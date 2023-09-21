Microsoft toont Surface Laptop Studio 2, Surface Laptop Go 3 en Surface Go 4

Microsoft heeft de Surface Laptop Studio 2, Surface Laptop Go 3 en, voor de zakelijke markt, Surface Go 4 getoond. Eerstgenoemde bevat de meeste veranderingen; de andere twee hebben als grootste verbetering een vernieuwde processor.

De Surface Laptop Studio 2 bevat maximaal een Core i7-13800H-cpu van Intel, die beschikt over veertien cores en twintig threads, en een Nvidia RTX 4050- of 4060-gpu. Ook is er nog een basismodel met geïntegreerde Xe-gpu in de Intel-processor. De laptop krijgt daarnaast maximaal 64GB Lpddr5x-geheugen en 2TB aan opslag. Ook bevat het apparaat voor het eerst een Intel-npu, USB-A-poort en micro-sd-kaartlezer. Verder belooft Microsoft dat de haptische touchpad responsiever en 'toegankelijker' is, omdat gebruikers deze beter naar hun wensen aan moeten kunnen passen.

Verder heeft deze volgens Microsoft een accuduur van tussen de 16 en 19 uur en zit er een Surface Slim Pen 2 inbegrepen. Het schermformaat blijft 14,4" en ook de resolutie en refreshrate zijn hetzelfde, met respectievelijk 2400x1600 pixels en 120Hz, evenals de 58Wh-accu. Het apparaat houdt ook zijn unieke 'Dynamic Woven Hinge'-scharnier, waarmee het scherm in verschillende standen geherpositioneerd kan worden. Het goedkoopste Surface Laptop Studio 2-model kost in Europa 2249 euro. De laptop is vanaf 3 oktober beschikbaar.

De Surface Laptop Go 3 bevat relatief weinig veranderingen. Zo heeft deze nu een Core i5-1235U-processor uit de Alder Lake-serie, met tien cores en twaalf threads in plaats van vier cores en acht threads zoals het geval was bij het elfdegeneratiemodel van de Laptop Go 2. Ook is het werkgeheugen en de opslagcapaciteit van het basismodel verdubbeld, namelijk respectievelijk naar 8GB en 256GB, met de optie om te gaan voor een duurder model met 16GB ram en 512GB aan opslag.

De nieuwe versie van de Surface Go 4 is bedoeld voor bedrijven en heeft als grootste verandering een nieuwe processor: de Intel N200 met vier cores en evenveel threads. Het vorige model bevatte een Intel Core i3-10100Y. Wel is er van het nieuwe model enkel een versie verkrijgbaar met 8GB aan werkgeheugen, terwijl zijn voorganger ook een versie had met 4GB ram. Het basismodel heeft nog steeds 64GB aan opslag, al is er nu ook de keuze om te gaan voor een 128- of 256GB-model. Voor de rest is er geen verschil ten opzichte van de Surface Go 3.

De Surface Go 4 moet in de VS vanaf 579 dollar beschikbaar komen, en de Laptop Go 3 vanaf 799 dollar. Europese prijzen zijn nog niet bekend. Net als de Surface Laptop Studio 2 wordt de Laptop Go 3 op 3 oktober uitgebracht. De Go 4 komt ergens dit najaar beschikbaar, maar enkel voor zakelijke klanten.

Surface Go 4Surface Laptop Go 3Surface Laptop Studio 2

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 21-09-2023 19:16 59

21-09-2023 • 19:16

59

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Reacties (59)

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Emielio 21 september 2023 20:38
Ik volg al een hele tijd deze Surface laptops/tablets met interesse. Ik vind het interesante formfactors.
Een use-case die ik op dit moment bijvoorbeeld een interessante optie vind is deze:
Een Surface Pro 9 + 13inch extra scherm + NuPhy Air60.

