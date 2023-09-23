Door Jurian Ubachs en Reinoud Dik

Feedback • 23-09-2023 06:00 299

Ultieme game voor ruimteavonturiers

Starfield Review

23-09-2023 • 06:00

299

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Ontdekkingsreizigertje spelen

Starfield

Starfield is een game die in veel doet denken aan The Elder Scrolls en Fallout. In gameplay en graphics is duidelijk te zien dat de game uit dezelfde stal komt als die grote namen. Dat is uiteraard goed nieuws, want Starfield slaagt er net als zijn 'grote broers' in om een hoog niveau te laten zien. De game maakt de ruimteavonturier in je wakker, en weet doorlopend te vermaken met leuke quests, verhalen en allerlei verrassingen. Hij kan ook nog eens op allerlei manieren gespeeld worden, afhankelijk van welke skills je kiest. Dankzij de procedureel gegenereerde planeten is er veel te ontdekken, maar ze zijn over het algemeen best leeg. Daarnaast kom je nog de nodige rariteiten tegen en heeft de game op de pc, afhankelijk van je set-up, nog wat prestatieproblemen. Perfect is Starfield dus zeker niet, maar als je de andere rpg's van Bethesda goed kunt hebben, past Starfield zonder twijfel in je straatje.

Pluspunten

Minpunten

Tweakers zegt: Excellent

Getest

Starfield, Xbox series S|X

Prijs bij publicatie: € 69,99

Vergelijk prijzen Vanaf € 34,90

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In 2018 wist Bethesda Softworks de halve wereld enthousiast te krijgen met alleen een naam. Starfield werd tijdens de E3 onthuld en meer dan iets dat leek op een satelliet en een vreemd grafisch effect werd niet getoond. Toch was het genoeg om de game nadrukkelijk op de radar van miljoenen gamers te krijgen. Op dat moment wisten we natuurlijk nog niet dat het nog ruim vijf jaar zou duren voordat Starfield het licht zou zien, maar dat Bethesda’s klassieke rpg-franchises Fallout en The Elder Scrolls een nieuw broertje zouden krijgen, was al mooi genoeg.

Nu, vijf jaar verder en enkele weken na de release, kunnen we vaststellen dat Starfield in elk geval perfect in de familie past. 'Fallout, maar dan met ruimteschepen' zou bijvoorbeeld al best een aardige omschrijving zijn. Natuurlijk is de verdere setting totaal anders en heeft Starfield zeker zaken die Fallout niet heeft, maar de gelijkenissen zijn letterlijk zichtbaar. Iedereen die bekend is met de games van Bethesda Softworks, herkent het inzoomen van de camera op een personage waarmee je een gesprek aangaat en de eigenzinnige manier waarop deze personages uit hun ogen kijken. Ook de manier waarop je door de werelden loopt, hoe de actie werkt en hoe conversaties met npc’s werken, zijn bouwstenen die uit de andere grote games van Bethesda komen. Zeker niet erg, maar eerder een goed beginpunt om te begrijpen wat je van Starfield kunt verwachten.

De setting neemt spelers mee naar de sterren en daar voorbij, want het heelal is dit keer de speelplaats. Na de openingsfase van de game heb je dan ook een eigen schip waarmee je vrij bent om sterrenstelsels en hun planeten, manen en ruimtestations te verkennen. Tenminste, als je schip sterk genoeg is om af te rekenen met eventuele ruimtepiraten en een Grav Drive heeft voor sprongen op lichtsnelheid die eveneens sterk genoeg is. Natuurlijk breng je ook veel tijd door op de grond, maar de vrijheid van het ruimtereizen en heen en weer springen tussen allerlei stelsels, vormt de kern van Starfield. Het is het ontdekkingsreizigertje spelen dat No Man’s Sky lang geleden al voor ogen had, maar dan omringd door een veel betere en completere game.

Die game is voor mij een van de leukste en fijnste games die ik in jaren heb gespeeld. Dat komt door wat Starfield te bieden heeft, maar ook door smaak. Ik kan je nu al vertellen dat de minpunten, waarover je verderop in deze review ook zeker zult lezen, voor mij totaal geen rol spelen. Starfield sluit precies aan op wat ik leuk vind, heeft de juiste mate van afwisseling en veelzijdigheid, laat me keuzes maken die me het gevoel geven dat het me ook echt iets oplevert en sleept me mee zijn spelwereld in zonder me nog los te laten. Dat betekent niet dat Starfield ook meteen de beste game van het jaar is, maar de game waar ik persoonlijk het meeste plezier aan zal beleven.

Quests, verhalen en heel veel verrassingen

Starfield opent met een korte proloog waarin je al snel in aanraking komt met een geheimzinnig artefact. Als je dat aanraakt, gebeurt er iets vreemds. Het oogt bijna alsof je door het hele heelal heen getrokken wordt. Wat dat allemaal precies betekent, begrijp je uiteraard nog niet, maar gelukkig sta je er niet alleen voor. Je wordt al snel benaderd door The Constellation, een groep mensen die onderzoek doet naar deze artefacten en de betekenis daarachter. Dat ontpopt zich langzaam maar zeker als een heel interessant verhaal, waarin ook discussies uit het echte leven op speelse wijze voorbijkomen. Denk aan de rol van godsdienst en hoe ideeën daaromtrent soms haaks staan op de wetenschap.

De geschiedenis uitpluizen

Het verhaal rond de artefacten is het hoofdverhaal van Starfield, maar er is natuurlijk veel meer. Je komt vanzelf allerlei facties tegen, waar je je dan bij kunt aansluiten of waarvoor je kunt werken. Dat laatste kun je vrij letterlijk nemen. Je kunt je bijvoorbeeld aanmelden bij een handelsbedrijf, waarvoor je dan vrachtjes door het universum mag vervoeren. Wat dat betreft zijn de quests die horen bij grote facties als de United Colonies en de Freestar Collective, al een stuk interessanter. Ze schotelen je toffe quests voor en vertellen ook een en ander over het verleden. Je leert bijvoorbeeld over de oorlog die gewoed heeft tussen de verschillende facties en wat zich in het verleden allemaal heeft afgespeeld. Dat gaat gepaard met een interessante questlijn waarin je het pijnlijke verleden van de United Colonies steeds helderder te zien krijgt.

Starfield

Die grote, overkoepelende verhalen zijn vaak erg leuk, maar niet waar Starfield voor mij zijn magie vandaan haalt. In het leven zit geluk in kleine dingen en in Starfield is dat niet anders. Op elke planeet en in de ruimte rond elke ster kun je bij toeval iets leuks tegenkomen. Op de planeten hoor je dan mensen praten en krijg je een melding dat je met iemand kunt gaan praten, wat dan meestal een nieuwe questlijn begint. In de ruimte springen er soms vlak na jou vijanden tevoorschijn, maar de kans is even groot dat er een ander schip in de buurt is dat gewoon even een babbeltje wil maken. Vaak vraagt zo’n schip dan om hulp of heeft het een aanbod voor je en ook dat kan weer leiden tot leuke verhalen. We willen niet te veel weggeven, maar voor de mensen die deze quest zelf al gehad hebben: die ene met dat oude schip zonder Grav Drive… heerlijk, goed om gelachen. “Every turn a surprise”, zingt Aladdin in de gelijknamige tekenfilm. Verander zijn vliegend tapijt in een ruimteschip en Jasmine in een van je companions, en het had net zo goed over Starfield kunnen gaan.

Kijk maar effe

Natuurlijk is een leuke verhaallijn of grappige verrassing op zichzelf niet meteen zaligmakend. Het gaat er ook nog om wat je ermee kunt, wat het je oplevert in de gameplay. Dat begint al bij de totale vrijheid die je hebt om geboden kansen compleet te negeren. Misschien wil je helemaal niet handelen met het schip dat je net tegenkomt, of iemands problemen met een maffiabaas oplossen. De lijst met Activities, waarop bijgehouden wordt met welke mensen je nog kunt praten voor nieuwe sidequests, is een mooi bewijs van hoe Starfield zijn quests niet aan je opdringt. Je kunt die mensen helpen, je kunt het ook laten. Kijk maar effe wat je doet.

Starfield

Sterker nog, je hoeft niet eens de questlijn te volgen. Een schip dat jouw hulp nodig heeft in de ruimte, is namelijk ook gewoon een vliegende schatkist. Je zult je er niet populair mee maken bij de meeste van je companions en er is een goede kans dat de autoriteiten van het stuk ruimte waarin je rondvliegt, een prijs op je hoofd zetten, maar verder is er geen reden om zo’n toevallig passerend schip niet aan te vallen. Als je de motoren van een schip vernietigt, kun je aanleggen met je eigen schip en het andere schip binnenvallen. Daar wacht dan meestal een vuurgevecht, hoewel ik ook heb meegemaakt dat het andere schip zich bij voorbaat overgaf, omdat het inzag dat vechten niet veel zou opleveren. Het hele schip leegroven kan lucratief zijn, maar als je het écht leuk wil maken, kun je ook gewoon iedereen afmaken en het schip zelf meenemen. Veroverde schepen kun je op je naam laten zetten en daarna verkopen. Piraterij loont heus wel in Starfield, al is het een tikje onethisch.

Vrijheid

Er zijn door de jaren heen veel games geweest die een discussie losmaakten over vrijheid in games. Wat is immers vrijheid precies? Dat is een filosofische discussie, maar voor games denk ik dat Starfield erg in de buurt komt van wat je 'verregaande vrijheid' mag noemen. Niet 'totale vrijheid', want de game is nog steeds verdeeld in niveaus, waardoor je vroeg in de game niet zomaar naar gebieden met te sterke vijanden kunt gaan. Daarnaast zul je in grotere quests de questlijn moeten volgen. Daarin heb je echter vrijwel altijd keuze in hoe je dingen aanpakt, of je daarbij geweld gebruikt en of je je meer gedraagt als een ruimtepiraat of als een barmhartige samaritaan.

Skills zijn bepalend

Hoe je je gedraagt en wat voor missies je onderneemt, wordt voor een deel ook ingegeven door wat voor personage je speelt. Natuurlijk, in het verhaal ben je altijd ‘de speler’, het nieuwste lid van de Constellation en degene die op een rare manier interageert met de artefacten die hij vindt. Maar dat is slechts de basis van je rol in dit verhaal. Je persoonlijkheid en de vaardigheden die daarbij horen, mag je zelf invullen. Dat begint al bij het vormgeven van je personage, waarbij je een bepaalde achtergrond kiest die invloed heeft op de skills waarmee je het avontuur begint. Dat heeft effect, maar later heb je tijd en ruimte genoeg om die start compleet om te gooien. Toch zul je ooit een keuze moeten maken in wat voor dingen je goed wil kunnen, want de skills die je hebt, zijn behoorlijk bepalend voor hoe Starfield verloopt.

Overtuigend

De Persuasion-skill is een bekend voorbeeld, want standaard aanwezig in de andere Bethesda-rpg’s. Deze vaardigheid geeft je een extra optie in veel dialogen, want je kunt mensen proberen te overtuigen van jouw gelijk. Elke skill heeft vier niveaus en hoe beter je erin bent, hoe groter de kans op succes is. Het verloop van een quest kan hierdoor flink veranderen. Denk bijvoorbeeld aan een situatie met gijzelaars waarin jij de gijzelnemers kunt overtuigen van de zinloosheid van hun actie, waarna ze zich zonder geweld overgeven. Het is je niet moeilijk voor te stellen hoe anders die situatie had kunnen uitpakken. Zo zijn er talloze voorbeelden waarin ik er veel profijt van had dat ik mijn Persuasion-skill al vroeg in de game goed ontwikkeld had. En het mooiste is: dat effect kun je vanuit heel veel vaardigheden halen. Kies je bijvoorbeeld bepaalde wetenschappelijke skills, dan kan je kennisniveau soms ook nieuwe opties in dialogen openen. De keuzemogelijkheden zijn legio en de uitwerking op de gameplay is steeds net anders.

Starfield

Dat leidt bij voorbaat tot een hoge mate van herspeelbaarheid. Ik ben nu al benieuwd hoe de game uitpakt als ik voor skills als Negotiation of Intimidation ga. Wat ik nu heb gedaan, is kiezen voor skills die ik eigenlijk al een beetje kende of die me direct hielpen bij specifieke problemen. De skill die ervoor zorgt dat je meer spullen bij je kunt dragen bijvoorbeeld, of de skill die de schilden op je ruimteschip effectiever maakt. Maar er is zoveel meer en in dat ‘meer’ zitten ook de skills die Starfield echt anders maken. Zo kun je in deze game ruimteschepen helemaal zelf ontwerpen, maar voordat je dat optimaal kunt doen, heb je de juiste skills nodig. Datzelfde geldt voor het opbouwen van een Outpost. Je kunt met een Outpost bijvoorbeeld grondstoffen uit het oppervlak van planeten halen, maar de efficiëntste methodes heb je alleen als je geïnvesteerd hebt in die skills. Dat deel van de game heb ikzelf dus nog amper gezien.

