NLnet geeft subsidie voor ontwikkeling van Linux-bestandssysteem Bcachefs

De Nederlandse stichting NLnet heeft een subsidie toegekend aan de ontwikkeling van Bcachefs. Dat is een opensource copy-on-writebestandssysteem voor Linux. Bcachefs werd eind 2023 toegevoegd aan de Linux-kernel.

Ex-Google-ontwikkelaar Kent Overstreet bracht in 2015 de eerste versie van Bcachefs uit. Het bestandssysteem moet moderne features zoals die van ZFS of btrfs bieden zoals copy-on-write, waarbij onnodig dubbel geheugengebruik tijdens het kopiëren van bestanden vermeden wordt. Volgens de projectpagina van NLnet wil de ontwikkelaar ook aandacht besteden aan 'uitbreidbaarheid en herstelbaarheid'.

Bcachefs is een bestandssysteem voor Linux, dat volgens de makers vooral ‘robuust en betrouwbaar’ moet zijn. De makers willen met het project een algemeen bestandssysteem maken dat ook schaalbaar is voor grotere netwerken, maar vooral ook simpel moet zijn. De makers willen het platform in de toekomst modulair maken zodat er nieuwe features bovenop kunnen worden gezet. De makers noemen ook mogelijke gedistribueerde opslag, zoals IPFS waar Tweakers in 2021 over schreef, maar noemt daar geen concrete plannen bij.

Naast Bcachefs steunt NLnet 40 andere projecten met zijn Next Generation Internet Zero-subsidies. Het is niet duidelijk hoe hoog de subsidie is die Bcachefs krijgt. De website van de stichting noemt naast subsidie voor het bestandssysteem ook het ondersteunen van AMD-processors in de Converged Security Suite. Er komen ook verschillende open hardwareprojecten aan bod, waaronder een DDR3-geheugencontroller.