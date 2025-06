EQT wil SUSE weer van de beurs halen

Zweeds investeringsbedrijf EQT Private Equity is van plan om SUSE weer van de beurs te halen. Het bedrijf nam SUSE in 2018 over en bracht het bedrijf in 2021 juist naar de beurs met een ipo in Frankfurt. EQT heeft momenteel al 79 procent van de aandelen in handen.

EQT Partners biedt aandeelhouders van SUSE vrijblijvend 16 euro per aandeel aan. Dat is een meerprijs van ongeveer 67 procent ten opzichte van de slotkoers van afgelopen donderdag. Twee jaar geleden, tijdens de ipo, werd een aandeelprijs van 30 euro gevraagd. Aandeelhouders mogen hun aandelen overigens ook houden nadat het bedrijf van de beurs is gehaald. EQT verwacht dat dat in het laatste kwartaal van dit jaar gebeurt.

EQT en SUSE geven geen concrete reden voor de beslissing. Het bestuur van SUSE zegt de beslissing te steunen. "Ik geloof in de strategische kans om het bedrijf privaat te maken op zijn plaats", schrijft SUSE-ceo Dirk-Peter van Leeuwen. De zet geeft SUSE volgens hem 'de juiste omgeving' om het bedrijf te laten groeien. SUSE kan zich hiermee naar eigen zeggen 'volledig richten op de operationele prioriteiten en de uitvoering van de langetermijnstrategie'.

SUSE is de afgelopen weken meermaals in het nieuws geweest. Het bedrijf kondigde onlangs onder meer aan dat het Red Hat Enterprise Linux gaat forken. Dat deed de Duitse softwareontwikkelaar vanwege de beperkingen die Red Hat introduceerde rondom toegang tot de broncode van RHEL. SUSE startte ook een OpenELA-stichting om 'de ontwikkeling van RHEL-compatibele Linux-distro's aan te moedigen'. Het softwarebedrijf deed dat samen met Oracle en Rocky Linux-maker CIQ.