Microsoft kondigt sudo voor Windows aan

Microsoft heeft een sudofunctie voor Windows 11 aangekondigd. Net als op Linux kunnen gebruikers daarmee in een terminal commando's met adminrechten uitvoeren. Tot nu toe is daarvoor een apart terminalvenster met beheerrechten nodig onder Windows.

Microsoft maakt het project opensource en zet het op GitHub, Microsoft gaat de functie eerst uitbrengen in de Insiders-testversie van Windows 11. Gebruikers moeten de functie eerst aanzetten in de instellingen. Daarna opent het commando 'sudo' standaard een nieuwe console met adminrechten, nadat gebruikers dat via een dialoogvenster hebben goedgekeurd. Het kan ook openen in het huidige venster zonder mogelijkheid van verdere commando's of met mogelijkheid voor meer commando's.

Omdat de aankondiging offline is, is onbekend wanneer de functie in de Insiders-versie komt. Het gaat om Insiders Preview 26052. Daarna gaat Microsoft in de 'komende maanden' verder werken aan de functie. Sudo komt ook in Windows Server, bleek eerder deze week.

Update 20.22 uur: Dit nieuwsbericht bevatte de informatie dat de aankondiging online was geweest, maar weer offline was gehaald. Inmiddels is de aankondiging weer online.