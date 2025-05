Microsoft maakt toch geen automatische fix voor bug in Windows 10-patch

Er komt geen automatische fix voor Windows 10-beveiligingsupdate KB5034441. De update heeft een bug waardoor de herstelpartitie van veel gebruikers niet groot genoeg is om de update te installeren. Dat probleem kan alleen handmatig worden opgelost, zegt Microsoft.

Gebruikers van wie de herstelpartitie niet groot genoeg is, krijgen de foutcode 0x80070643 ERROR_INSTALL_FAILURE te zien. Volgens Microsoft is 250MB aan vrije ruimte op de herstelpartitie nodig om de patch succesvol te installeren, maar sommige gebruikers zeggen dat de installatie ook met meer vrije ruimte mislukt.

Microsoft beloofde in januari dat er een fix zou komen voor het probleem. Nu zegt het bedrijf echter dat er geen automatische fix beschikbaar komt met een toekomstige Windows-update, zo signaleert Neowin. De enige manier om het probleem op te lossen, is door de WinRE-partitie handmatig te vergroten. Inmiddels kan dit ook automatisch met twee PowerShell-scripts. Er kleven wel risico's aan het handmatig vergroten van de WinRE-partitie en het is zelfs mogelijk dat de pc hierdoor helemaal niet meer wil starten.

Het is onduidelijk of het probleem op Windows 11 nog wel een update krijgt die het probleem oplost. Volgens Neowin staat de bug daar nog altijd open.