Dat zegt dat Starfield veelzijdig is, maar ook dat ik niet de behoefte heb gevoeld om die tak van het spel uit te pluizen. Dat komt deels doordat ik daar het geduld niet voor heb, maar ook doordat er geen noodzaak is om dat te doen. Je pikt gaandeweg vanzelf betere pakken en wapens op, en die zijn goed genoeg om de game mee door te spelen. Ook geld verdienen lukt makkelijk zonder Outposts en als je eenmaal geld zat hebt, voldoet een van de duurdere schepen die je kunt kopen ook wel, dus zelf je schip ontwerpen is niet nodig. Het kan natuurlijk wel heel leuk zijn. Ik heb op sociale media allerlei interessante creaties gezien, ook wat het opbouwen van Outposts betreft trouwens. Leg je je daarop toe, dan kun je een aardige handelaar worden. Het geeft nog maar eens aan hoe vrij je bent om je leven in Starfield op je eigen manier in te kleuren.

Procedureel gegenereerde stukken planeet

Vrijheid beleef je ook doordat je vrij door de ruimte kunt rondreizen. Elk systeem heeft verschillende planeten en je kunt ook landen op elke planeet en elke maan, zolang ze een vast oppervlak hebben dan. Dat is vooral tof, maar er zit een kanttekening aan. De werelden in kwestie zijn namelijk lang niet allemaal even interessant. Als je landt bij een specifieke plek, die dan al aangegeven is als icoontje op de planeet, kom je op een vaststaand stukje terecht. Kies je echter een willekeurige plek, dan wordt dat stukje van de planeet procedureel gegenereerd. Je hebt dan een soort ‘instance’ van een gebied van vier bij vier kilometer. Zou je weggaan en weer terugkomen, maar net even verderop landen, dan kan dezelfde planeet er ineens heel anders uitzien. Dat doorbreekt de illusie natuurlijk een beetje. Daarnaast zijn de werelden die je op deze manier opzoekt, vrijwel allemaal behoorlijk leeg. Tenzij je er een Outpost gaat bouwen, is er meestal niet heel veel reden om erheen te gaan. Je kunt dus enorm veel verkennen, maar een groot deel van de beschikbare planeten en manen is niet heel interessant.

Schieten op de grond en in de ruimte

Niet alleen de mogelijkheden in de gameplay veranderen door je keuze in skills, ook hoe effectief je bent in gevechten wordt hierdoor beïnvloed. Je kunt beter worden in het gebruik van verschillende wapens, waarmee je daarna meer schade aanricht. Dat is handig, maar niet noodzakelijk. Ik vond zelf de skills die je ruimteschip effectiever maken, een stuk handiger en belangrijker. De effectiviteit van het schild upgraden was voor mij geen overbodige luxe en ook de wapens verbeteren had duidelijk effect. Op de grond kun je tijdens gevechten gewoon even wat dekking zoeken of jezelf healen. In de ruimte is het lastig om lang buiten het bereik van de wapens van je tegenstanders te blijven en je schip repareren kan wel, maar is een stuk minder effectief. Je schip zal dus sterk genoeg moeten zijn wil je al te lastige ruimtegevechten overleven.

Toch leiden die ruimtegevechten ook tot hoogtepunten in de gameplay. Ik was er vooraf huiverig voor: een game met zoveel kanten, werkt dat? Wil een rpg-liefhebber wel ruimtegevechten uitvechten? En hoe past de firstpersonshooteractie daar dan weer bij? Het antwoord: allemaal geen enkel probleem. Het is voor iedereen toegankelijk genoeg om ermee overweg te kunnen. Het vechten in de ruimte is gevoelsmatig het lastigste deel, maar je schip upgraden gaat vrij makkelijk, dus je kunt een te lastig gevecht altijd later nog eens proberen, nadat je je schip verbeterd hebt, of gewoon een totaal ander schip hebt gekocht of gestolen.

Ruimtegevechten

Het vechten in de ruimte werkt vrij simpel. Je hebt een schip met maximaal drie verschillende wapens, motoren, een schild en een Grav Drive, waarmee je sprongen door de ruimte op lichtsnelheid kunt maken. Je hebt daarnaast een reactor die je schip van energie voorziet. Je kunt energie toewijzen aan je systemen om ze effectiever te maken, wat ten koste gaat van andere systemen. Minder energie voor je motoren betekent bijvoorbeeld ook minder wendbaarheid en minder energie voor je schild… Nou ja, dat spreekt voor zich. Dan is het verder een kwestie van zorgen dat je je vijanden in het vizier krijgt. Je kunt vrij schieten of wachten op een ‘lock’, waarna je gericht de systemen van je vijand kunt aanvallen. Je kunt bijvoorbeeld specifiek mikken op de motoren, zodat je het schip kunt boarden, of je schakelt de Grav Drive uit, zodat het niet meer kan vluchten. Vaak heb je met verschillende vijanden te maken, dus het is ook zaak om zelf niet zomaar stil te gaan hangen, want dan heb je binnen de kortste keren vijanden achter je aan.

Starfield

De afzonderlijke onderdelen van je schip zijn dus beter te maken door er skills aan te wijden en door upgrades te kopen bij de verschillende ruimtehavens waarin je af en toe parkeert. Betere onderdelen betekent meer kans om sterke tegenstanders te verslaan. Je loopt echter tegen de limiet aan van wat een C-klasseschip allemaal aan boord kan hebben. Wil je door naar de B- of zelfs A-klasse? Je raadt het al: er is een specifieke skill die het mogelijk maakt om deze grotere en sterkere schepen te besturen. Loont de moeite, zeker als je een carrière als piraat ambieert en het wil opnemen tegen schepen van de United Colonies.

Soepel

Op de grond is de actie wat overzichtelijker dan in de lucht. Hier ontstaan problemen, vooral als je wordt ingesloten door verschillende vijanden, maar als je niet al te ‘Rambo’ naar voren rent, komt het meestal wel goed. Je bouwt binnen de kortste keren een aardig arsenaal aan wapens op, waarvan je een goed aantal als favoriet kunt aanmerken, zodat je ze in de actie snel kunt selecteren via een quick menu. Daarbij kom je na verloop van tijd ook 'refined' en 'advanced' versies van wapens tegen, die nog wat effectiever zijn. Na enkele tientallen uren spelen hadden we een collectie waarmee we elk type vijand op elke afstand prima te lijf konden gaan. De actie is verder soepel genoeg, zonder meteen heel bijzonder te zijn.

Een grappig detail aan het vechten is trouwens nog dat de companion die je bij je hebt, natuurlijk aan jouw zijde vecht. Daarbij is het belangrijk om op te letten wat voor kwaliteiten je companions hebben. De een kan bijvoorbeeld beter met een geweer overweg dan de ander. Je kunt wapens en armor die je hebt verzameld, ook aan hen geven, zodat je hulptroepen wat beter beslagen ten ijs komen. Er is een specifieke companion die goed is met explosieven. We verklappen niet wie of hoe je die companion vindt, maar geef diegene een granaatwerper en handgranaten, en geniet van het resultaat. Oh ja, pas wel even op: je metgezel wil weleens een granaat erg in je buurt gooien en ja, ze kunnen ook jou beschadigen.

Creation Engine 2

Zoals eerder genoemd is Starfield een typische Bethesda-rpg. Dat zit hem in elementen uit de gameplay, maar zeker ook in de graphics. De game is gemaakt met een verder ontwikkelde versie van de Creation Engine, met de logische naam Creation Engine 2. De engine vindt zijn oorsprong in de Gamebryo-engine, die nog gebruikt werd voor Fallout 3. Bethesda gebruikte daarna de basis van Gamebryo om daar zijn eigen Creation Engine van te maken. Die engine is daarna meermaals geüpdated en Creation Engine 2 is de volgende stap in de ontwikkeling ervan.

Zombiestare?

Hoewel Creation Engine 2 weinig meer te maken heeft met zijn voorgangers, heeft Starfield een bepaalde look die je sterk associeert met Bethesda-games. Nergens is dat beter zichtbaar dan in de gezichten van npc’s in de game. Als je met iemand gaat praten, zoomt de camera altijd een klein beetje in op dat personage. Vervolgens kijkt het personage je recht aan, vaak met een bepaalde lege blik in de ogen. Die ‘zombiestare’, of hoe je het ook wil noemen, is zolang als ik me kan herinneren al een probleem van Bethesda’s games. Althans, als je je eraan stoort. Mij valt het allang niet meer op; ik kijk veel meer naar de antwoordmogelijkheden dan naar de gezichten van de personages. Wie echter in The Elder Scrolls of Fallout moeite had met de gezichten, zal dat in Starfield waarschijnlijk ook weer hebben.

Starfield

Dat is jammer, want dat de graphics in alle opzichten een grote sprong vooruit maken, is een understatement. Dat mag natuurlijk ook wel, want de laatste Fallout-game is alweer even geleden, maar Starfield doet het grafisch prima. Ik was bijvoorbeeld onder de indruk van de character models in de game. Ze zien er haarscherp uit, de verschillende pakken die de personages aanhebben, vertonen veel details en hun bewegingen zijn over het algemeen ook prima. Veel omgevingen voegen zich ook bij de pluspunten. De grotere steden maken indruk en datzelfde geldt voor sommige afgelegenere gebieden. Ik sneakte af en toe door verlaten ruimtestations en kreeg daarbij haast een Dead Space-vibe, en dat is natuurlijk hartstikke tof.

Het is ook mooi om te zien dat de game er op de Xbox Series X weinig moeite mee heeft om de framerate op peil te houden, zelfs al ren je door drukke gebieden. Framedrops zijn er zeker; ik heb af en toe merkbare haperingen gehad, maar dat herstelde zich vaak snel. Nu is het natuurlijk zo dat ‘op peil houden’ op de Xbox betekent: 30 frames per seconde. Er is geen optie om de game in 60 frames per seconde te spelen, dus liefhebbers van een hoge framerate kunnen de game beter op de pc spelen of hopen dat Bethesda later nog met een 60fps-modus komt. Persoonlijk heb ik me geen seconde gestoord aan de frameratelock. De actie in Starfield verloopt niet heel snel, dus het levert geen problemen op, zoals het bij actievollere games als God of War zou doen.

De tekst gaat verder onder de video's.

Op technisch vlak springen natuurlijk de immense spelwereld en de manier waarop die gevuld wordt eruit. We noemden eerder al even dat planeten waar je op landt, buiten de belangrijke grote steden, procedureel gegenereerd worden. Hier kunnen we grafisch kort over zijn; dit is het minst indrukwekkende, soms zelfs ronduit lelijke deel van Starfield. Wat wel cool is, is dat de engine niet alleen de omgeving genereert; er worden ook nederzettingen en andere willekeurige aandachtspunten gegenereerd. Of eigenlijk zijn het handgemaakte assets die door de engine op verschillende planeten kunnen worden geplaatst, inclusief npc’s die daar een kleine quest voor je kunnen hebben. Het is een leuke manier om ervoor te zorgen dat er op elke planeet waar je komt, iets te doen is. Alleen weet het niet te voorkomen dat veel planeten toch vooral een lege indruk maken.

Npc-rariteiten

Verder vallen ook op grafisch vlak wat rariteiten op. Met name de npc’s stelen daarbij in negatieve zin de show. Pathfinding is af en toe een probleem, waardoor de personages soms doelloos lijken rond te lopen, vast komen te zitten bij muren of door je beeld heen lopen terwijl je met een ander personage aan het praten bent. Dat is vooral vreemd, soms grappig, maar nooit heel storend, al is het natuurlijk niet hoe het hoort. Datzelfde geldt voor andere bugs die ik ben tegengekomen. Zo vocht ik op een gegeven moment tegen een onzichtbaar schip, dat absoluut niet zo bedoeld was, en heb ik verslagen vijanden die weggeblazen werden door een explosie, soms op vreemde wijze aan meubels, muren of zelfs plafonds zien hangen. Geen ramp, maar wel slordig.

Pc?

Over de pc-versie valt natuurlijk nog meer te vertellen. Op de volgende pagina's vind je een overzicht van benchmarks die we met Starfield op een aantal testsystemen gedraaid hebben. Daarnaast is het goed om te weten dat er op dit moment nog steeds wat problemen zijn met de pc-versie. Bethesda heeft al enkele hotfixes uitgebracht, maar ideaal is dat natuurlijk niet. Voordeel van de pc-versie is dat je de game in hogere kwaliteit kunt spelen. Bethesda zal de komende tijd nog Nvidia DLSS toevoegen - momenteel bevat de game alleen AMD's FSR 2.0 - en andere grafische updates waar de community al om gevraagd heeft. Afhankelijk van wat voor hardware je hebt, kan het dus zijn dat je een moeizame start hebt gemaakt met Starfield, maar er is hoop. Behalve op updates die de prestaties verbeteren, moet er ook nog even gewacht worden op modtools. Bethesda heeft aangegeven dat de ondersteuning voor mods in 2024 wordt toegevoegd.

Starfield op pc: testmethode

In plaats van een reeks videokaarten van allerlei prestatieniveaus op een uiterst high-end systeem te testen en vergelijken, meten we prestaties in pc-games met drie referentiesystemen. De processor, de videokaart en het geheugen van deze systemen zijn uitgekozen op basis van wat populaire en veelvoorkomende configuraties zijn volgens onder andere de Steam Hardware Survey. Daar zit ook oudere hardware bij, zoals de GTX 1060, die in 2016 uitkwam.

Voor de videokaarten gebruiken we per systeem gpu's van AMD en Nvidia van dezelfde generatie, die wat prestaties betreft erg dicht bij elkaar zitten, om zo ook de verhoudingen van deze fabrikanten te kunnen vergelijken. Per systeem verschilt wel de generatie van de grafische chips, waardoor we een beeld krijgen van de gameprestaties op uiteenlopende gpu-architecturen. Bij de processorselectie hebben we primair de rekenkracht en gemiddelde gamingprestaties goed laten aansluiten op de overige hardware, in plaats van een uiterst snel model te kiezen dat pc-gamers met onderstaande videokaarten niet zo snel in hun eigen pc hebben zitten.