Ik werk namelijk veel onderweg, en gebruik standaard een tweede scherm, en af en toe ook een derde en dan neem ik mijn NuPhy Air60 mee. In de ergonomie van een normale laptop zit dan alleen 1 lastig punt, het toetsenbord/trackpad zit in de weg van mijn NuPhy Air60. Dus dan heb ik twee opties. Of een convertable/yoga laptop, of een aparaat zoals de Surface Pro 9.

Enige ontzettend vervelende vind ik aan bijna alle Surface devices, ze zijn meestal zo minimale specs en weinig upgrade mogelijkheden, of een cpu van de vorige generatie. Die studio 2 is nu wel oke, maar de meeste zijn dat niet.
lithiumangel @Emielio21 september 2023 20:51
Ik doe zelf aan photo-retouching en 50% v.d tijd onderweg. Heb daarbij een pressure sensitive pen nodig.
Heb heel veel Surface Pro's gebruikt (1,3,4,5,7Surface book 1,2) en ook zelf de Go 1,2 (maar die laatste waren meer voor op normale vakantie en zo min mogelijk, maar wel iets met Windows erop en een fatsoenlijke keyboard)

Altijd prettig mee gewerkt, ook al waren de Pro's niet altijd met de meest "kick ass" CPU's. Had je de thermal capacity ook niet voor in dat chassis. Goed dat de Studio 2 bij was, de 1 was inderdaad jammer.

Aangezien 2 schermen voor jou belangrijk zijn, heb je ooit weleens aan die dual-screen Yoga gedacht?
Hier een uitstekende review van Dave2D.

Alleen jammer dat de pressure sensitive pen hiervan kl*te is, en ik dus weer een extern tablet mag meezuilen waar ik geen zin in heb.
Emielio @lithiumangel21 september 2023 22:16
Die dualscreen Yoga is ook al een beetje in de goede richting, al vind ik de orientatie van de schermen niet optimaal, en die Yoga is ook niet optimaal te speccen. Ik heb nu bijvoorbeeld de zwaarst gespecte versie van de X1 Carbon van vorig jaar, en zou dus op meerdere fronten achteruit gaan zowel bij de Yoga als bij de Surface pro. Dus ik wacht minstens tot het moment dat ze beter te speccen zijn. Anders ga ik bij het kopen van een nieuwe laptop achteruit op prestaties en opslag enzo.
Kostarados @Emielio21 september 2023 22:39
Misschien zijn dan de Asus ROG Flow X13 (360-graden laptop) of ROG Flow Z13 (tablet met toetsenbord) interessant voor je?

Hebben allebei dedicated videokaarten, prima processors en stylusondersteuning. Komen wel met slechts één 2230 SSD slot en gesoldeerd RAM, dus zou dan wel meteen de juiste groottes nemen bij aanschaf.

De ROG Flow X16 heeft volgens mij wel een 2e SSD slot van normaal formaat.
360Degreez 21 september 2023 19:50
Want factor 100 die laptop studio. In deze modus is hij ook ideaal als derde scherm in een normale desktop-setup. Leuk voor teams/slack met behulp van het touchscreen.

Dikke want!!
SirLenncelot @360Degreez21 september 2023 19:52
€2249.- voor een extra beeldscherm met daarop teams gaat mij persoonlijk wel wat te ver.
360Degreez @SirLenncelot21 september 2023 19:56
Eens, maar dat is simpelweg een van de mogelijke UPS's van een form factor zoals deze waar men niet direct aan denkt.
Olaf van der Spek @360Degreez21 september 2023 19:59
Unique Point Sellers? 👌
360Degreez @Olaf van der Spek21 september 2023 20:17
Use Proper Spellcheckers :-)
Tweaker_23 @360Degreez21 september 2023 22:05
Unique Pelling Soints natuurlijk
Meiklokje 21 september 2023 19:56
Ik weet niet hoe ze de surface go 4 puur zakelijk houden als bol of cool blue hem in de winkel smijt en je kan hem gewoon kopen. Misschien dat dit niet lukt bij Microsoft zonder btw nummer. Waar zit eigenlijk de beperking dat je de surface go 4 ook niet gewoon kan aanschaffen. Buiten die surface laptop go 3 is dat ook maar een lichte revamp. En maar 1 model ervan verkrijgbaar. Alles of helemaal niets. Microsoft maakt wel erg vreemde sprongen dit jaar. O-)
Dutch2007 @Meiklokje21 september 2023 21:02
Afaik is n100 en de N200 single channels ram, dus 16gb, is niet easy mogelijk.

