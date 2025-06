Orange Belgium verhoogt in januari prijzen van mobiele Go-abonnementen

Orange Belgium verhoogt de prijzen van zijn mobiele Go-abonnementen. Het goedkoopste abonnement, Go Light, stijgt met 40 eurocent per maand. Het duurste abonnement, Go Extreme, wordt 1,40 euro duurder. De nieuwe prijzen gelden vanaf 19 januari 2025.

Orange zegt constant te investeren in een nog stabieler en sneller netwerk, wat reden is om de tarieven te verhogen. De prijsstijgingen gelden zowel voor de reguliere Go-abonnementen als voor de specialeditionversies van de abonnementen.

Verder geldt de prijsstijging ook voor klanten die korting krijgen omdat ze meerdere producten van Orange afnemen. Zo betalen gebruikers die twee Go Intense-kaarten hebben straks 23,10 euro per maand, terwijl dat nu nog 22 euro is. De prijs voor twee Go Extreme-kaarten stijgt met 1,40 euro naar 34,40 euro per maand. Tot slot stijgt ook de prijs van Orange TV. Dit abonnement wordt een euro duurder en kost straks 20 euro per maand.

Abonnement Data Oude prijs per maand Nieuwe prijs per maand Go Light 6GB 14 euro 14,40 euro Go Light SE 6GB 13 euro 13,40 euro Go Plus 30GB 23 euro 23,70 euro Go Plus SE 30GB 18 euro 18,70 euro Go Intense 80GB 35 euro 36,10 euro Go Intense SE 80GB 25 euro 26,10 euro Go Extreme 300GB 47 euro 48,40 euro Go Extreme SE 300GB 37 euro 38,40 euro TV-abonnement n.v.t. 19 euro 20 euro

Abonnementen met multiproductvoordeel (1 of meerdere Go-abonnementen met vast internet) Oude prijs Nieuwe prijs Go Light 10 euro 10,40 euro Go Plus 16 euro 16,70 euro Go Intense 22 euro 23,10 euro Go Extreme 33 euro 34,40 euro