023 08:05
Dit is in mijn ogen een laptop voor astronauten die er een ruimtereis mee maken. Dun, licht en krachtig, maar niets wat een grotere en zwaardere laptop niet kan leveren voor half zoveel geld.

Denk dat dit voor de rest meer een laptop is voor mensen die geld genoeg hebben om zich geen zorgen te maken over kosten van zo'n mode artikel. Vraag me af of ze een luxe variant met edelstenen uitbtengen...
nottofret 5 oktober 2023 18:42
De ssd kan worden vervangen. Zo te horen blaast ie wel in performance mode.
Hier wat links naar cbutters tech:
stress test: https://youtu.be/Fbyu2FyoUhQ
onder de motorkap: https://youtu.be/jsgDoTkrFzE
vergelijking met z13, x13 en x16: https://youtu.be/OlGlPrlmanw

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