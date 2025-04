Windows-driver blokkeert thirdpartysoftware die standaardbrowser wil instellen

Microsoft heeft in februari een update voor Windows uitgebracht waardoor software van derde partijen niet langer de standaardbrowser kunnen instellen. De update bevat een driver die verhindert dat bepaalde Windows-registersleutels door programma’s gewijzigd kunnen worden.

De driver werd begin april ontdekt door Christoph Kolbicz. Deze IT-consultant merkte op dat de software waarmee hij de standaardprogramma’s in Windows kan instellen, plotseling niet meer correct functioneerde. Kolbicz ging naar eigen zeggen op zoek naar de oorzaak van het probleem en kwam tot de vaststelling dat Microsoft in februari een nieuwe Windows-update voor Windows 10 en Windows 11 had uitgerold met daarin een driver, getiteld User Choice Protection Driver. Hij vond deze driver terug onder bestandsnaam UCPD.sys. Volgens de man betreft het een filterdriver die voorkomt dat registersleutels voor http-, https- en pdf-verzoeken nog kunnen veranderen. Het is nog steeds mogelijk om standaardprogramma’s in Windows via het instellingenmenu te veranderen en de driver zou ook uitgeschakeld kunnen worden.