Financiële topman Intel: Windows krijgt in 2024 een opfrisbeurt

David Zinsner, de chief financial officer van Intel, heeft tijdens een bedrijfsconferentie aangegeven dat Windows in 2024 "een opfrisbeurt" zal krijgen. Volgens de man zou deze opfrisbeurt ook voor gunstige financiële resultaten zorgen bij Intel.

David Zinsner deed de uitspraak tijdens de Intel Corporation Global Technology Conference die vorige maand plaatsvond. Volgens de redactie van PCGamer, die een transcript van een interview met de man heeft doorgeplozen, denkt de cfo dat de installed base van Windows vrij oud is en er een opfrisbeurt nodig is. Die zou volgens Zinsner in 2024 plaatsvinden. “We denken dat 2024 een goed jaar zal zijn, mede dankzij de refresh van Windows.”

Het is niet duidelijk wat de cfo precies bedoelt met deze uitspraak, want de man gaf geen verdere details. PCGamer vermoedt dat Microsoft Windows 12 wil introduceren, maar dat is niet bevestigd. De redactie van WindowsCentral stelde in 2022 dat Microsoft elke drie jaar een grote release van het Windows-besturingssysteem wil uitbrengen. WindowsCentral meende toen dat de eerstvolgende versie van Windows in 2024 zou verschijnen en dat de eerstvolgende versie van Windows de codenaam Next Valley had meegekregen.

Windows 11 kwam in oktober 2021 op de markt. Het besturingssysteem introduceerde toen onder andere een nieuw vormgegeven startmenu, verbeterd vensterbeheer, nieuwe grafische thema’s en tal van andere nieuwe functies. Uit bedrijfsdocumenten die afgelopen zomer zijn gelekt, moet ook blijken dat Microsoft van Windows 11 een clouddienst wil maken.