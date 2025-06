Microsoft stelt Windows 11-update 24H2 beschikbaar als Release Preview-versie

Microsoft heeft de volgende grote Windows 11-feature-update, 24H2, beschikbaar gesteld als testversie in het Release Preview-bètakanaal. De update bevat onder meer ondersteuning voor hdr-achtergronden, Sudo for Windows en meer. De update komt later dit jaar officieel uit.

De previewversie van Windows 11 24H2 is beschikbaar via het Windows Insider-programma, dat toegankelijk is via Windows Update. Dat schrijft Microsoft op woensdag in een blogpost. De update zit nu in het Release Preview-kanaal, het laatste testkanaal voor een volledige release. Het betreft een nieuwe feature-update voor het OS. Microsoft brengt dergelijke updates jaarlijks uit.

Het OS krijgt ditmaal onder andere ondersteuning voor hdr-achtergronden. Gebruikers kunnen daarmee een jxr-afbeelding instellen als achtergrond voor hun bureaublad. Windows 11 24H2 bevat ook een nieuwe Energy Saver-modus die de accuduur van laptops moet verlengen door systeemprestaties terug te schroeven.

Daarbij krijgt het OS ingebouwde ondersteuning voor het sudo-commando. Deze functie, die is bedoeld voor ontwikkelaars, doet denken aan de gelijknamige feature voor Linux. Het laat gebruikers commando's met verhoogde rechten uitvoeren in een terminal. Microsoft kondigde de komst van Sudo for Windows eerder dit jaar al aan.

Verder voegt Microsoft ondersteuning voor 7-Zip- en tararchieven toe aan de bestandsverkenner. Gebruikers kunnen daarmee gemakkelijk dergelijke bestanden creëren; momenteel kunnen gebruikers alleen zipbestanden creëren via de File Explorer. De lijst met quicksettings in de taakbalk krijgt een scrolbare weergave, er komt officiële ondersteuning voor Wi-Fi 7 en meer. Windows 11 24H2 verschijnt later dit jaar voor alle gebruikers, meldt Microsoft. De techgigant deelt nog geen concrete releasedatum.