De pc-versie van Starfield is getest met gameversie 1.7.29. Als gpu-drivers hebben we de nieuwste drivers op het moment van testen gebruikt. Voor GeForce is dat 537.13 en voor Radeon is 23.9.1 gebruikt voor alle normale benchmarks. De benchmarks op de volgende pagina's zijn allemaal met de genoemde presets gedraaid, waarbij FSR is ingeschakeld voor upscaling met een resolution scale van 75 procent. We testen games doorgaans altijd zonder upscaling, maar vanwege de lage framerates in Starfield, hebben we dit spel voor deze test met FSR gedraaid. Onze benchmark bestaat uit een door het drukke Atlantis City gelopen route.

De prestaties op de komende pagina's zijn opgedeeld in drie stukken. Eerst wordt in een tabel een overzicht gegeven van de gemiddelde framerates, samen met de frametimes het 99e percentiel. Voor een uitgebreidere analyse is de volledige log van frametimes daaronder zichtbaar in een tijdgrafiek. En als laatste is er een percentielgrafiek die een overzicht geeft van de consistentie van deze frametimes.

Testsystemen voor benchmarks pc-games 'Instapgame-pc' (1080p) 'Midrangegame-pc' (1440p) 'High-end game-pc' (2160p)
Cpu AMD Ryzen 5 3600X AMD Ryzen 7 5700X Intel Core i9-13900K (@5,5GHz allcore)
Grafische kaarten
Werkgeheugen 16GB DDR4-3200CL14 16GB DDR4-3600CL16 32GB DDR5-7200CL34
Processorkoeler Noctua NH-U12S Noctua NH-U12S SE-AM4 Alphacool Eisblock XPX, Alphacool XT45 480mm-radiator, Alphacool D5-waterpomp, be quiet Pure Wings 2-ventilators
Moederbord MSI MEG X570 Godlike (Agesa 1.2.0.A) - Resizable BAR ingeschakeld MSI MEG X570 Godlike (Agesa 1.2.0.A) - Resizable BAR ingeschakeld Gigabyte Aorus Z790 Master - Resizable BAR ingeschakeld
Voeding Seasonic Focus GX-650 Seasonic Prime GX-750 Be quiet Dark Power Pro 12 1200W
Opslag Samsung 970 Evo Plus 500GB Samsung 970 Evo Plus 500GB Silicon Power XS70 4TB
Besturingssysteem Windows 11 Pro Windows 11 Pro Windows 11 Pro

Prestaties instapgame-pc

Op onze instapgame-pc testen we op 1080p-resolutie, waarvoor we zowel de GeForce GTX 1060 6GB als de Radeon RX 580 8GB gebruiken. Dit draaien we in combinatie met een Ryzen 5 3600X en 16GB DDR4-3200-geheugen.

Gemiddelde framerates bij presets

Op dit systeem hebben we de presets High, Medium en Low getest, waarbij FSR was ingeschakeld. De Ultra-preset is vanwege de lage framerates achterwege gelaten. Hoe hoger de grafische kwaliteit, hoe verder de RX 580 op de GTX 1060 voorloopt. Zelfs op de Low-preset zetten beide videokaarten magere framerates neer door met moeite de 30fps aan te tikken.

  • High
  • Medium
  • Low
Starfield (PC) - 1080p high
Pc Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Radeon RX 580
20,3 24,4
GeForce GTX 1060
15,2 20,7
Starfield (PC) - 1080p medium
Pc Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Radeon RX 580
24,2 29,2
GeForce GTX 1060
20,8 26,2
Starfield (PC) - 1080p low
Pc Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Radeon RX 580
25,1 32,0
GeForce GTX 1060
23,7 30,2

Frametimes

In de frametimes is de RX 580 duidelijk de consistentere van de twee. Vooral bij de High- en Medium-presets heeft de GTX 1060 moeite met de tweede helft van onze benchmark. Op de Low-preset is dit verschil veel kleiner.

  • High
  • Medium
  • Low
  • High
  • Medium
  • Low

Prestaties midrangegame-pc

Op onze midrangegame-pc testen we op 1440p-resolutie, waarvoor we zowel de GeForce RTX 2070 Super als de Radeon RX 5700 XT gebruiken. Dit draaien we in combinatie met een Ryzen 7 5700X en 16GB DDR4-3600-geheugen. Voor deze benchmarks hebben we de presets Medium, High en Ultra getest. In alle gevallen is daarbij FSR ingeschakeld.

Gemiddelde framerates bij presets

Ook op dit systeem zien we dat de Radeon-kaart sneller is dan de GeForce. Het verschil met de instapgame-pc is dat AMD hier ook op de lagere presets een flinke voorsprong heeft, en de RX 5700 XT zo'n 25 procent voorloopt op de RTX 2070 Super. Op geen van de geteste presets wordt 60fps gehaald, de GeForce-kaart komt tot 40fps op Medium, de Radeon tikt de 50fps bijna aan.

  • Ultra
  • High
  • Medium
Starfield (PC) - 1440p ultra
Pc Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Radeon RX 5700 XT
29,8 37,1
GeForce RTX 2070 Super
24,6 30,1
Starfield (PC) - 1440p high
Pc Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Radeon RX 5700 XT
33,9 42,6
GeForce RTX 2070 Super
27,4 34,2
Starfield (PC) - 1440p medium
Pc Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Radeon RX 5700 XT
38,1 49,8
GeForce RTX 2070 Super
31,1 39,8

Frametimes

In de frametimes is te zien dat AMD en Nvidia op dezelfde momenten in de benchmark last hebben van spikes. In de meeste gevallen zijn de uitschieters relatief gezien niet erger voor Nvidia; de algehele prestaties zijn gewoon wat lager dan op de kaart van AMD in deze game.

  • Ultra
  • High
  • Medium
  • Ultra
  • High
  • Medium

Prestaties high-end game-pc

Op onze high-end game-pc testen we op 4k-resolutie, waarvoor we de GeForce RTX 3080 10GB, RTX 4080, Radeon RX 6800 XT en RX 7900 XTX gebruiken. Dit draaien we in combinatie met een overgeklokte Intel Core i9 13900K met 32GB DDR5-7200-geheugen. Voor deze benchmark hebben we de Ultra- en Medium-presets getest, waarbij FSR ingeschakeld is.

Gemiddelde framerates bij presets

Op dit systeem lukt het de RTX 4080 om op gemiddeld 60fps uit te komen; de RX 7900 XTX zit daar ruim 23 procent boven. De strijd tussen de RTX 3080 en RX 6800 XT wordt eveneens door AMD gewonnen, en het is deze Radeon-kaart die op Medium-instellingen nog op 60fps gemiddeld weet uit te komen.

  • Ultra
  • Medium
Starfield (PC) - 2160p ultra
Pc Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Radeon RX 7900 XTX
62,4 74,0
GeForce RTX 4080
49,5 59,9
Radeon RX 6800 XT
40,0 47,5
GeForce RTX 3080 10GB
33,0 40,0
Starfield (PC) - 2160p medium
Pc Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Radeon RX 7900 XTX
75,9 92,9
GeForce RTX 4080
62,2 76,8
Radeon RX 6800 XT
52,3 61,6
GeForce RTX 3080 10GB
43,0 51,0

Frametimes

Het is vooral de RTX 3080 die op Ultra-settings meer variatie in frametimes vertoont dan zijn tegenhanger. Dat is terug te zien in de hogere percentielen, die bij de RTX 3080 wat verder uitlopen op de RX 6800 XT dan we tussen de RTX 4080 en RX 7900 XTX zien gebeuren.

  • Ultra
  • Medium
  • Ultra
  • Medium

Invloed geheugensnelheid

Bethesda's Creation Engine, waarop Starfield draait, is in het verleden ook gebruikt voor games uit de Fallout- en The Elder Scrolls-series. Deze games bleken vaak gevoelig te zijn voor de snelheid van het werkgeheugen. Met sneller ram waren de prestaties in deze games vaak flink op te krikken. Of dit ook het geval is in Starfield op de Creation Engine 2, hebben we met een korte test onderzocht.

Op onze midrangegame-pc voorzien van een Ryzen 7 5700X hebben we onze benchmark op twee geheugensnelheden gedraaid. Allereerst met DDR4-3600, waarop het systeem standaard werkt. Voor deze test hebben we ook DDR4-2666 gebruikt om te kijken in hoeverre er een prestatieverlies ontstaat met langzamer werkgeheugen. We hebben deze test op de Medium-preset gedraaid, maar nu met FSR uitgeschakeld.

Starfield blijkt in onze benchmark helemaal niet gevoelig te zijn voor de geheugensnelheid. Met het langzamere ram presteert onze midrangegame-pc vrijwel hetzelfde en dit geldt voor zowel de kaart van AMD als die van Nvidia.

Starfield 1440p-Medium (FSR uit) RX 5700 XT
(DDR4-3600)		 RX 5700 XT
(DDR4-2666)		 RTX 2070 Super
(DDR4-3600)		 RTX 2070 Super
(DDR4-2666)
Gemiddelde framerate 42,4fps 41,9fps 32,5fps 32,4fps
99e percentiel frametime 30,5ms 32,3ms 38,6ms 39,8ms

Conclusie

Kijk ik realistisch naar Starfield, dan zeg ik als reviewer: dit is weliswaar een uitstekende game en kanshebber om de beste game van het jaar te zijn, maar of het dat ook is, betwijfel ik. De lege werelden, de typische ‘Bethesda-look’ van de personages, de bugs en rare fratsen van npc’s, en de wisselende prestaties voor pc-gamers: het doet allemaal afbreuk aan het toch al niet zo smetteloze blazoen van Starfield. Wat er wél goed gaat, maakt deze game speciaal. Dat je met elke sprong in de ruimte verrast kunt worden door weer een ander origineel verhaal of interessante ontmoeting, geeft je het gevoel dat je een avonturier bent. De vele quests zijn gaaf, de actie op de grond is goed en hoe je de game speelt, kan op allerlei manieren veranderen op basis van de skills die je kiest. Dat maakt deze toch al gigantische game ook nog eens meermaals speelbaar. Als reviewer vind ik dat er best dingen beter hadden gekund, maar als gamer kan ik compleet verliefd worden op deze game. Ik kijk door de jaren heen over het algemeen erg uit naar een nieuwe The Elder Scrolls of Fallout; Starfield heeft zich moeiteloos bij dat rijtje aangesloten.

Pluspunten

Minpunten

Tweakers zegt: Excellent

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Starfield, Xbox series S|X

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Starfield

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3.5 van 5 sterren

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Reacties (299)

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Finraziel
23 september 2023 07:45
Ik heb ondertussen ruim 60 uur in de game zitten en al vermaak ik me uitstekend, ik ga toch ook steeds meer de ruwe kanten van de game zien en beter de kritiek van veel mensen begrijpen. Een aantal zaken waar ik tegenaan loop...

Het universum is groot en je kunt alle kanten op... Maar op de meeste plaatsen is niks te doen. Prima op zich, er is genoeg wel te doen, maar na een aantal planeten op goed geluk bezocht te hebben had ik daar wel genoeg van en nu ben ik eigenlijk alleen nog maar quests aan het doen. Daar zijn er veel van en ze zijn overwegend heel goed, maar het willekeurig een kant oplopen en je vindt altijd wel weer wat cools van vorige bgs games gaat daarmee een beetje verloren. Dat is ironisch want de game presenteert zich alsof het juist nog veel meer om verkennen gaat.

Crafting (inclusief ship en base building) wordt gefrustreerd doordat je zelf uiteraard maar beperkte ruimte hebt om zaken mee te slepen, maar je schip heeft ook maar zeer beperkte ruimte. Ik heb de upgrades om meer loot mee te slepen en mijn schip kan minder dan twee keer wat ik op mijn persoon kan hebben bevatten. Resources zijn erg zwaar en het is onduidelijk wat je nodig gaat hebben. In eerste instantie was ik alles in mijn schip aan het stoppen maar meestal kon ik alsnog niks bouwen want ik miste nog van alles. Op een gegeven moment heb ik alles gedumpt en crafting laat ik maar voor wat het is, want het is ook niet alsof ik nou met de wapens die ik zo vind moeite heb om vijanden om te leggen of dat ik snel dood ga en dus betere armor nodig heb.
Bijkomend punt, je kunt mods niet van je equip of je schip afhalen en later op iets anders stoppen zoals dat in Fallout 4 kon. Als je een mod verwijdert dan verdwijnt die in het niks... Loot verandert daarmee ook in niks anders dan spul om te verkopen, op die enkele keer na dat je een wapen vindt wat je zelf wil blijven gebruiken.

