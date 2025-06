Testversie Windows 11 bevat optie om standaardapps te verwijderen

Microsoft heeft een testversie van Windows 11 uitgebracht waarmee het mogelijk is om enkele standaardapps van het besturingssysteem te verwijderen. Het is niet duidelijk of deze optie het ook tot in de volgende versie van Windows 11-update zal schoppen.

Gebruikers van Windows 11 Insider Preview Build 23585 krijgen de optie om de Camera-, de Foto’s- en de Personen-app te verwijderen. De Cortana- en Extern-bureaubladapps zullen volgens Microsoft ook te verwijderen zijn. Microsoft heeft via deze previewbuild ook hdr-ondersteuning aan het Knip-programma toegevoegd. De app zou hierdoor een betere kleurweergave krijgen als er gebruik wordt gemaakt van schermen met hdr-ondersteuning.