Microsoft toont Surface Laptop Studio 2, Surface Laptop Go 3 en Surface Go 4

Microsoft heeft de Surface Laptop Studio 2, Surface Laptop Go 3 en, voor de zakelijke markt, Surface Go 4 getoond. Eerstgenoemde bevat de meeste veranderingen; de andere twee hebben als grootste verbetering een vernieuwde processor.

De Surface Laptop Studio 2 bevat maximaal een Core i7-13800H-cpu van Intel, die beschikt over veertien cores en twintig threads, en een Nvidia RTX 4050- of 4060-gpu. Ook is er nog een basismodel met geïntegreerde Xe-gpu in de Intel-processor. De laptop krijgt daarnaast maximaal 64GB Lpddr5x-geheugen en 2TB aan opslag. Ook bevat het apparaat voor het eerst een Intel-npu, USB-A-poort en micro-sd-kaartlezer. Verder belooft Microsoft dat de haptische touchpad responsiever en 'toegankelijker' is, omdat gebruikers deze beter naar hun wensen aan moeten kunnen passen.

Verder heeft deze volgens Microsoft een accuduur van tussen de 16 en 19 uur en zit er een Surface Slim Pen 2 inbegrepen. Het schermformaat blijft 14,4" en ook de resolutie en refreshrate zijn hetzelfde, met respectievelijk 2400x1600 pixels en 120Hz, evenals de 58Wh-accu. Het apparaat houdt ook zijn unieke 'Dynamic Woven Hinge'-scharnier, waarmee het scherm in verschillende standen geherpositioneerd kan worden. Het goedkoopste Surface Laptop Studio 2-model kost in Europa 2249 euro. De laptop is vanaf 3 oktober beschikbaar.

De Surface Laptop Go 3 bevat relatief weinig veranderingen. Zo heeft deze nu een Core i5-1235U-processor uit de Alder Lake-serie, met tien cores en twaalf threads in plaats van vier cores en acht threads zoals het geval was bij het elfdegeneratiemodel van de Laptop Go 2. Ook is het werkgeheugen en de opslagcapaciteit van het basismodel verdubbeld, namelijk respectievelijk naar 8GB en 256GB, met de optie om te gaan voor een duurder model met 16GB ram en 512GB aan opslag.

De nieuwe versie van de Surface Go 4 is bedoeld voor bedrijven en heeft als grootste verandering een nieuwe processor: de Intel N200 met vier cores en evenveel threads. Het vorige model bevatte een Intel Core i3-10100Y. Wel is er van het nieuwe model enkel een versie verkrijgbaar met 8GB aan werkgeheugen, terwijl zijn voorganger ook een versie had met 4GB ram. Het basismodel heeft nog steeds 64GB aan opslag, al is er nu ook de keuze om te gaan voor een 128- of 256GB-model. Voor de rest is er geen verschil ten opzichte van de Surface Go 3.

De Surface Go 4 moet in de VS vanaf 579 dollar beschikbaar komen, en de Laptop Go 3 vanaf 799 dollar. Europese prijzen zijn nog niet bekend. Net als de Surface Laptop Studio 2 wordt de Laptop Go 3 op 3 oktober uitgebracht. De Go 4 komt ergens dit najaar beschikbaar, maar enkel voor zakelijke klanten.