Sommige skills werken heel raar... Persuasion voelt heel erg random en het lijkt weinig uit te maken of je moeilijke of makkelijke opties kiest. Ook staan er vaak generieke uitspraken bij die misschien helemaal niet passen in de huidige conversatie (you have your orders and I have mine... Tegen een loner die jou probeert iets te verkopen 8)7). Gevolg is dat ik altijd save en het gewoon een kwestie is van de moeilijkste optie kiezen en op F9 drukken als dat mislukt.
Stealth werkt ook nogal vreemd. Vijanden lijken vaak veel opmerkzamer dan in vorige bgs games en soms is het praktisch onmogelijk om iets stil te doen. Zo is er een quest die zwaar op stealth leunt maar waarbij ik op diverse punten er tegenaan liep dat je uit een luchtrooster naar een soort platform moest springen en deed ik dat in stealth dan was de game daar zo onbeholpen in dat ik vrijwel altijd gezien werd. Uiteindelijk stealth uitgezet en zo snel mogelijk met mijn boost pack door het gat geschoten en dat werkte. Uiteindelijk is het een hoop saven en voelt dit ook als te random waardoor savescummen bijna noodzakelijk is om ergens stil doorheen te komen.
Wel werkt de Kameleon power die je kunt krijgen van een skill of van equip goed in combinatie met snipen. Op een afstandje zien vijanden je dan niet goed. Ze schieten wel ongeveer waar je bent maar raken je vaak niet zo goed en je kunt nog wat sneak attacks doen. Helaas heeft Bethesda niet het probleem opgelost dat iron sights of recon sights niet werken omdat die ook gecamoufleerd worden. Een workaround is om uit te zoomen want in 3rd person speelt dit probleem niet, of een wapen met een scope gebruiken want die werken wel gewoon.

Bij skills heb je ook een ander nieuw punt, namelijk dat je om meer dan 1 level in een skill te kunnen stoppen bepaalde dingen moet doen. Dat is een leuk systeem, maar soms zijn de eisen een beetje raar. Zo moet je voor een van de twee stealth skills vanuit stealth met een melee wapen of je vuisten aanvallen... Ok, maar ik ben een stealth speler met vuurwapens en zoals eerder gezegd hebben veel vijanden een detectie waar je u tegen zegt. In reguliere combat situaties waar ik stil wil killen is het bijna niet te doen om naar iemand toe te sluipen en een mes tussen zijn ribben te steken. Het is wel te doen om de eisen van de skill op een andere manier aan te voldoen, maar dat voelt al snel als cheesen. Een ander voorbeeld is piloting waarbij je andere schepen moet vernietigen... Buiten bepaalde quests kom ik eigenlijk helemaal niet zoveel piraten tegen dus dit is lastiger dan je misschien zou denken als je geen bloeddorstige maniak bent. Het gaat ook in tegen de reden waarom ik die skill wil, namelijk om andere schepen in te nemen in plaats van te vernietigen. In het begin kun je namelijk zelfs als je kunt boarden de meeste schepen helemaal niet weg vliegen omdat je er de skill niet voor hebt.

Het vliegen op zich vind ik leuk en ik stoor me niet zo aan dat het niet heel realistisch is, al is het wel jammer dat het eigenlijk echt niet te doen is om zelf ergens naar toe te vliegen. Zo moest ik laatst naar een ruimtestation wat 1500 km verderop hing. Dat zou een afstand van niks moeten zijn voor een ruimteschip... Maar toen ik probeerde om er zelf heen te vliegen en eens keek hoeveel dichterbij ik kwam in een bepaalde tijd waarbij ik op cooldown mijn boost gebruikte bleek dat dat anderhalf uur zou gaan duren. Mijn schip gaat dus standaard ook maar zo'n 600 km/u en boost naar ongeveer 4 keer dat (en je ruimteschip heeft drag dus boost weg = snelheid weg). Ik begrijp waarom ze dat doen, om de combat nog speelbaar te houden en de afstanden klein genoeg zodat je je vijanden kunt zien en niet alleen maar op instrumenten vliegt en vecht, maar toch. Ook het systeem met je grav engine en brandstoftank die je kunt upgraden om grotere sprongen te maken voelt nogal nutteloos want je kunt altijd gewoon een planeet dichterbij selecteren en zodra je daarnaartoe gesprongen bent selecteer je je eigenlijke bestemming en spring je verder. Het maakt ook weer dat upgraden wat nutteloos voelt.

Ondanks al deze negatieve punten heb ik toch een hoop lol met de game en er zijn ook goede punten zoals de boostpack die ik erg leuk vind. Maar ik maak me eigenlijk juist wel een beetje zorgen om de replayability. De verschillende quest lines die ik doe zijn erg leuk, maar ook wel een beetje lineair met misschien 1 of 2 echte beslismomenten. Doordat ik me niet zo geroepen voel om echt te verkennen als in vorige games en doordat crafting (inclusief basissen bouwen) niet de moeite waard lijkt ben ik een beetje bang dat een tweede playthrough grotendeels een herhaling van zetten zal blijken te zijn.

Aan de andere kant ben ik wel benieuwd naar de new game plus optie. Wellicht als je de skills al hebt om veel sneller een groot schip te kopen met meer opslagruimte dat ik me dan wel meer op basissen bouwen zal richten. En zoals gezegd zijn er véél quests dus alleen daar allemaal een keer doorheen spelen gaat me wel mijn 'money's worth' geven. Ook ben ik benieuwd wat mods gaan bieden.

Maar goty... Ja voor mij persoonlijk waarschijnlijk toch wel omdat ik een bgs junkie ben. Maar ben je dat niet dan is er weinig om het je nu wel te maken denk ik.
Rengdxng @Finraziel23 september 2023 12:06
Een tip wat betreft opslaan van resources:

Ik sla mijn resources allemaal op in "The Lodge", wanneer je binnenkomt ga door de deuren rechts heen en de trap af naar de ruimte waar alle werkbanken staan. Op de tafel direct achter het "Research Station" staat een opslagcontainer met onbeperkte opslag. De resources die je hierin stopt blijven er altijd in en zijn direct uit de container bruikbaar wanneer je 1 van de werkbanken gebruikt.

Ik stop vaak mezelf een een companion helemaal vol met resources vanuit het schip, fast travel naar the lodge en offload dan.

Zo af en toe even offloaden en nooit ruimtegebrek en genoeg resources.

Opslagcapaciteit onderweg:
Player character
Alle companions kunnen volgestopt worden
Ship storage
En captains storage locker

Zo'n 1200 mass bij elkaar.

Offloaden in The Lodge.

Succes!
drakiesoft @Rengdxng23 september 2023 18:22
Ik kwak alle resources in het schip op de grond. Geeft behoorlijk wat troep, maar tot nu toe nog geen melding gehad dat het te veel is.
Barista @drakiesoft23 september 2023 20:31
We hoeven niet te raden hoe jouw kamer eruit ziet :P
drakiesoft @Barista23 september 2023 21:44
Ik heb 6 kamers, een schuur en een garage.
Arcticwolfx @drakiesoft24 september 2023 08:53
https://youtu.be/MvgN5gCuLac?si=LR7GUlyL4L9gxhqB
joneboon @drakiesoft23 september 2023 20:38
ik moest hier even om lachen omdat ik gelijk een beeld heb hoe dat er uit ziet.

Ik had zelf in het begin geen idee hoe ik die loot in mn schip kreeg dus toen liet ik ook alles op de grond vallen in het schip. Ben toch blij dat het nu meer opgeruimd is :)
L0g0ff @Rengdxng23 september 2023 20:42
Goeie tip. Kende die nog niet. Werkt dat ook voor je research station? En ook voor je outposts?

Verder staat er in de lodge op je slaapkamer ook een infinitive mass container.

Andere tip. Maak een home base (outposts) en een hele zwik storage containers. (Van die grote buiten containers, niet van die kleine) Bij alles wat je wil maken wordt ook direct een beroep gedaan op je containers.

Het kost alleen wel resources om die containers te maken. Maar je bent niet gebonden aan je workstations.
Verwijderd @Rengdxng24 september 2023 20:20
Je kan jezelf in orbit helemaal overladen en dan landen bij de lodge. Je health gaat naar laag, maar het is niet ver en je gaat niet dood.
indospartan @Finraziel24 september 2023 06:55
Ik heb nu 11 dagen en 11uur erin zitten, waarvan de 1e 60uur alleen maar New atlantis was, 2 main missies en wat Vanguard missies. Die Vanguard missies geven je toegang tot een simulator, waar je wat kills kan farmen voor je skills. Ondertussen vloog ik wat planeten/space stations af en heb mijn schip gebouwd. Level 60 unlock je het laatste onderdeel voor je schip. Er zijn wat speciale onderdelen zoals die van de Vanguard. De rest is gelinked aan skills, maar meer aan credits. Een goed idee is om de Hopetech workshop 2x1 in je schip te proppen. Die heeft namelijk alle craftstations erin zitten.
Research station en food zitten in andere.

De verschillende bedrijven die schepen maken hebben andere onderdelen, en hun hoofdkantoors hebben zelfs grotere cockpits. Zoals Deimos rondom Mars. De meeste liggen in het Sol systeem, dus early game. Prop wat extra cargo op je schip en je zit zo op de paar duizend mass voor je inventory.

Als je je schip ergens land, kan je loot gewoon erheen sturen in een bepaalde range. Gear heeft ook + carry capacity, boekjes die je vindt en perks geven je allemaal extra stats daarin. Ik schommel rond de 300.

Dan kan je ook nog een klein basis ergens maken, of een huisje kopen (goedkoopste in the Well, New Atlantis) voor 30k dacht ik. Daar wat kistjes maken, of idd de kist gebruiken in The Lodge. En je companions kan je ook spul geven, en ook wapens en kleren aan laten doen.

Alleen daardoor zijn al wat problemen opgelost voor je. In je eigen outpost kan je ook spul laten mijnen. Aluminium voor basis onderdelen, dus zou dat eerst zoeken met je scanner. Ook hier kan je een lauchpad maken voor je schip te bewerken.

Gear aanpassen is min of meer end game. Als je op extra hard speelt valt hogere loot. Lootpool ligt aan level. 45 is laatste en begint Advanced stuff te droppen.

En over lege planeten...Als je random een planeet bezoekt heb je kans op best leeg. Wat realistisch is imho, maar er zijn echt zat planeten waar je moet komen, en je buiten de hand made content veel random content vindt. Die randomness is key. Het lijkt alsof je kleinere outposts vindt in de eerste 50uur van de game. Maar ik zou het toch wat vaker proberen. Stel je moet ergens zijn op die planeet, en je ziet als je de planeet bekijkt via de map nog ergens anders landing zones ga daar ook eens heen. Zo kan je van een missie een hele side quest reeks vinden. Reddit staat er vol mee.
Gebruik de fast travel zo min mogelijk. Altijd opstijgen naar space, via je scan button of via je objective jumpen naar de volgende planeet. Zo krijg je ook random space events.

Je hoeft niet alles te verkennen, maar vaak zat als je land en je je scanner even aanzet zie je wat om je heen ligt. Die iconen geven aan wat het is. Grotere stadjes is een soort ster/medaile
Boeken geven je ook locaties, zoals de 1e maanlanding.

Je kan naar mijn mening de Fallout ervaring (een kant oplopen en random stuff gebeurt) zeker krijgen. Alleen is er daar omheen nog een laag. Waar Bethesda naar de vraag heeft geluisterd van de community. Net zoals het minder handje vast houden, good en bad tegelijk kunnen zijn etc. Laatste game die mijn tijd zo heeft kunnen vasthouden is Fallout 3, en Horizon Forbidden West. World building is heel leuk gedaan vindt ik.
De extra tijd de MS heeft gegeven zie ik ook terug. Echt maar 1 bug gehad. Het vliegen naar planeten mis ik niet. Had dit totaal verwacht plus ik speel ook Star Citizen. Half uur ergens heen vliegen mis ik totaal niet. Al snap ik dat andere mensen dat juist wel willen. Voor de rest deel ik je meningen wel.

Stealth werkt idd raar. Mijn oplossing is mijn ruimtepak uitdoen, en Aid zoals Frostwolf. (min 50% movement noise)

Tip voor console spelers zonder mods;
Stel je vindt schepen bouwen leuk, jat er een paar. Even langs technician en registreren. Je kan er max 10 hebben. Maar je kan 5 schepen krijgen door quests en traits (zoals kid stuff). Stel je hebt er al 10, tellen die erbij op. Je kan ze allemaal aanpassen. Dus dan heb je 15 schepen.
Daarbij kan je als een onderdeel te draaien valt, of er een variant van is, het plaatsten terwijl het rood is. Eerst onderdeel plaatsen, dan op de plek zetten waar het rood is. Flippen en dan cancel. Dan laat de game het onderdeel los op die plek.

Dan krijg je zoiets als dit;

https://reddit.com/r/Starfield/s/kkBXZogWJj
Finraziel
@indospartan24 september 2023 07:25
Sow, dat is gemiddeld 11 uur per dag sinds early release... Respect :D

En bedankt voor de tips.
Begrijp ik het nou goed dat je andere onderdelen beschikbaar hebt in de ship builder afhankelijk van waar je hem opent? Dat was me ook totaal niet duidelijk eerder. Ik was wel al mijn piloting skill aan het verbeteren, moet nog een paar schepen opblazen en een level halen dan kan ik C class vliegen, dan misschien iets kopen en aan starship design gaan werken.

Bugs zag ik ook niet zoveel maar de laatste tijd wel wat meer. Zoals dat uit stealth geheadshotte vijanden blijven staan of dat vijanden door zich nog openende deuren kunnen schieten. Gisteren had ik ook een onzichtbare vijand, alleen zijn wapen zweefde door de lucht. Maar het is niet heel erg, zeker prima speelbaar.

