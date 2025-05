Windows 10 krijgt net als Windows 11 kleinere updates

Microsoft heeft aangekondigd de updates voor Windows 10 kleiner te maken. Daarvoor gebruikt het bedrijf een technologie die het eerder al inzette voor Windows 11, waarmee de updates van dat besturingssysteem veertig procent kleiner zijn.

Bij Windows 11 maakt Microsoft naar eigen zeggen gebruik van 'efficiënte packaging', waardoor de maandelijkse updates veel kleiner zijn dan die voor Windows 10. Voor Windows 10 gaat het bedrijf vanaf versie 22H2 hetzelfde doen, kondigt Microsoft nu aan. De gedachte is dat als updates kleiner zijn, beveiligingspatches ook sneller geïnstalleerd worden en gebruikers sneller beschermd zijn.

De eerste update die kleiner is, is KB5036979. Apparaten die Windows 10 versie 22H2 draaien, zien dat die update 650MB is, terwijl de update van 9 april nog 830MB was.