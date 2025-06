Kali Linux krijgt nieuw thema en vier nieuwe tools in versie 2024.1

De eerste versie van Kali Linux voor 2024, versie 2024.1, is verschenen. De nieuwe versie bevat vier nieuwe tools en een nieuw thema. Ook zijn er veranderingen aan de desktopfeatures aangebracht.

Een van de nieuwe tools in Kali Linux 2024.1 is een sniffer/logger genaamd snort, die gebruikt kan worden als een lichtgewicht network intrusion detection-systeem, schrijft BleepingComputer. Verder is een discovery-dienst voor bluetoothapparaten onder de naam 'blue-hydra' toegevoegd, evenals een Taxii- serverimplementatie van EclecticIQ, genaamd 'opentaxii'. De vierde tool heet 'readpe' en is een toolkit om Microsoft Windows PE bestanden te manipuleren.

Verder krijgt Kali Linux 2024.1 een nieuw thema. Dat thema heeft significante updates voor het bootmenu en het inlogscherm, en allerlei verschillende achtergronden. Daaronder vallen ook twee nieuwe achtergronden, die verkrijgbaar zijn door de 'Kali community wallpapers package' te installeren.

Het Kali Team heeft ook een aantal nieuwe features toegevoegd aan de Xfce- en Gnome-desktops. Xfce-gebruikers die Xclip gebruiken, kunnen hun vpn-IP-adres nu gemakkelijk naar het klembord kopiëren, waardoor het beheer van vpn-verbindingen eenvoudiger wordt. Voor Gnome-gebruikers is de 'eye-of-gnome'-imageviewer vervangen door Loupe. Ook is de snelheid van de Nautilus-filemanager verbeterd.