Wat me wel ook een beetje tegenstond bij een eerste poging om mijn penthouse in New Atlantis (die je krijgt voor je hulp bij een bepaald ongedierte probleem) in te richten was dat het praktisch onmogelijk lijkt te zijn om meubels of craft stations fatsoenlijk uit te lijnen met een muur. Draaien leek alleen te kunnen met de muis knoppen op een veel te hoge snelheid en als je je verplaatst dan draait het object niet mee (volgens mij was dat in Fallout 4 een workaround waarmee je de oriëntatie beter kon afstellen). Alles staat dus schots en scheef... Gelukkig zul je dat probleem in een schip niet hebben denk ik. Wel zag ik in een Reddit post dat als je meer moeite gestopt hebt in je schip en bv wapens op display hebt dat dit allemaal ongedaan gemaakt wordt zodra je een ander schip inneemt (wat dan automatisch je nieuwe home schip wordt). Dat zijn wel zaken waarvan ik hoop dat ze het nog oplossen want dat haalt de lol wel er uit om een echte 'mobile home between the stars' te maken, tenzij je gewoon nooit meer een ander schip inneemt (ook niet echt een groot verlies eigenlijk aangezien je er maar weinig voor terug krijgt bij verkoop).
Pizzapunk @Finraziel24 september 2023 09:37
Ik liep steeds tegen hetzelfde probleem aan bij het inrichten van mijn huis. Wat voor mij heeft geholpen is om je karakter zo recht mogelijk tegen de muur aan te kijken waar je iets wil neerzetten, en dan met het muis wil 1 keer omhoog en weer omloog te scrollen. De game zet de meubels dan zo recht als je gezichtveld neer. Ik hoop dat dat je helpt :)
indospartan @Finraziel24 september 2023 19:21
Yes die onderdelen verschillen. Elke maker heeft zn eigen spul. Deimos boven Mars verkoopt Deimos (militair in die wereld) en Nova bvb op Titan geloof ik. Meer NASA Punk.

Ik deel je meming over huisjes mooi maken. Mijn tip; als je een onderdeel recht wilt hebben richt je je met je character. Elke switch die je maakt tussen objecten (dat scrollen) zie je dat nieuwe objecten precies haaks als template zijn. Op reddit zag ik idd die filmpjes, maar die zagen naar mijn idee fijner uit dan met controller. Goed om te weten dat t daar niet anders is. Ik speel met controller via pc, rug problemen vandaar de 11uur per dag😅. Slaap slechts een paar uur per dag helaas.

Oh en ik ben t met je eens over het spul in je spacecraft. Zelfs een likje verf en alles verdwijnt. Ik zie t net zoals Fallout en Oblivion;
Mods will fix it and enhance it. Paar miljard dowloads per spel. Mijn fallout bvb speelt en ziet er beter uit dan een 2022 game. Ik hoop en adviseer echt altijd mods. Het is zo makkelijk geworden. 1 click installers etc.
1 van de grootste redenen waarom ik de eerste 60uur mijn schip heb liggen bouwen. Heb erna er 200uur ofzo mee gevlogen. Nu weer tijd voor een ander merk/combo. Plus nieuwe gear ondertussen.

Al die kleine dingetjes die je net wat fijner wilt kan je nu al bijna allemaal fixen met mods. En dit is pas het begin.

Hier een post waar alle schip onderdelen te vinden zijn, met fotos van de verschillen;

https://reddit.com/r/Starfield/s/NAhUFF6GOp

En hier voor alle unieke wapens/ gear mocht je daar intresse in hebben.

https://reddit.com/r/Starfield/s/zpRdY7dqPJ

Mocht je vragen hebben, kan je altijd pm sturen, of natuurlijk ff reddit bezoeken.
Have fun😇
skapiche @indospartan25 september 2023 13:21
Je kan je schip rechtstreeks registreren in het menu (Tab, linksonder naar ship), daarvoor hoef je niet naar een technician en om de een of andere reden is het ook nog goedkoper :).
Evernote @Finraziel23 september 2023 08:33
Allereerst, mooi hoe je het verwoord.
en mijn schip kan minder dan twee keer wat ik op mijn persoon kan hebben bevatten
Dit is toch wel een beetje een skill issue, ik heb een schip met een cargohold tegen de 4000 mass aan en je kan vrij makkelijk je eigen schip bouwen met 10.000 of zelfs 40.000 mass aan ruimte.
Stealth werkt ook nogal vreemd. Vijanden lijken vaak veel opmerkzamer dan in vorige bgs games en soms is het praktisch onmogelijk om iets stil te doen.
Mijn ervaring na ~100 uur is dat stealth gewoon niet werkt, het lijkt alsof je eigen line of sight een enorme invloed kan hebben op stealth maar niet altijd.

Later in de game heb je een missie waarbij je een speciale outfit krijgt om stealth “makkelijker” te maken maar ik heb diverse keren dat setje aan en uit gedaan en dan ergens een ruimte in gelopen en ik werd net zo snel gezien. De NPC die mij zag was overigens zelf niet zichtbaar en er waren ook geen security camera’s dus het blijft een raadsel wat er daar gebeurde.

Daarnaast is het mij, net als jou ook opgevallen dat je ergens langs kunt sprinten zonder gezien te worden maar niet kunt sneaken wat naar mijn idee bewijst dat het gewoonweg niet werkt.

Tot slot nog even met line or sight van je eigen character, mijn ervaring is dat ik ergens wel langs kan sneaken als ik NIET naar de NPCs kijk die mij zouden kunnen zien. Zodra ik echter wel hun kant op kijk wordt ik meteen gespot en kan het hele F9 en F5 spelletje weer overnieuw beginnen.

Er zijn wat parameters die je via console commands kunt veranderen om stealth wat “makkelijker” te maken maar het heeft echt een complete rework nodig.

[Reactie gewijzigd door Evernote op 22 juli 2024 13:23]

Finraziel
@Evernote23 september 2023 09:59
Ja ik had al het vermoeden dat je het ship hold probleem wel op kan lossen door een groter schip te maken. Alleen, om een groot schip te maken heb ik resources nodig. Om een groot schip te vliegen moet ik er skillpoints in stoppen en de concurrentie voor wat ik wil hebben aan skills is best flink.

Het is niet dat het niet kan maar mijn gevoel is vooral dat het allemaal te moeilijk gemaakt wordt voor wat uiteindelijk te weinig beloning lijkt te zijn. Misschien is crafting echter gewoon ook wat meer een late game activiteit dan dat het bij vorige games geweest is.
RoamingZombie @Finraziel23 september 2023 10:17
Het bouwen van je ship vereist geen resources. Alleen maar credits.
Finraziel
@RoamingZombie23 september 2023 10:22
Ah, goed punt, dat had ik me even niet gerealiseerd maar inderdaad. Wellicht is het in deze een nadeel dat ik zo gewend ben aan Fallout, dan ga je onbewust verwachten dat zaken op dezelfde manier werken maar er is vrij veel wat echt anders is.
FreakGIB @RoamingZombie24 september 2023 10:51
Je kunt ook gemakkelijk schepen stelen of overnemen. In de ruimte vernietig je eerst alle schepen, behalve eentje – bij voorkeur het schip met het hoogste level of het grootste formaat. Als er nog maar één schip over is, richt je je wapens op zijn motoren terwijl je een lock op hem hebt. Als de motoren zijn uitgeschakeld, laat je de lock los en houd je de 'dock'-knop ingedrukt. Zodra je de mogelijkheid ziet om aan boord te gaan, schakel je alle vijanden uit, neem je plaats in de stoel en kun je undocken. Je oude schip zal automatisch ergens landen.

Optie 2:
Ga naar verlaten manen waar het extreem koud of warm is en waar dus geen leven mogelijk is. Als je uit je schip stapt, krijg je vaak te horen of te zien dat er een ander schip in de buurt landt. Ren er zo snel mogelijk naartoe en ga naar binnen zonder de eventuele vijanden die buiten staan te elimineren. Eenmaal binnen doe je hetzelfde: schakel iedereen uit en neem het schip over. Klaar!
Vivec0 @Finraziel23 september 2023 10:09
Herken veel van wat je zegt. Paar tips:

Je kunt zonder skill points je schip al heel veel cargo ruimte geven. Het basis schip iets meer body geven en cargo holds eraan plakken.

Mbt stealth, volgens mij is het gewicht van je kleding en wapen wat je equiped hebt mega van invloed. Tijdens de laatste stealth missie van Ryujin Industries kwam ik er niet door, tot ik alles un-equipte.

Wat @Evernote zegt over niet naar enemies kijken had ik nog niet gerealiseerd maar volgens mij heeft hij gelijk. En met achteruit lopen leek ik ook minder snel op te vallen (wtf😂)
Patriot @Vivec023 september 2023 14:14
Mbt stealth, volgens mij is het gewicht van je kleding en wapen wat je equiped hebt mega van invloed. Tijdens de laatste stealth missie van Ryujin Industries kwam ik er niet door, tot ik alles un-equipte.
Dit is inderdaad een groot deel, maar tijdens sneak je spacesuit e.d. uitdoen is best ongemakkelijk. Ook zijn er mods voor je spacesuit die stealth makkelijker maken, maar omdat geluid zo'n groot onderdeel is van stealth is het toch beter om je spacesuit niet te dragen, en dat is nogal contraintuitief.

Al met al werkt stealth nu gewoon niet echt lekker. Waarschijnlijk met het doel om te voorkomen dat iedere playstyle uiteindelijk eindigt als de gevreesde stealth archer, maar ik denk dat ze iets te lomp geweest zijn daarin en het doel een beetje voorbij zijn geschoten.
Trinitronic @Patriot23 september 2023 14:58
https://www.nexusmods.com/starfield/mods/819
Stealth Overhaul
Patriot @Trinitronic23 september 2023 15:24
De "mods" die de waardes die instelbaar zijn via console aanpassen verhullen het probleem enigszins, maar ik heb met die waardes nog niet echt een zinnige balans kunnen vinden. Ik heb in ieder geval nooit echt een goede sweet spot kunnen vinden.
osmosis @Finraziel23 september 2023 11:25
om een groot schip te maken heb ik resources nodig
Nee, enkel geld.
R0KH @Evernote23 september 2023 10:38
Ik had gelezen en ook geconstateerd dat mass (gewicht) van je kleding (ruimtepak) veel invloed heeft op het geluid dat je produceert wat op zijn beurt vooral bepalend is hoe 'stealth' je bent.

Je moet dus je ruimtepak uit doen (stealth missies zijn toch in een ruimte met atmosfeer) en kleding (apparel) met eventueel stealth bonus gebruiken. Dan zie je wanneer je kruipt aan je detectie balk bovenin je scherm dat deze veel lager blijft en zodoende niet gedetecteerd wordt.

Ik gebruik ook mods en daar zijn er al veel van, om ook specifiek dit aspect te verbeteren en dat lijkt vooral in een latere missie (voor de piraten) aardig goed te helpen met bovengenoemde in acht genomen. Ik kon veel gemakkelijker de objectives bereiken zonder gedetecteerd te worden. Misschien 1 of 2 keer opnieuw moeten doen, omdat ik iets te enthousiast dacht door te kunnen lopen/kruipen.

Los van stealth zijn er best heel veel 'quality of life' mods die onder andere ook de inventory veel beter maken. Er zijn er echt een aantal die een verademing zijn in deze game en mij de game veel meer laten appreciëren.

Verder grafische mods die HDR en andere grafische verbeteringen doorvoeren (blauwgroene waas verwijderen en echt zwarte sterrenhemel) waardoor het er op sommige plekken bijna fotorealistisch mooi uit kan zien.
Ben wel wat verwend met een OLED scherm, maar juist een spacegame als dit komen er dan heel mooi uit door het vele contrast.

Al met al geniet ik er met volle teugen van en kan ik de imperfecties voor lief nemen (ruim boven de 100 uur in de game intussen). :Y)
Cowamundo @R0KH23 september 2023 22:02
Lijkt erop dat we bij andere games redelijk verwend zijn wat sneaken betreft…
Heb Starfield zelf nog niet gespeeld maar opzich wel logisch dat je met bepaald armor en grote wapens niet goed kan sneaken.
xenn99 @Cowamundo23 september 2023 23:27
Technisch is het een enorme verbetering er wordt met veel meer rekening gehouden.
Stealth is daardoor veel realistischer geworden.

Helaas vertaalt dat zich (voor mij) niet in leukere gameplay, integendeel.
Het is hier zo onhandig en nodeloos moeilijk dat ik het eigenlijk maar compleet heb laten varen, en dat terwijl ik in de Fallout games bijna altijd met een stealth build speel.
Boefmans @xenn9924 september 2023 18:25
Ik zie dat beetje anders. Het is een rpg. Ik speel nu een questline met veel sneaken en stelen, dus heb ff nette kleding aangedaan en geen armor.
xenn99 @Boefmans24 september 2023 20:46
Voor 1 quest is het niet zo'n probleem maar als je hele build op stealth gebasseerd is is het wel erg irritant dat je constant dat pak aan en uit moet doen, en zelfs met het pak uit wordt ik nog heel vaak gedetecteerd terwijl dat in mijn ogen niet zou moeten.
En dan heb ik zelfs nog chameleon armor (daar kijken ze ook gewoon doorheen :+ )

Inmiddels heb ik wat parameters aangepast zodat je het pak gewoon aan kan houden, lang leve modding ;)
Maar alsnog speel ik maar weinig stealth omdat het gewoon bijna nooit goed gaat.
Finraziel
@R0KH23 september 2023 13:16
Die hele quest line heb ik ook al gedaan bij de crimson fleet en daar ging het sneaken me ook niet verkeerd af. Pas toen ik voor Ryujin op pad ging werd het echt een stuk lastiger imho (en dan vooral de laatste).
Boefmans @Finraziel24 september 2023 21:55
Daar ben ik nu mee bezig, tot nu toe alles super makkelijk. Heb wel al drie skillpuntej in sneaken zitten geloof ik.
Verwijderd @R0KH24 september 2023 20:37
Ook niet vergeten dat je standaard snelheid niet de laagste is, met caps lock (op de PC uiteraard) kan je langzamer lopen en ben je minder makkelijk te detecteren.