Kom je al snel op een karige 8GB uit, zeker voor zakelijke doeleinden zeer karig.
icecreamfarmer @Dutch200721 september 2023 21:13
Heb privé nu al 9 jaar een surface 3. Is fijn als je iets als een ipad wil maar soms ook iets meer wil en meer vrijheid van software.
Dutch2007 @icecreamfarmer21 september 2023 22:11
Heb zelf de 1st gen surface go, werkt idd prima
snoopdoge90 @Dutch200721 september 2023 22:36
Alleen dat ze het basis model nog steeds met 64GB opslag leveren. Geen idee wat Microsoft denkende is om dat te doen. Niet omdat de gemiddelde Tweaker 64GB te weinig vind. Windows Update op een kale schone Surface Go met Windows 10 vult de hele SSD met Windows 11 installatie bestanden en weigert vervolgens te updaten vanwege een gebrek aan schijfruimte 8)7 .

[Reactie gewijzigd door snoopdoge90 op 22 juli 2024 17:35]

Kostarados 21 september 2023 20:31
Jammer dat Microsoft na twee jaar vrijwel dezelfde Laptop Studio uitbrengt. Hij is nog iets dikker (3 mm) en zwaarder (160 gram) en houdt de relatief dikke bezels. Scherm had wel 15 inch kunnen zijn in praktisch dezelfde behuizing. Wel mooi dat er een USB-A opzit en er een optie met een goede videokaart is, alleen even afwachten hoe hard hij throttlet in deze behuizing.

En natuurlijk wachten op de echte prijzen voor de performante uitvoeringen. Bij de voorloper betaalde je €600 meer voor 32GB + 1TB tegenover 16GB + 512GB en Microsoft maakt het onnodig lastig om zelf de SSD te vervangen. De 4060 met 32GB en 1TB gaat ongetwijfeld richting de €3500 :'(
Snowman888 @Kostarados22 september 2023 09:43
Een Laptop Studio met dikke bezels? Weet je het zeker dat je het over de Laptop Studio hebt?
MotorLum 21 september 2023 20:52
Ik heb mijn Studio 1 alweer de deur uitgedaan na een paar maanden om de volgende redenen:
1. het scherm is vrij beperkt in uitklaphoek. In tegenstelling tot bijv acer, lenovo, asus, welke bijna allemaal vlak kunnen liggen, is dat bij de Studio niet mogelijk. Dat maakt het werken onderuit gezakt op een stoel of bank onmogelijk, ook is de touchscreen dan ergonomisch lastig, je moet dan het scherm weer in de frame omklappen om ophet scherm te tekenen
2. in het midden van de naad aan het acherkant van de display zitten de twee metalen delen kwetsbaar. In de hoeken was bij mij al na 2 weken de hoeken van het metaal verbogen aan 1 kant en aan de andere kant een klein deukje. Moet niet kunnen voor zulke prijzige apparaten.

Waardeloze apparaten vind ik.

[Reactie gewijzigd door MotorLum op 22 juli 2024 17:35]

FGras 21 september 2023 20:26
Tja, wat moet je er van zeggen... Die Surface apparaten. Qua prijs/kwaliteit voel ik m niet echt.
MarvinJames @FGras21 september 2023 22:05
Ik heb een Surface Laptop 3 toen die net uit was. In principe echt een prachtig ding hoor. Mooi (touch)scherm, snel en het eerste jaar helemaal top (alleen SSD van 128Gb wel extreem karig).
Maar na anderhalf jaar was het scharnier van het scherm al lam, dus die valt open (of dicht). Er kwam een spontane barst in het scherm (bekend probleem, iets met oppervlakte spanning). De lader is al een keer overleden (originele kost iets €120). Etc.
Qua transport doe echt voorzichtig. Dus het is toch een redelijk fragiel ding. En duur.

