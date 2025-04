Rocky Linux zegt vanwege paywall RHEL-broncode via andere methodes te verkrijgen

RHEL-vervanger Rocky Linux heeft meer informatie gedeeld over zijn strategie nu Red Hat zijn Enterprise Linux-distro beperkt beschikbaar heeft gemaakt. De ontwikkelaar zegt methodes te hebben gevonden om de RHEL-paywall te omzeilen en toch de broncode te bemachtigen.

Het team van Rocky Linux zegt nu meerdere methodes te gaan gebruiken om de broncode van RHEL bij elkaar te krijgen. Als voorbeeld noemt RL dat het ubi-containerimages kan gebruiken die gebaseerd zijn op RHEL en via meerdere bronnen verkrijgbaar zijn. Volgens Rocky Linux kunnen de broncodes van Red Hat hiermee 'betrouwbaar' en 'ongehinderd' verkregen worden.

Een andere methode die de distro zegt te gebruiken, zijn 'openbare cloudinstanties' met een pay-per-usemodel. Daarmee moet het mogelijk zijn om RHEL-images in de cloud te draaien en op die manier aan de broncodes te komen. In tegenstelling tot de eerstgenoemde optie kan dit proces tevens geautomatiseerd worden.

Red Hat zei vorige week dat het RHEL niet meer algemeen beschikbaar maakt, maar alleen verkoopt aan Red Hat Enterprise-klanten. De reden daarvoor is dat andere ontwikkelaars RHEL vaak gebruiken als basis voor eigen distro's die zij vervolgens met winst doorverkopen. Het Rocky Linux-team is van mening dat deze maatregel 'in strijd is met de geest en het doel van open source'. Daarom zegt het bedrijf dat het de RHEL-binaries en source rpm's via deze twee methodes op een 'legitieme manier' kan verkrijgen 'zonder onze toewijding aan opensourcesoftware in gevaar te brengen of in te stemmen met beperkingen die onze rechten belemmeren'.

Het project voor Rocky Linux werd in 2021 opgezet uit onvrede over de koers van Red Hat. Dat stopte eind 2020 met rebuilds van Red Hat Enterprise Linux en ging zich alleen nog op CentOS Stream richten. Naast RL zijn er nog andere distro's, zoals AlmaLinux, die gebruikmaken van RHEL.