Ik heb veel minder tijd gespeeld en 2/4 stealth en op dearen na (bij 4/4 opgelost) werkt het prima.

Wel even je companion bij de ingang vertellen daar te wachten. Als die erbij zijn als je aanvalt en het is geen one shot shieten ze erop los en komen alle NPC's jouw kant op.
Corodix @Evernote23 september 2023 11:04
Die missie met de speciale outfit heb ik wel in stealth gedaan, maar zonder die outfit. 1 van de 24 powers die je kan unlocken maakt je namelijk onzichtbaar, daarbij kon ik zelfs langs een guard sneaken, zelfs direct voor hem, en ze hadden mij niet door. Maar zonder die power werkt stealth inderdaad niet echt lekker.
Mufmans @Evernote23 september 2023 17:15
Ik dacht ook dat enemies mij "zagen" maar na het uitdoen van mijn spacesuit op plekken waar dit mogelijk is was ik nagenoeg onzichtbaar.

De issue met Stealth is dat het erop lijkt dat de "spacesuit" zich voor stealth exact hetzelfde gedraagt als "power armor" in Fallout 4. De vision cone van vijanden is eigenlijk ontzettend smal, maar je maakt enorm veel "geluid" als je loopt met je spacesuit aan.

N.b. dat je echt moet unequippen, "hide in settlements" telt niet.
Evernote @Mufmans24 september 2023 07:59
Ik heb het zelf meermaals getest met zonder spacesuit, en ook zonder pack & helmet en het maakte bij mij echt geen verschil.

Sterker nog, die missie waar ik deze problemen had was een missie die automatisch alles uit deed.

Stealth is gewoon kapot/extreem slecht uitgewerkt.
Verwijderd @Evernote24 september 2023 20:38
De hide optie voor je ruimte pak trekt hem niet uit! Dat is slechts visueel, je moet echt in je inventory het pak uit doen!
Evernote @Verwijderd24 september 2023 21:12
I know. ;)

Maar dank voor de reminder.
Acers2k @Evernote25 september 2023 02:36
Ik had dat gevoel ook maar toen ik eenmaal die skill had voor het scannen waar de enemies waren, wist ik dat ze wallhacks hebben.

ze wachten tot jij hun in de fov hebt en ze schieten erop los. hoeft maar een pixel te zijn en het hele stealth gebeuren begint opnieuw.
Shadowron @Finraziel23 september 2023 09:33
Waarschijnlijk heb ik een vergelijkbaar aantal uren in de game zitten en kan ik veel van je bevindingen goed begrijpen. Vooral resources is een dingetje.

Ik ben vooral gaan focussen op het verkennen en wat daaruit te beleven valt en ik moet zeggen dat is toch wel wat teleurstellend. In de praktijk komt het er op neer dat maar een paar planeten echt nuttig zijn, vooral vanwege resources die je praktisch nergens vind. Zo zijn sommige exotic resources niet te vinden, terwijl je met sommige uniques dood gegooid wordt, vooral bij inorganic is dit een probleem. Daar komt bij dat ik het vermoeden heb dat heel veel manen gewoon clones van elkaar zijn. Constant hetzelfde groepje resources dat je terugvind op praktisch alle manen. Het voelt ook alsof je op één hebt gelopen dat je ze dan allemaal al hebt gehad.

Daarnaast is hetgeen wat je met de resources kunt ook vrij beperkt als je kijkt naar het bouwen van outposts. Heel wat decoratiespul, maar verder weinig van toegevoegde waarde, het hele manufacturing gedeelte voelt vrij zinloos als ik vanuit een workbench alles direct kan maken. Dan meer keer extra lopen.

Het is ondanks deze minpunten wel een leuke game, maar tegelijkertijd begin ik nu al te merken dat het wat saai begint te worden. De kans dat ik deze game meerdere keren opnieuw speel, zoals ik dat met TES en Fallout wel deed, is voor deze game gewoon heel klein.
Wolfos
@Shadowron23 september 2023 10:25
De kans dat ik deze game meerdere keren opnieuw speel, zoals ik dat met TES en Fallout wel deed, is voor deze game gewoon heel klein.
Ja, dat gevoel heb ik ook. De game heeft best z'n goede momenten als je op het verhaal focust maar het is geen sandbox zoals de oudere Bethesda games waar je gerust de main quest kon negeren.
Nolimit89 @Shadowron23 september 2023 13:25
Daarnaast is hetgeen wat je met de resources kunt ook vrij beperkt als je kijkt naar het bouwen van outposts. Heel wat decoratiespul, maar verder weinig van toegevoegde waarde, het hele manufacturing gedeelte voelt vrij zinloos als ik vanuit een workbench alles direct kan maken. Dan meer keer extra lopen.
Met resources kun je sowieso niets doen aan die dingen. Dat kost namelijk credits.
Met resources upgrade en unlock je dingen.
Je hoeft niet te farmen als je een goede outpost, of outposts, bouwt. Geen idee of je dat zinloos vind, maar vond het zelf wel handig en leuke bijkomstigheid.
Shadowron @Nolimit8923 september 2023 13:54
Hoe bedoel je dat kost credits? De outposts die ik gemaakt heb waren toch echt resources nodig i.p.v. credits.

Wat ik bedoel met het manufacturing heeft misschien wat uitleg nodig. Met enige regelmaat ben ik een manufactured item nodig. Hiervoor heb ik ijzer en aluminium nodig. Als ik dit machinaal wil maken, moet ik het dus in een outpost(opslag) hebben. Om het machinaal te maken, ben ik dus de fabricator nodig en elektriciteit, welke ook weer resources kosten. Meer dan eens heb ik gehad dat het spul niet werkt of dat mijn outpost gebouwen gesloopt worden. Hetzelfde resultaat kan ik behalen door mijn ijzer en aluminium dichtbij elkaar op te slaan en er een industrial workbench naast plaats. Veel minder gedoe en werkt altijd wanneer ik iets nodig ben.
Nolimit89 @Shadowron23 september 2023 14:12
Je hebt gelijk, zat met m'n hoofd even bij de spaceship ombouwen...

Ik ben daarin nog niet echt tegen problemen aangelopen. Heb nu 3 outposts, waarvan één 'main', en de rest alles heen transporteerd. Heb altijd een bak aan resources als ik terugkeer.
Was inderdaad wel een eenmalige investering, maarja ik wou toch kijken hoe dat bouwen in elkaar stak.
tw_gotcha @Finraziel23 september 2023 09:29
dank, goed verhaal. Ik moet bekennen dat ik een paar mods gebruik van Nexus om de grootste frustraties de baas te kunnen. Allerlij mods werken bij mij niet dus uiteindelijk heb ik een paar commandline commandos gegeven die het leven wat makkelijker maken. Verder ga ik lekker door met door het verhaal meanderen.
Deido @Finraziel23 september 2023 10:26
Ik heb mijzelf meer geïnformeerd en vermaakt met deze comment dan dit hele artikel. Goed werk!
Annihilism @Finraziel23 september 2023 12:39
Goed omschreven. Voor mij is de game GOTY, maar kan me goed vinden in de punten die jij noemt.

Dat craften is echt een verschrikkelijk systeem. Ik had veel liever het workbench systeem van Fallout 4 gezien. Een oneindige inventory in je outposts (dus niet de constellation zoals nu het geval is...). Ik vind inventory management echt verschrikkelijk en helemaal niks toevoegen aan de game. Het voelt gewoon echt als een tweede baan om je inventory te managenen in deze game. Ik heb craften net als jou gewoon compleet gedropt. Ik verkoop gewoon alles. Laat ze a.u.b. het Fallout 4 systeem terugbrengen, dat werkte geweldig (gewoon lekker dumpen en geen zorgen maken dat je chests vol raken).
Nolimit89 @Finraziel23 september 2023 13:21
Crafting (inclusief ship en base building) wordt gefrustreerd doordat je zelf uiteraard maar beperkte ruimte hebt om zaken mee te slepen, maar je schip heeft ook maar zeer beperkte ruimte. Ik heb de upgrades om meer loot mee te slepen en mijn schip kan minder dan twee keer wat ik op mijn persoon kan hebben bevatten.
Dat ligt toch echt aan het schip dat je gebruikt. Heb je deze al eens uitgebreid? Of een nieuwe gekocht?
Ik kan een veelvoud meenemen, en kan daardoor 10 planeten pakken alvorens ik uberhauopt vol zit.
Op een gegeven moment heb ik alles gedumpt en crafting laat ik maar voor wat het is, want het is ook niet alsof ik nou met de wapens die ik zo vind moeite heb om vijanden om te leggen of dat ik snel dood ga en dus betere armor nodig heb.
Je zou kunnen overwegen je game op hard of very hard te zetten? Ik kom quests tegen die ik nu oversla, omdat ik hem simpelweg nog niet kan halen met m'n exotic gear.
Buiten bepaalde quests kom ik eigenlijk helemaal niet zoveel piraten tegen dus dit is lastiger dan je misschien zou denken als je geen bloeddorstige maniak bent.
Ik dacht ook eerst, hoe haal ik dit 'relatief' snel. Totdat ik gewoon wat ging travelen tussen sterrenstelsels, of planeten zelf. Ik heb binnen een uur volgens mij de 30 kills gehaald, omdat ik constant in grote gevechten belande tussen pirates en uc.
Xant0r @Finraziel23 september 2023 20:23
Prima opsomming, alleen heb ik persoonlijk wel gemerkt dat voor sommige dingen inderdaad wel workarounds zijn. Niet altijd perse 100% cheese, maar wel minder leuk dan normale progressie.

Voor de pilot skill bijvoorbeeld, ik had ook problemen met vinden van tegenstanders voor ship destroys. 5 is dan niet zo veel, maar 30 is al weer een heel ander verhaal. Blijkt dat de simulatie die je in het eerste uur ofzo van spel hebt gedaan ook meetelt (MAST building).

Ben dus paar keer in de pilot simulator gestapt, tot tier 3 vrij simpel en dat zijn gelijk 5 targets. Nu kan je kiezen om te resetten en opnieuw bij tier 1 te beginnnen, of je hacked de simulator en voegt een vriendelijk AI toe + betere ship upgrades waardoor je kans in tier 4-5-6 toeneemt.
xmenno @Finraziel24 september 2023 00:02
Ik ben wel begonnen ook met een Outpost op de rand van kraters en heuvels zodat ik aluminium en ijzer heb, als je de rest een beetje verzamelt onder het doen van missies dan kan je al aardig uitbreiden.
Blijf terug komen bij die ene outpost en het is al aardig knus geworden.
Helaas moest ik op een gegeven moment voor een skill weer dingen bouwen terwijl ik niks meer nodig had, dus dat werd steeds een module plaatsen en weer verwijderen om zo verder te komen.
Omdat dit zo stom in elkaar zit ga je soms maar adaptive frames maken om wat meer skill points te krijgen.
Ik merkte dat in het gebied met kraters wel dingen te doen waren zoals iemand helpen met een radio toren of met zijn schip. Maar op de randen tussen de verschillende gebieden is weinig.
Op een andere planeet wou ik nog iets met botany gaan doen en daar zit ik tussen de planten en de beesten die ook soms aanvallen.
RoamingZombie @Finraziel23 september 2023 10:16
Eh... 1500 km leg ik in een paar seconden af in het spel. Ik weet niet wat jij met je engine hebt gedaan maar zo langzaam vlieg je echt niet.
Finraziel
@RoamingZombie23 september 2023 10:20
Ik denk dat je verkeerd gekeken hebt en 1500 meter voor km aangezien hebt... Tenzij je het over grav jumps hebt.
Als je naar een space station toe fast travelt zet de game je er ook ongeveer 1500 meter vanaf en dat leg je inderdaad in een paar tellen af. 1500 km duurt veel langer. Probeer anders ook maar eens om een planeet heen te vliegen, lukt je niet tenzij je een paar uur over hebt.
RoamingZombie @Finraziel23 september 2023 10:26
Ah, juist... Inderdaad. Ik heb mijn koffie nog niet op.

Maar ik vind dat juist realistisch. Als je in de echt wereld reist tussen twee planeten is het al praktisch niet te zien dat je ook maar vooruit beweegt gezien de gigantische afstanden. Dat is wel een beetje hoe ruimtereizen werkt. Het is saai en duurt lang.

Ik ben van mening dat heel veel mensen die het over immersion hebben fictie en realiteit in de war halen. Zij wilen niet immersed worden in ruimtereizen, zij willen immersed worden in de science fiction van ruimtereizen. Maar aangezien dit spel Nasa punk is, vind ik dat een vreemde verwachting.
Finraziel
@RoamingZombie23 september 2023 10:54
Tussen planeten klopt inderdaad, en dan is het nog heel erg snel dat je er bent als je het wel doet (niet zelf geprobeerd maar kwam een tijdje terug geloof ik iets langs van iemand die in ik meen 6 uur naar een andere planeet gevlogen was). Maar 1500km naar een ruimtestation komt gewoon wat vreemd over dat dat zolang duurt, ook omdat je ruimteschip dus langzamer is dan menig vliegtuig (en een gevechtsvliegtuig laat je ruimteschip dus helemaal in het stof bijten).