Dus ik heb enorm gemengde gevoelens bij de Surface apparaten. Apple / Mac is duur, maar toen ik nog Macs had gingen die wel langer mee. MacBook was zelfs een keer uit een net wegrijdende auto gevallen (lang verhaal), maar ondanks een flinke schade op het hoekje was er niks mis en is die nog jaren meegegaan zonder issues.

Dus ja. Lang verhaal. Doe ermee wat je wilt. ;)
wiseger
@MarvinJames22 september 2023 00:13
Kreeg je nog service onder garantie op de mankementen van Microsoft?
Highlands @MarvinJames22 september 2023 00:17
Hier 2x Surface laptop 3 (beide formaten) en worden dagelijks gebruikt/ meegesleept. Inclusief universiteit en vliegtuig. Beiden als nieuw, alleen Surface externe toetsenbord ging na 2 jaar defect. Dus nee, herken het niet.
MarvinJames @Highlands22 september 2023 14:18
Goed om te horen hoor! Zo gaat het altijd met spullen. Denk maar aan auto's:
"Nou ik heb één keer een nieuwe [Merk X] auto gekocht. Iedere week stond ik bij de garage! Wat een ellende!"

Terwijl de buurman zegt:
"Ik rijd al 30 jaar [Merk X]. Iedere 8 jaar een nieuwe. Zelfs nog nooit een kapot lampje gehad! Beste automerk dat er bestaat!"

Ik ben zelf wel een sucker voor mooie ontwerpen en ik vind het Surface spul gewoon echt mooi om te zien en prettig werken. Waarschijnlijk pech gehad met mijn apparaatje. Maar ja, dat is wel de ervaring die ik er mee heb.
Op dit moment nog niet toe aan vernieuwing en de Surface modellen blijven wel hoog in mijn lijstje staan. Dus ik heb nog even om er voor de toekomst over na te denken. :)
Snowman888 @MarvinJames22 september 2023 09:42
Toen die Laptop 3 garantie had, kreeg je gratis een scherm reparatie. Heb zelf ook een Laptop 3 gehad en nooit het issue gehad gelukkig.
d3x 21 september 2023 20:00
Nou het is ook weer duidelijk dat MS het ook nog niet begrepen heeft dat je kiest voor de beste oplossingen die beschikbaar zijn voor elk type. Maar ach ja consument zal het wel weer slikken.
JRRN 21 september 2023 21:56
Surface Go is wel een leuk dingetje.
Maar de kwaliteit van de type cover is beneden elk peil.
Loslatende randen, binnen 1 jaar kan je het keyboard weggooien.
Toch wel handig dan, zo'n afneembaar scherm.
Volgende wordt dus toch Apple iPad of Samsung Tab.

[Reactie gewijzigd door JRRN op 22 juli 2024 17:35]

CivLord @JRRN22 september 2023 11:53
Ik heb al een paar jaar de Surface Go 2 met type cover. Tot nu toe geen problemen met de type cover.
JRRN @CivLord24 september 2023 11:37
Ken meerdere gevallen ook gewone Surfaces (non-go - sorry, da's geen woordgrap).
RAAF12 21 september 2023 23:48
@M
Ik ben een heel tevreden gebruiker van een Surface laptop 5. Mooi scherm en form, fijn keyboard en stevig gebouwd. Gekocht met korting tijdens de BTW dagen van de MM. Je bent wel een sloper als metaal verbuigd en indeukt. edit t.a.v @MotorLum
kelvinploeg 22 september 2023 08:12
Het bedrijf waarvoor ik werk hebben we bijna allemaal een Surface laptop Studio 1 en gaan dus ook zeker de Surface laptop Studio 2 halen (nu +/- 40 stuks). Zijn duur maar ook wel echt krachtig. Zie alleen bij de pre-order niet de 4060 GPU staan en niet de 64GB versie die wij graag willen.

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