SUSE gaat Red Hat Enterprise Linux forken na toegangsrestricties broncode

SUSE gaat Red Hat Enterprise Linux forken en zelf een RHEL-compatibele Linux-distributie ontwikkelen en onderhouden. Deze distributie moet vrij toegankelijk worden zonder beperkingen. Het bedrijf wil de komende jaren tien miljoen dollar in het project investeren.

SUSE zegt in een blogpost dat het 'is toegewijd' om samen met de opensourcegemeenschap een compatibel RHEL-alternatief te ontwikkelen voor RHEL- en CentOS-gebruikers. Het bedrijf gaat de momenteel daarvoor publiek beschikbare versie van RHEL forken en zelf doorontwikkelen. Het bedrijf wil die code bijdragen aan een opensourcestichting, die doorlopend en gratis toegang moet bieden tot de broncode van het project. SUSE meldt niet welke stichting dat betreft. Het softwarebedrijf blijft tegelijkertijd investeren in zijn andere distro's, zoals SUSE Linux Enterprise en openSUSE.

De zet van SUSE is een reactie op een eerdere aankondiging van Red Hat. Het bedrijf zei vorige maand dat het de RHEL-broncode niet meer algemeen openbaar beschikbaar maakt, maar alleen nog aanbiedt aan Red Hat Enterprise-klanten. Daarmee is CentOS Stream, de ontwikkelbranche van RHEL, nog de enige publiek beschikbare repository waar de broncode wordt gepubliceerd.

Verschillende alternatieve Linux-distributies maken gebruik van RHEL, zoals Rocky Linux en AlmaLinux. Hoewel zij de broncode kunnen bemachtigen met een Red Hat-licentie, wordt herdistributie onder die licentieovereenkomst beperkt. Rocky Linux zei eerder overigens al dat het denkt dat de beslissing geen grote gevolgen heeft voor de toekomst van het besturingssysteem. De makers van die distro zeggen de RHEL-broncode via andere methodes te kunnen verkrijgen.

Red Hat ontving na zijn aankondiging kritiek van meerdere partijen. Onder meer Oracle uitte kritiek op Red Hat. In een blogpost zei dat bedrijf eerder deze week dat Red Hat-moederbedrijf IBM hiermee de concurrentie probeert te elimineren. Het bedrijf zei toen dat de broncode van zijn eigen distro, Oracle Linux, vrij beschikbaar blijft. Red Hat zelf zei vorige maand dat het zich blijft inzetten voor opensourcesoftware, maar het bedrijf gaat het beleid niet veranderen.