Maar zoals ik zei, echt een probleem vind ik het ook niet. Het is belangrijker dat de game goed speelt en dit vind ik daar geen obstakel voor. Sterker nog, het zorgt er voor dat de dogfights best goed spelen en vermakelijk zijn.
Beakzz @Finraziel25 september 2023 03:56
Ben blij dat ik een schip heb gekregen van een faction met 2000 kg laadruimte, want dat heeft het allemaal flink makkelijker gemaakt. Verder de followers vol laden en de kist in de lodge op de slaapkamer en dus blijkbaar ook in de kelder zoals @Rengdxng aan geeft.
Martinspire
23 september 2023 12:13
Vermaak me nog goed met de game. Vind het onverwacht toch wel een prima titel waar ik gelukkig minder vaak tegen monsters hoef te vechten als ik vooraf had verwacht. Het exploren is wat minder aanwezig, maar is eigenlijk ook niet erg omdat je toch wel genoeg te doen hebt met de missies die je krijgt. De steden die erin zitten en de quests die je er doet zijn heel erg tof.

De game doet mij sterk denken aan Mass Effect Andromeda. Zelf vond ik dat ook wel een leuke game, maar anderen vonden hem destijds minder. Vooral bij launch zonder wat fixes was dat toen wel matig, al heb ik mijzelf daar nooit echt aan gestoord. Al is deze game ook echt niet foutloos. Maar het is zo'n grote game met enorm veel locaties (ook als je de gegenereerde stukken weglaat is het nog steeds een gigantische game) en veel karakters. Een aantal leuke keuzes kun je maken die soms wel onverwacht resultaat hebben en de boel naar een hoger niveau tillen.

Wat ik wat minder vind is het basebuilden, wat onnodig ingewikkeld is en niet echt de goede tools bied om echt een leuke basis te maken, nu is het vooral voor de resources en research interessant. Daarnaast is gewicht een iets te groot nadeel. Ook met de perks om het omhoog te halen, geeft het toch niet echt een leuke uitdaging, het is vooral vaak irritant. Vooral resources zijn gewoon te zwaar en opslaan is frustrerend. Zelfs als je de grootste storage in je basis zet, heb je er echt te veel van nodig om het een beetje leuk te kunnen managen. Dat micromanagen doet deze game wat minder goed. Met mods kun je daar nog wel omheen, maar ik wil mijn save graag ook nog gewoon op de Xbox kunnen gebruiken. Momenteel wel even de perks aan het boosten zodat ik genoeg voorraad heb om alle challenges die ik haal meteen te upgraden. Al zit er ook wel veel fluff tussen. Sowieso level je veel te traag. Eigenlijk zou elke level 5 perks moeten geven imo (of 5x zo snel gaan). Dan heb je nog wat te kiezen en te doen, nu is het een onnodig lange grind die weinig uitdaging biedt en je onnodig vaak een handicap geeft. Vooral na level 50 wordt het echt te bizar hoe lang het duurt en vanaf level 100 is het gewoon een straf.

Goed, gelukkig speelt de game zonder perks en resources wel gewoon prima. Gunplay is prima en je kunt aardig wat variatie toepassen. De wereld ziet er prima uit, ik snap werkelijk niet waar sommige mensen over zeuren. Sure het is wisselvallig, bepaalde plekken (vooral binnen) ziet er heel gedetailleerd uit, andere plekken wellicht wat minder spannend, maar nooit echt slecht of zo.

Het enige minpunt is dat tijdens het spelen ik het gevoel krijg dat als ze een hele andere engine hadden gebouwd, de game wellicht wat leuker was geweest. Ze hebben door die keuze vaak met 1 hand op de rug moeten werken en bepaalde keuzes gemaakt. Dat de wereld bv niet vrij te bezoeken is, heeft daar 100% mee te maken. Maar wat ze hebben staan is verder gewoon een hele goede game die heel goed is in het vullen van je tijd. Er zijn veel dingen om te doen en ook als je niet de missies aftikt is er genoeg te ontdekken en te doen. Het is vooral een wereld die wel realistisch aanvoelt in een setting die best eens waar kan worden. Er zitten een paar zware onderwerpen in het verhaal waar je doorheen gaat die je best nog aan het denken zetten.

Overall gewoon een steengoede game. Ja er zijn wat minpunten, maar het is zeker wel een GOTY contender. Iedereen die dat niet ziet, zit zichzelf gewoon om te praten.
centr1no @Martinspire23 september 2023 16:48
De game doet mij sterk denken aan Mass Effect Andromeda. Zelf vond ik dat ook wel een leuke game, maar anderen vonden hem destijds minder.
Even afgezien van de overduidelijk slecht afgewerkte staat waarin het ge-released werd was Andromeda t.o.v. de originele 3 een compleet ander spel, zowel qua engine als setting en karakters en het haalde qua verhaal, karakters en sfeer totaal niet het niveau van die voorgangers.
Maar Andromeda deed best wat dingen heel goed. Beter dan Starfield.
als ze een hele andere engine hadden gebouwd, de game wellicht wat leuker was geweest. Ze hebben door die keuze vaak met 1 hand op de rug moeten werken en bepaalde keuzes gemaakt. Maar wat ze hebben staan is verder gewoon een hele goede game die heel goed is in het vullen van je tijd.
Bethesda heeft specifiek aangegeven dat ze bij de Creation Engine blijven. Ook voor Elder Scrolls 6. Voor de graphics is het allemaal prima. Het is niet bijzonder, maar goed genoeg.
Maar het behoorlijk gedateerd aanvoelende karakter interactie systeem vind ik in deze tijd niet meer kunnen. Het is te beperkend en doet naar mijn idee behoorlijk af aan de immersie.
Als je dat vergelijkt met hoe games als Mass Effect of CP2077 omgaan met NPC interacties en hoe met name de romances vallen bij de spelers dan kun je alleen maar concluderen dat Bethesda een enorm potentieel laat liggen.
Meer nog dan bij de voorgaande Bethesda games voelen die NPC-relaties als een kapstok om missies aan op te hangen.
En dat is dan feitelijk wat Starfield is. Een enorme hoeveelheid missies en ontdekkingswaardigheden, voor zover die boeien.
Je speelt een tijd als ranger, dan een tijd als piraat, of smokkelaar. Je bouwt misschien een schip of een outpost. Je doolt wat rond op verschillende planeten. Er is een hoop moeite gestoken om je dingen te laten doen die totaal niet boeiend zijn zoals voedsel en drank researchen. En dat alles is over het algemeen behoorlijk vermakelijk.
Maar wat ik dan in Starfield mis en wat spellen als Mass Effects, CP2077, The Witcher 3 wel heel erg goed doen, is die connectie met mijn karakter, de wereld waarin die leeft en de karakters waarmee je een binding hebt.
Starfield lijkt daar bewust nog een schepje bovenop te doen want als je de main quest hebt gespeeld [spoiler]weet je dat het in één klap allemaal betekenisloos wordt.[/spoiler]
Overall gewoon een steengoede game. Ja er zijn wat minpunten, maar het is zeker wel een GOTY contender. Iedereen die dat niet ziet, zit zichzelf gewoon om te praten.
Om te praten?
Het is een goede game. Maar op een aantal vlakken is het gewoon ouderwets of ronduit niet meer acceptabel. Ik ben als RPG-liefhebber erg blij met het redelijk eigenwijze Bethesda, maar ik had, met alle jaren die ze hebben gehad om aan de engine te werken, toch wel een duidelijke verbetering willen zien in het spel. En meer inhoud maakt niet per definitie een beter spel.
Waarom wordt Fallout: New Vegas over het algemeen gezien als beste Fallout spel?

Ik besteed nu best wel wat tijd in Starfield, maar zowel objectief als subjectief vind ik Balders Gate 3 beter. En het is zeer waarschijnlijk dat ik Starfield laat vallen en met Phantom Liberty aan de gang ga als die over 3 dagen uit komt en misschien dat ik die beter vind dan Starfield of BG3.
Want Starfield heeft ondertussen gewoon niet meer het effect wat Skyrim had toen dat 12 jaar geleden uit kwam.
teacup @centr1no24 september 2023 14:41
Goed betoog wat mij betreft. Vooropgesteld, heb Starfield nog niet beetgehad. De stand van techniek daargelaten was van de TES serie voor mij bij Morrowind de immersie het grootst. De interactie met de NPC's was toen natuurlijk nog een stuk minder vergeleken bij wat nu mogelijk is. Morrowind maakte naar mijn idee echter goed gebruik van de (toen al opgebouwde) lore. Hiernaast was Morrowind een dikke middelvinger naar de toenmalige normen voor de grootte van spelwereld en de openheid ervan (Die pioniersmentaliteit mag van mij bij Bethesda een beetje terug trouwens) .

De verschillende fracties waren in Morrowind met hun onderlinge verhoudingen geloofwaardig neergezet. Of de interactie met NPC's een breekpunt kan zijn, daarover ben ik iets genuanceerder. Hangt denk ik ook af van het verbeeldingsvermogen van de speler. Als extremiteit: Arena en Daggerfall, ik heb ze zelf niet gespeeld, maar hebben in hun tijd ook enthousiaste spelers gehad. Andere tijd, ander referentiekader, maar toch.

Dat verbeeldingsvermogen wil ik alleen niet als excuus gebruiken om de ontwikkeling van de interactie met de spelwereld op een laag pitje te zetten. Wat ik er alleen mee wil aangeven is dat een ander punt dat je maakt misschien nog iets crucialer is: Heeft de game een verhaal dat meeslepend is en de speler engageert. Nu ben ik een enorme sidequester, maar het maakt veel uit in welke context dat sidequesten gebeurt. Bij Morrowind droop de sfeer (atmosferisch....) en het verhaal er vanaf. En die lore werd in de game maximaal ingezet. Oblivion sloeg op dat punt de plank helemaal mis. Technologisch op alle vlakken de betere game, maar de lore was op zijn best op de achtergrond aanwezig, als een 2D decor. Vlak, zonder diepgang.

Skyrim deed het het op alle vlakke beter, toch heb ik ook in die game de lore meer op de achtergrond ervaren dan in Morrowind. Dit is natuurlijk een n=1, en als mens verander je (ik) in die tijd ook.

Je pleidooi over wat een goede game maakt is denk ik het best te maken met Fallout 3 en New Vegas. Bij deze games is de technologie als factor opzij te schuiven. Fallout 3 was het canvas waarop New Vegas was geschilderd.

Als ik het uit de reacties goed begrijp is Starfield nog in de canvas fase. Even voorbij de gametechnologie heen kijkende moet Bethesda misschien op zoek gaan naar een studio die aan dit canvas een prachtig verhaal met bakken lore kan toevoegen. Dan kan het met Starfield nog wel goed komen is mijn verwachting. Zelf ga ik het zeker halen als ik eindelijk aan een nieuwe game PC toe kom.

[Reactie gewijzigd door teacup op 22 juli 2024 13:23]

centr1no @teacup25 september 2023 02:02
Of de interactie met NPC's een breekpunt kan zijn, daarover ben ik iets genuanceerder. Hangt denk ik ook af van het verbeeldingsvermogen van de speler.
Ik heb het niet alleen over het feit dat het minder geanimeerd of cinematisch is.
NPC's lopen op de verkeerde plekken en praten op de verkeerde momenten. De onbelangrijke NPC's reageren meestal helemaal nergens op en hebben allemaal staar.
En dan heb ik het nog niet over het feit dat sommige, wel degelijk belangrijke, NPC's niet weten waar ze heen moeten of gewoon verdwijnen of op de verkeerde plek spawnen. Ik krijg in de linker bovenhoek nog steeds meldingen 'Sarah Morgan liked that' terwijl ze toch al best een tijdje dood is.
Dat heeft allemaal niets meer verbeeldingsvermogen te maken. Dat is gewoon gebrekkig.

Als je naar de followers/companions kijkt zijn de mogelijkheden ook vreselijk beperkt. Je kunt ze meenemen en ze zullen dingen voor je afschieten, maar dat is het dan ook wel voor wat de toegevoegde waarde betreft. Af en toe zeggen ze wat of leveren ze commentaar in een missie maar andere NPC's reageren daar niet op. Soms zeggen ze iets als wat hun favoriete restaurant is of dat ze graag iets samen met jou willen doen, maar je kunt helemaal niets met ze doen.
Heeft de game een verhaal dat meeslepend is en de speler engageert.
Net als bij films en series zijn bij games de belangrijkste elementen het verhaal/de setting en de karakters. Bij RPG's is het vaak dat die side-quests niet allemaal betrekking hebben op de rode draad of de main quest.
Bethesda is er wel altijd goed in geweest die binnen de gecreëerde wereld geloofwaardig te maken met veel variatie.
moet Bethesda misschien op zoek gaan naar een studio die aan dit canvas een prachtig verhaal met bakken lore kan toevoegen
Daar kan/wil ik eigenlijk nog niets over zeggen. O.a. omdat de main quest heel anders is dan je van eerdere games gewend bent.
Er zit al heel veel in Starfield. Ik ben al meer dan 150 uur bezig, ben tegen het eind van de main quest andere dingen gaan doen en blijf het idee houden dat ik dingen mis en ben nog helemaal niet bezig geweest met outposts of ship building, wat op zich wel aardige elementen zijn maar niet echt functioneel vereist zijn in het spel. Mede daarom heb ik het idee dat er onbenutte potentie in het spel zit.

