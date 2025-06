'Starfield bevat geen ondersteuning voor DLSS of XeSS'

Een X/Twitter-gebruiker heeft de preload-installatiebestanden van Starfield voor pc onderzocht en stelt dat daar geen verwijzingen naar de upscalingtechnieken Nvidia DLSS of Intel XeSS in terug te vinden zijn. Microsoft stelde eerder dat Starfield wel ondersteuning biedt voor AMD FSR 2.0.

Volgens X/Twitter-gebruiker Sebastian Castellanos lijkt Starfield dus voorlopig geen DLSS of XeSS te ondersteunen. De man stelt ook dat Bethesda niet al te veel moeite zou mogen ondervinden om upscalingtechnieken van Nvidia en Intel te implementeren in de game. Castellanos verwees ook naar de modders die eerder op Reddit hadden aangekondigd dat ze DLSS 3-ondersteuning zouden toevoegen aan de game. Volgens de man zijn deze implementaties niet op hetzelfde niveau als native ondersteuning en hebben deze mods vaak last van glitches of bugs.

Ondanks het feit dat Starfield geen DLSS of XeSS lijkt te ondersteunen, zijn gamers met een Nvidia GeForce-videokaart niet uitgesloten van upscalingtechnologie van AMD. FSR wordt namelijk ook op videokaarten van Nvidia ondersteund. DLSS is daarentegen alleen compatibel met recente GeForce-videokaarten en niet met AMD Radeon-gpu's.

Gamers die een pre-order voor Starfield hebben geplaatst, kunnen de installatiebestanden sinds 17 augustus downloaden via de Microsoft Store. Vanaf 30 augustus zijn de bestanden ook via Steam te downloaden. Starfield verschijnt op 6 september voor pc en Xbox Series-consoles. Gamers die de Premium Edition van het spel hebben aangekocht, kunnen op 1 september al aan de slag gaan. De preload-bestanden voor Starfield op pc nemen 139,8GB ruimte in beslag. De preload-bestanden voor de Xbox-versie zijn 126,1GB groot.