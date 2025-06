Specificaties Pixel Watch 2 duiken op: Snapdragon W5, Wear OS 4 en 2GB ram

Er zijn specificaties van de Google Pixel Watch 2 opgedoken in de Google Play Console. Het slimme horloge zou een Snapdragon W5-soc meekrijgen, op Wear OS 4 draaien en over 2GB aan werkgeheugen beschikken. Google zou de Pixel Watch 2 dit najaar willen introduceren.

Uit de listing blijkt dat het horloge de codenaam Eos heeft meegekregen. Het toestel zou ook met Android 13 worden geleverd, dat als basis wordt gebruikt voor Wear OS 4. Het scherm zou een resolutie van 384 op 384 pixels meekrijgen en daarmee komt de resolutie overeen met het paneel in de Pixel Watch. Het nieuwe toestel krijgt met 2GB ook evenveel werkgeheugen mee als het huidige slimme horloge van Google. De Snapdragon W5-soc is de SW5100. Deze mobiele chipset bevat vier Arm Cortex A53-cores die elk op 1700MHz draaien en een Adreno 702-gpu die op 1000MHz draait.

De specificaties uit de Google Play Console komen overeen met eerdere lekken die stelden dat de Pixel Watch 2 geen gebruik meer zou maken van de Samsung Exynos 9110-soc. Die huist momenteel in de Pixel Watch. Volgens die geruchten zou de Pixel Watch 2 ook met een grotere accucapaciteit geleverd worden: 306mAh in plaats van 294mAh. Het scherm zou deze keer door Samsung gemaakt worden, in plaats van door BOE, en het nieuwe horloge zou ondersteuning bieden voor ultrawideband.

Google zou de Pixel Watch 2 volgens 9to5Google dit najaar willen introduceren, samen met de Pixel 8 en 8 Pro-smartphones. Hoeveel het nieuwe slimme horloge moet kosten, is niet duidelijk. De huidige Pixel Watch is eind 2022 geïntroduceerd voor een adviesprijs van 349 dollar.