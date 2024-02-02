Microsoft bevestigt in supportdocument komst van Windows 11 Version 24H2

Microsoft bevestigt in een ondersteuningsdocument de komst van Windows 11 24H2. Die versie van het besturingssysteem zou eind dit jaar uit moeten komen. In die versie zit veel ondersteuning voor kunstmatige intelligentie.

In het supportdocument, dat Windows Latest spotte, wordt onder andere gesproken over EnumDeviceDrivers die specifiek voor Windows 11 Version 24H2 gelden. Het document, dat bedoeld is voor ontwikkelaars, lijkt daarmee te bevestigen dat de volgende Windows-release een versie van Windows 11 wordt. Er gaan al langer geruchten dat Microsoft binnenkort Windows 12 uit wil brengen, maar daarover is nog niets officieel bekend.

Windows 11 24H2 zou laat het derde kwartaal van het jaar of vroeg in het vierde uit moeten komen, zegt Windows Latest op basis van andere documenten. Dat komt overeen met eerdere geruchten, die stellen dat Microsoft voor het najaar een grote release van Windows plant met daarin ondersteuning voor nieuwe AI-functionaliteiten. Het gaat dan onder andere om een betere versie van CoPilot.