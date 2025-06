Tails 6.0 introduceert bescherming tegen malafide USB-apparaten

Ontwikkelaars van The Amnesic Incognito Live System hebben Tails 6.0 uitgebracht. De nieuwe versie van de Linux-distributie komt onder meer met bescherming tegen malafide USB-sticks en een dark mode.

Tails is een Linux-distributie die volledig is ingericht op beveiliging, anonimiteit en privacy. De 6.0-release komt onder meer met foutwaarschuwingen voor Persistent Storage. Mocht er een fout optreden bij het lezen van of schrijven naar een Tails USB-stick, dan worden gebruikers daarvan op de hoogte gesteld, zo valt in de aankondiging van de nieuwe release te lezen. Aan de hand daarvan kunnen hardwareproblemen worden gediagnosticeerd en kan er op tijd een back-up gemaakt worden van de Persistent Storage.

Verder negeert Tails 6.0 USB-apparaten die worden ingeplugd als het computerscherm is vergrendeld. Op die manier hoopt het project gebruikers te beschermen tegen aanvallen met malafide USB-sticks. Nieuwe USB-apparaten kunnen voortaan alleen nog worden ingeplugd als de computer is ontgrendeld. Externe apparaten worden voortaan automatisch gemount. Bevat het opslagapparaat een versleutelde partitie, dan biedt Tails 6.0 aan om deze automatisch te decrypten.

Gebruikers van Tails kunnen voortaan kiezen voor een nieuwe dark mode en een nightlightmodus. De nightlightmodus heeft warmere kleuren en is minder helder dan de standaard light mode. Het is ook mogelijk om de dark mode en nightlightmodus te combineren.

Tails 6.0 komt verder met een aantal kleinere updates. Wachtzinnen voor Persistent Storage worden nu ook in het Catalaans, Duits, Italiaans, Portugees en Spaans gegenereerd. Daarnaast hebben Thunderbird en Gmail wijzigingen doorgevoerd waardoor het mogelijk is om een Gmail-account te configureren in Thunderbird in Tails 6.0. Gnome 42 introduceert tot slot een nieuwe shortcut in het systeemmenu, waardoor het gemakkelijker wordt om een screenshot te maken of een screencast op te nemen.