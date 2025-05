Microsoft brengt Windows 11-previewbuild uit met ingebouwde ruisonderdrukking

Microsoft heeft Insider Preview Build 26040 uitgebracht in het Canary Channel van Windows 11. De testversie bevat onder meer de Voice Clarity-functie. Deze technologie moet automatisch achtergrondruisonderdrukking toepassen op de microfoonaudio van gebruikers.

Microsoft stelt dat Voice Clarity gebruikmaakt van machinelearningmodellen om in real time echo te verwijderen, achtergrondruis te onderdrukken en nagalm te verminderen. In de previewbuild is deze functie automatisch geactiveerd. Deze werkt automatisch bij alle games en applicaties die gebruikmaken van Communications Signal Processing Mode, zoals Telefoonkoppeling, WhatsApp en Microsoft Teams. Zowel x64- als Arm-processors bieden ondersteuning voor Voice Clarity.

Microsoft bracht een dergelijke functie eerder al uit voor zijn Surface-laptops, en ook veel andere laptops bevatten al ingebouwde ruisonderdrukking, maar nu is zo'n functie dus ook standaard in Windows ingebouwd. Dat betekent dat alle Windows 11-apparaten automatisch ingebouwde ondersteuning voor ruisonderdrukking krijgen. Overigens kunnen gebruikers deze functie wel zelf uitschakelen.

De previewbuild bevat verder enkele functies die al in eerdere testbuilds zijn uitgebracht, zoals ondersteuning voor USB4 Version 2.0, en de mogelijkheid om foto's van een draadloos gekoppeld Android-apparaat rechtstreeks via het Knipprogramma in Windows te bewerken. Wel komt Canary-versie 26040 voor het eerst met een nieuw ontwerp van de OS Media Setup-tool, waarmee Windows 11 schoon geïnstalleerd kan worden. Het design is volgens Microsoft 'moderner' gemaakt, en komt meer overeen met het ontwerp van soortgelijke update- en installatieschermen in het besturingssysteem.