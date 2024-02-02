Microsoft bevestigt in supportdocument komst van Windows 11 Version 24H2

Microsoft bevestigt in een ondersteuningsdocument de komst van Windows 11 24H2. Die versie van het besturingssysteem zou eind dit jaar uit moeten komen. In die versie zit veel ondersteuning voor kunstmatige intelligentie.

In het supportdocument, dat Windows Latest spotte, wordt onder andere gesproken over EnumDeviceDrivers die specifiek voor Windows 11 Version 24H2 gelden. Het document, dat bedoeld is voor ontwikkelaars, lijkt daarmee te bevestigen dat de volgende Windows-release een versie van Windows 11 wordt. Er gaan al langer geruchten dat Microsoft binnenkort Windows 12 uit wil brengen, maar daarover is nog niets officieel bekend.

Windows 11 24H2 zou laat het derde kwartaal van het jaar of vroeg in het vierde uit moeten komen, zegt Windows Latest op basis van andere documenten. Dat komt overeen met eerdere geruchten, die stellen dat Microsoft voor het najaar een grote release van Windows plant met daarin ondersteuning voor nieuwe AI-functionaliteiten. Het gaat dan onder andere om een betere versie van CoPilot.

Windows 11 24H2

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 02-02-2024 20:12 47

02-02-2024 • 20:12

47

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Reacties (47)

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Oldy 2 februari 2024 21:45
Wanneer gaan we eindelijk meerdere windows van zelfde app kunnen ontkoppelen?
TechSupreme @Oldy3 februari 2024 01:48
Dat is niet aan Microsoft, maar aan de ontwikkelaar. Kon al sinds de 3.11 tijden en nu nog alleen meeste ondersteunen het gewoon niet. Je kan een sandbox gebruiken om meerdere instanties naast elkaar te laten draaien. Iets als Sandboxie of Windows Sandbox als je echt zover wil gaan.
Mi Chiel @Oldy4 februari 2024 11:47
Dit kan inmiddels eindelijk zie ik, tenminste bij mij wel.

Personalization -> Taskbar -> Combine taskbar buttons and hide labels -> Never
Nozmordre 2 februari 2024 20:54
Pas net februari maar mijn jaar tolerantie voor het woord "AI" is al overschreden....
Goldwing1973 @Nozmordre2 februari 2024 21:14
AI is een afkorting, maar ik ben het met je eens, je word er helemaal mee doodgegooid, tot vervelens aan toe.
mjl @Goldwing19732 februari 2024 21:26
Het is niets anders dan machine learning met bepaalde constraints voor de toepassing, het meest revolutionaire is dat er ondertussen voldoende trainings data is en de feature selection en ‘constraints’ van voldoende kwaliteit is om ‘voorspellingen’ te doen die voor een mens niet anders is qua perceptie als een gemiddeld gesprekspartner. Toegegeven een zoekopdracht kan effectievere antwoorden geven maar als de publieke kennis beperkt is zal het toch telkens tot hetzelfde antwoord of referentie leiden.


Verder is het een heerlijk ‘buzz’ woord waar iedereen graag extra verkopen mee wil behalen :)

[Reactie gewijzigd door mjl op 22 juli 2024 13:58]

Verwijderd @mjl3 februari 2024 08:56
En dan hebben we het er nog niet over dat "ai" geoptimaliseerd gaat worden op de winst van het bedrijf dat het aanbied, niet op het nut dat het op kan leveren voor de gebruiker.
GameNympho @Nozmordre2 februari 2024 21:26
Voor mij ook een van de redenen om nog niet naar W11 over te stappen.
Aardedraadje @GameNympho2 februari 2024 21:55
W11 is meer dan 2 jaar oud, nog van voor de huidige AI hypetrain. Het is dus geen "AI OS" ofzo. Er zijn intussen wel foefjes ingebouwd, maar tot zover heb ik die met een vinkje uit kunnen zetten en niet meer teruggezien.

