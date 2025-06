Red Hat brengt bèta van Red Hat Enterprise Linux uit

De bètaversie van Red Hat Enterprise Linux 10 is verschenen. De nieuwe variant is gebouwd op Linux-kernel 6.11.0 en heeft diverse nieuwe opties. De definitieve versie van het besturingssysteem wordt halverwege 2025 breed uitgerold.

RHEL 10 bevat onder meer Red Hat Enterprise Linux Lightspeed, een generatieve AI-tool. Deze tool moet gebruikers helpen om RHEL eenvoudig en efficiënt te bouwen, uit te rollen en te beheren, aldus Red Hat in een aankondiging. De tool biedt daarvoor aanbevelingen en hulp bij het maken van beslissingen. Daarnaast kan de tool ondersteunen bij het plannen en beschermen van de IT-infrastructuur.

De bètaversie heeft verder een verbeterde Image mode, waarmee DevOps-teams RHEL eenvoudiger kunnen inpluggen in hun ci/cd- en GitOps-workflows, stelt Red Hat. Beveiligingsteams kunnen bovendien sneller containersecuritytools inzetten.

De nieuwe versie van het besturingssysteem is verder de eerste bètarelease die aangeboden wordt via Insights image builder. Dit is een dienst van Red Hat waarmee gepersonaliseerde, up-to-date golden images gemaakt kunnen worden. Vervolgens kan de bètaversie in een public cloud naar keuze getest worden.