In Windows 10 zitten (met wat vertraging) voor zover ik weet verder dezelfde AI ontwikkelingen. Copilot bijvoorbeeld.
PrimusIP @GameNympho3 februari 2024 00:57
Ik zie niet hoe W10 beter is.
Het is een pot nat en vroeg of laat ga je support verliezen voor je oude versie en dan ben je op den duur verder van huis.
Wil je win11 niet, gooi er Linux op, koop een Mac, ga op Chrome os over of doe gek en neem een obscure alternatief als freeBSD ofzo.
BenGenaaid @PrimusIP3 februari 2024 11:27
OpenBSD als je EN obscure EN veilig wilt doen...
aikebah @BenGenaaid4 februari 2024 19:59
De enige veilige computer is er een die uit staat... en dan nog... kun je er lelijk je tenen aan stoten als die op de grond staat :+
FPSUsername @PrimusIP3 februari 2024 12:10
Voor normaal gebruik heeft windows 11 één "goede" feature, en dat is dat je tabbladen kunt hebben in explorer. Echter is het zo slecht geïmplementeerd.. je kunt een explorer venster niet splitten, tabbladen kun je loskoppelen maar niet samenvoegen en je de open tabbladen worden niet onthouden bij het opnieuw opstarten van het systeem of explorer. Daar doet KDE Dolphin het wel een stuk beter, en volgensmij Finder van Mac OS ook.

Ik snap niet waarom dit soort basis dingen niet in Windows komen en dat Microsoft liever tijd investeert aan een hype van AI dat 95% van de Windows gebruikers toch niet gaan gebruiken.

Ik blijf zelf liever op W10 voor mijn laptop (heb daar ook Automotive software op draaien) en dan Linux op mijn desktop.

[Reactie gewijzigd door FPSUsername op 22 juli 2024 13:58]

Grovdna @FPSUsername3 februari 2024 16:50
Kijk maar naar de prijs van Microsoft aandelen van de afgelopen 6 maanden en het wordt je helemaal duidelijk waarom MS in AI investeerd.

afkorting onjuist, aangepast

[Reactie gewijzigd door Grovdna op 22 juli 2024 13:58]

Wafeltje @FPSUsername5 februari 2024 09:26
Tabbladen splitten? Wat bedoel je daarmee?

En losgekoppelde tabbladen kun je gewoon samenvoegen, tabje op een ander tabje droppen. Net als bij internet browsers het geval is.
FPSUsername @Wafeltje5 februari 2024 11:22
Met splitten bedoel ik dat je één venster hebt en dat je afzonderlijk in het venster twee lijsten hebt. Dit is een goed voorbeeld in Dolphin.

Zo te zien heeft Microsoft het tabbladen samenvoegen geïmplementeerd, toen het pas uit was zat die functionaliteit er nog niet in (en ik ging er van uit dat het er ook niet in zou komen).
RobWu @PrimusIP5 februari 2024 11:43
Sommige software (b.v. 3ds max) wordt nu eenmaal alleen voor Windows geleverd.

Ja... Het kan wellicht via omwegen (Wine) op Linux draaien, maar als er iets niet goed werkt, waar ligt het dan aan?
En zo zijn er meer applicaties die de overstap naar een ander OS moeilijker maken. ;)
Adriel @Nozmordre2 februari 2024 20:58
Bij mij ook.
ShadLink @Nozmordre2 februari 2024 21:35
Het is het nieuwe marketing/corporate toverwoordje geworden, in een kortere tijd dan het kost om een AI te ontwikkelen.
bZrk62 @Nozmordre2 februari 2024 21:47
Nou idd, dat weten de marketing boys inmiddels ook dus nu kom je veel "KI" tegen :)
Andy Wachelder @bZrk623 februari 2024 17:54
KI? Kunstmatige Inseminatie? ;)
jpsch @Nozmordre3 februari 2024 08:17
We zitten op de top van de hype. Gaat best wel toepassingen krijgen, maar niet zo rooskleurig als het nu wordt toegeschreven.
GeeBee @Nozmordre3 februari 2024 11:49
Het wordt nog veel meer en de ‘top van de hype’ is lang nog niet bereikt.
Vorige week was ik op de BETT in Londen (beurs voor Technologie en Onderwijs) en echt óveral komen AI-knopjes in.

Een paar voorbeelden die ik heb gezien:
Word en Outlook voor het schrijven van tekst
Canva voor het maken en bewerken van afbeeldingen
Excel voor data-analyse
Bing om je te helpen zoeken
AI voor het programmeren
AI voor studenten om werkstukken te maken
AI voor docenten om werkstukken te beoordelen

Alles in de cloud en dus betaald via abonnementjes.
henkkeumus @GeeBee3 februari 2024 19:24
In Outlook en Teams zit het al, dat zijn die stukjes voorgestelde tekst wanneer je wil antwoorden op een mail of bericht.
GeeBee @henkkeumus3 februari 2024 19:36
Ja klopt. Daar zit al tekstherkenning met een taalmodel achter.
Verwijderd 3 februari 2024 13:44
Mijn user experience met W11 Enterprise met alles gekoppeld aan OneDrive is echt onaangenaam. Alles heeft vertraging om te openen, op te slaan etc. Vind het ook onaangenaam dat ik naar menu’s moet zoeken die diep verborgen liggen in andere onhandige menu’s. Draai thuis W10 LTSC IoT en daar zijn geen feature updates op en ik zou niet gelukkiger kunnen zijn. Ik vond W7 een perfect OS.
Pe Nis @Verwijderd5 februari 2024 06:42
Ik heb nog steeds moeite met het feit dat 7th generatie Intel Core of lager niet officieel ondersteund wordt door Windows 11. Uiteraard voor de Tweaker geen probleem om dat te omzeilen, maar het is eigenlijk gewoon bagger.
NZPeter 3 februari 2024 17:23
Ik vermoed dat de hardware hier ook nog wel op aangepast gaat worden en om die reden wacht ik nog even met de aanschaf van een nieuwe desktop en laptop. Beide draaien nu nog op Windows10 en zolang dat supported is gaat het prima.
JanVQ 2 februari 2024 22:04
"Hey Copilot, schrijf een samenvatting van wat ik de laatste maand op mijn computer gedaan heb, vat mijn recente posts op social media samen, analyseer mijn surfgedrag en geef tips voor verbetering".
aikebah @JanVQ4 februari 2024 20:07
Zou Copilot zo onzelfzuchtig zijn om te adviseren minder tijd aan socials, websurfing en computers in het algemeen te gaan besteden als tips voor verbetering? Of gaat ie enkel op alle slakken zout leggen in je woordgebruik, toon en spelling?
Roel1966 2 februari 2024 22:28
Tja, zoals anderen ook al schrijven, nog meer AI flauwekul erin oftewel voor mij dan bloatware. Nog even en we hoeven de pc zelf niet meer aan te zetten en niets meer te doen. De pc doet alles zelf wel en kan je zelf gewoon koffie gaan drinken of tv gaan kijken want jaaaa, AI doet alles voor je. Hmm, o ja, koffie hoef je ook al niet meer zelf te zetten want het koffiezet apparaat heeft AI en doet dat al vanzelf. Dan maar tv kijken of ehhhh, o ja, de tv heeft ook AI dus die kijkt zelf al tv, tja, dan maar een boek gaan lezen, of eh...
Xfade @Roel19663 februari 2024 13:06
Zet het dan uit. Sowieso rare redenatie, je moet nog altijd zelf consumeren.
Roel1966 @Xfade3 februari 2024 18:33
Blijkbaar snap je de humor niet :)
JosSchaars 2 februari 2024 22:42
Een AI powered wc rolhouder lijkt mij wel iets. Hoef ik niet steeds te dubben hoeveel velletjes optimaal zijn om…
bantoo @JosSchaars2 februari 2024 23:21
Dat kan met een beetje OpenCV en wat Python ook wel ;)
CH4OS @JosSchaars3 februari 2024 00:16
Het toiletpapier correct te vouwen? :P
GeeBee @JosSchaars3 februari 2024 11:53
Daar heb je geen AI voor nodig :)

https://youtu.be/_YuWOiQoUGo?si=iOEcLouvjNdmG9Cy
vinkjb 2 februari 2024 23:32
Ai is het toverwoord tegenwoordig, jammer overal hoor je dit, het gouden ei in de techwereld.
syberjunky 3 februari 2024 10:51
Zolang ik het kan uitzetten en verwijderen dat ai doen ze maar bij Microsoft ik zet het standaard uit. Zo heb ik copiloot ook uit staan
Sex Pistols 3 februari 2024 15:18
Nee, dan Android.

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