En die potentie is iets raars. Want met alle media die ik richting de release van dit spel heb gezien lijkt Bethesda bijna expres een aantal dingen halfslachtig te hebben gedaan met het uitgangspunt dat modders het toch compleet aanpassen, verbeteren en verbouwen.
Zelfs overal waar commentaar op het spel wordt gegeven zie je wel iemand melden dat modders het wel zullen fixen.

Overigens zeiden ze ook dat Starfield hun meest 'gepolishede' game was, maar ik heb bij de ES- en fallout games niet zo vaak dingen moeten 'repareren' met console commands als tot nu toe al in Starfield. Vandaag wat uren gespeeld en had 1 quest die waarbij een NPC op een plek spawnde waar ik als speler niet kon komen en een schip waar ik in moest zat half in de grond.
En dat is gruwelijk irritant.
pivalmax15 @centr1no25 september 2023 12:19
je moet niet wachten op phantom liberty, ik heb starfield al laten vallen voor de laatste update van cyberpunk wat al een complete overhaul is van de game
centr1no @pivalmax1526 september 2023 13:57
CP2077 zit nog behoorlijk vers in m'n geheugen en de wijzigingen zitten voornamelijk in de engine/AI e.d. en niet in de inhoud. Ik heb het na de update even opgestart om te checken of het niet crashte, maar had geen enkele moeite om het weer uit te zetten en tot nu toe niet te spelen.
Het is ook niet zo dat ik BG3 halverwege heb afgebroken om aan Starfield te beginnen. Als er geen Starfield was geweest had ik makkelijk nog lange tijd met BG3 kunnen doen omdat dat spel veel replayability biedt. Maar met het uitkomen van een aantal nieuwe games is het het onbekend wanneer dat er ooit van komt.

Ik speel Starfield, ondanks mijn kritiek, niet met tegenzin. Ik stop daar pas mee als ik het idee heb dat ik alle gangbare missies e.d. wel heb gehad. En dan moet ik nog bepalen of dat 'New Game +' iets is waar ik me mee bezig wil houden. Ik verwacht dat Starfield voor mij pas weer relevant wordt als er een paar updates en de mod-tools uit zijn en de potentie benut wordt die het spel heeft.

Ik kan me niet herinneren dat er in zo'n kort tijdsbestek zo veel goede RPG's gereleased zijn die ik de moeite waard vind. Een zoveelste Far Cry off Assassins Creed zijn leuk voor de barre dagen en bij gebrek aan beter, maar BG3 en Starfield zijn echt wel bijzonder en anders.
Na BG3 en Starfield volgt deze week Phantom Liberty en binnenkort ook Horizon: Forbidden West.
Ik verwacht met die laatste 2 minder tijd kwijt te zijn en ze bieden ook minder replayability, maar ze gaan me zeker een aantal weken bezig houden.
Bovendien zit Dragon Age: Dreadwolf ook al een jaar in post-production en zou best eens in de eerste helft van komend jaar gereleased kunnen worden.
JDx 23 september 2023 06:58
Bij de minpunten, veel planeten behoorlijk leeg lijkt me toch juist logisch in dit heelal/universum, denk dat dat het juist leuker maakt om een planeet te vinden waar wel wat gaande is.
cold_as_ijs @JDx23 september 2023 08:31
Misschien verschillen we hier van mening, maar waarom zou ik gaan exploren in space als 90% van de planeten leeg zijn? Uren bezig zijn om dan een planeet te zoeken waar wel iets te doen is om er achter te komen dat je niet buiten de settlement/mining camp hoeft te gaan want daar is toch niks. Als ze je werkelijk nietig willen laten voelen dan hadden ze echte space travel moeten toevoegen ipv menuutje klikken.
Voordat iemand gaat roepen dat er veel meer dan 10% van de planeten de moeite waard zijn wijs ik ze op de uitspraak van Todd Howard die aangeeft dat maar 10% accessible is https://modslab.net/en/starfield/articles/Z66RSzQn4k/
equit1986 @cold_as_ijs23 september 2023 10:09
mwa, echt space exploren op lege planeten zou echt mega cool moeten zijn, ALS de hele planeet ook echt super gedetailleerd is en ook echt een gevoel van leeg en verloren kan geven.
Dat je het doet voor de uitzichten, om foto's te maken. Dat is voor mij ook echt onderdeel van het onderzoeken en exploren. Maar het werd mij gewoon te veel eenheidsworst en ik had het gewoon meer gedetailleerd verwacht.
finsdefis @equit198623 september 2023 11:02
het is nu een beetje vlees noch vis voor mij: elk gebied op een (lege/onbewoonbare) planeet bevat wat randomly generated gebouwen met piraten of een scanbaar iets. That's it.

Eigenlijk nog veel onrealistischer dan (a) een compleet lege planeet met een paar unieke points of interest of (b) een planeet met een megastad/settlement. Die laatste variant heb je wel een paar, maar voelt dan toch underwhelming (spring maar eens bij New Atlantis de muren over).
jaquesparblue @cold_as_ijs23 september 2023 17:40
Bethesda heeft gefaald om een interessante gameplay loop te maken voor ontdekken. Het lijkt wel of ze naar 2016 NMS hebben gekeken en gedacht "dat kunnen we beter" om vervolgens die basis te pakken en er hun bekende quests op te plakken. Zonder dat ze de kritiek en ontwikkelingen hebben gevolgd sinds.

Natuurlijke fenomenen zijn maar een handje vol, hebben nagenoeg geen variatie en los van dat het voor de survey meeteld heeft het geen nut. Geen zeldzame materialen of wat dan ook.

Er geen balans in crafting, vendors, en geld. Alles is te koop, niks is heel duur en vendors hebben crimineel weinig geld. Er is geen incentive.

Kwa facties heeft men te veel gefocust op de 5 met een questline en dit spel heeft hard facties als geologen, zoologen en jagers nodig. Met hun eigen quests die ontdekken zou pushen. En daar had ook het outpost systeem aan gekoppeld kunnen worden (bouw een specialistische outpost voor een factie. Die vervolgens xp, geld en crafting recepten zou kunnen leveren en dienen als hub voor radiant missies)

Voor een spel met 1000 planeten waar je als crappy POI wel science outpost kan vinden, dus de worldbuilding ondersteund het al, is het bizar dat Bethesda niks in de trant van bovenstaande heeft kunnen bedenken. Zou ook peanuts voor ze moeten zijn om zoiets te bouwen.
koelpasta @jaquesparblue25 september 2023 14:39
Bethesda is creatief volledig failliet. Helaas...
Lege werelden waar niks te doen valt en veel gejatte game mechanics uit andere games. Ruimtesaus met slechts 2% ruimte op de ingredientenlijst. Etc, etc, etc. Er viel nog nooit zoveel te klagen over een bethesda game. Nou ja, behalve FO76 dan...
EnigmaNL
@JDx23 september 2023 11:02
Dat is nou juist het probleem, er zijn vrijwel geen planeten waar wat gaande is. Nagenoeg alle bebouwing is verlaten. Zelfs op bewoonde planeten is bijna niemand aanwezig en er zijn geen grote steden.
Martinspire
@EnigmaNL23 september 2023 11:43
Dat heeft vooral te maken met de grote oorlogen die de afgelopen periodes geweest zijn. Er zijn 2 hele grote geweest die erg bloederig zijn geweest. Dus dat snap ik op zich wel. Er zijn een paar missies waar je op planeten komt met een grote verlaten stad en dat geeft de indruk dat ze echt aan het herstellen zijn. Wellicht kun je het goedkoop noemen, maar het past verder wel in het verhaal.
EnigmaNL
@Martinspire23 september 2023 19:44
Het heeft vooral te maken met de beperkingen van de engine en de kleinschaligheid van dit aspect van het spel.

Volgens de in-universe uitleg was er inderdaad een vernietigende oorlog, maar dat verklaart nog niet waarom er maar iets van 2000 mensen zijn in het hele spel en slechts een handjevol "steden" die eigenlijk niets meer zijn dan kleine dorpjes.

Er zijn gewoon veel te weinig NPC's in het hele spel om het geloofwaardig over te laten komen, zeker op planeten die al lang bewoond worden, zoals Jemison. Daar heb je 1 dorpje (wat door moet gaan als grote stad) en voor de rest is er bijna niemand op die planeet te vinden. Jemison zou de eerste planeet zijn waar de mensheid naartoe gevlucht is nadat de Aarde onbewoonbaar was.

[Reactie gewijzigd door EnigmaNL op 22 juli 2024 13:23]

Martinspire
@EnigmaNL24 september 2023 15:53
Volgens de game zelf leven er zo'n 1 tot 2 miljoen mensen. Dat zou betekenen dat zowel de uitvaart van de aarde, als de 2 opvolgende oorlogen echt gigantisch drastisch zijn geweest. Ik verwacht ook nog wel een WW3 op aarde voordat alles naar de klote ging. En zowel ruim voordat de aarde onbewoonbaar ging worden, als juist vanwege die situatie. Want alle landen die genoeg grondstoffen hadden om ruimteschepen te bouwen, zaten natuurlijk op rozen om de rest helemaal af te knijpen. Ook speelt armoede an sich wel een probleem. Zo kunnen we er ook wel vanuit gaan dat vanuit afrika en bepaalde delen in azië er niet veel mensen naar de ruimte zijn gegaan en het is niet duidelijk of er een limiet was voor hoeveel er weg konden of dat er nog wel enige redelijkheid was. Maar uiteindelijk gaan ze van max 2 miljoen uit en dan klopt de schaal nog wel enigszins. Daarnaast is een deel van de mensheid gewoon veel verder gegaan dan de rest omdat ze echt vanaf 0 willen beginnen zonder gedoe en politiek van andere partijen. Hun eigen stukje universum zeg maar.

Maar het grote probleem is vooral gewoon de schaal om het te bouwen. Ja je kunt wel uitgaan van 1 miljard mensen, maar dan heb je wel veel meer steden nodig en die moet je ook kunnen bouwen. Plus je moet de situaties verzinnen hoe die zijn ontwikkeld en hoe die plaats vinden in de rest van het universum. Dat kost echt enorm veel tijd. Bovendien zul je er weinig aan vinden als je er amper missies hebt om te doen.

Ik ben het met je eens hoor, het is wat minder levendig dan je zou verwachten, maar ik denk dat je hier ook gewoon rekening moet houden met het feit dat het best lastig is om dit allemaal te vullen. Het zal me niet verbazen als DLC meer steden toevoegt en plekken verzint nog buiten het nu beschikbare universum. Want de ruimte is groot en het is heel makkelijk om ergens te ver te gaan en nooit mensen tegen te komen die wel hun plekje hebben gemaakt. Uiteindelijk is het allemaal een nieuwe IP en kun je niet verwachten dat ze honderden steden maken. Het blijft een game.

[Reactie gewijzigd door Martinspire op 22 juli 2024 13:23]

koelpasta @Martinspire25 september 2023 14:30
Er zijn een paar missies waar je op planeten komt met een grote verlaten stad en dat geeft de indruk dat ze echt aan het herstellen zijn.
Ik merk toch echt niks van die oorlogen in de spelwereld (zit er nu 70 uur in). Welke quests heb je het dan over?
Martinspire
@koelpasta25 september 2023 16:12
Onder andere Londinion waar je met UC Rangers langs komt., maar er zijn er volgens mij nog wel meer die ik lang niet allemaal heb onthouden.
Nolimit89 @EnigmaNL23 september 2023 13:46
Er zijn zoveel planeten waar wat gaande is. Er zijn ook bewoonde planeten met grote steden.
EnigmaNL
@Nolimit8923 september 2023 19:45
In het hele spel bestaat niet 1 grote stad. Ze noemen het wel steden maar ze zijn heel erg klein en bevatten heel weinig mensen. Als er in New Atlantis 300 mensen rondlopen is het al veel.
jaquesparblue @JDx23 september 2023 08:03
Het is eerder dat planeten niet leeg genoeg zijn. Er zijn maar een handje vol die ik tegen ben gekomen waar geen random (en het is heel random, zit geen logica achter) bebouwing op staat.
Renegade666 @jaquesparblue23 september 2023 09:17
Idd, levenloze planet, zie je wat windmolens draaien :S
Nolimit89 @Renegade66623 september 2023 13:27
Ik vind windmolenns op planeten al bijzonder, maar jij bent wat verder schijnbaar.
3DEXP @Nolimit8924 september 2023 20:43
Je kunt zelf windmolens bouwen.
Woodsnaps @JDx23 september 2023 07:40
Mee eens! En dat de planeten verder leeg zijn dan een paar settlements, past ook precies in de storylines!
Tweakwondo 23 september 2023 06:38
Goedemorgen allen

Mooie review om te lezen dank daarvoor het heeft even geduurd maar het is een goed begin van de dag

De prestaties van de game vallen mij zeer tegen Ik heb een 1440p monitor en een 2070 super, dat schijnbaar net rond de 30 fps zit op medium. Hoe kan dat, zo bijzonder mooi vind ik de game er niet uitzien, en ondersteund geen ray tracing
Sylph-DS @Tweakwondo23 september 2023 09:24
Die prestaties op PC zijn nog wat work-in-progress, naar mijn idee. Toen ik een week of 2 geleden begon met spelen trok mijn machine (ryzen 3700x + 3600Ti) op mijn 1440p ultrawidem monitor met moeite de medium settings. Nu 2 weken later draait het op medium + extra render size (met 10% omhoog oid) en aanzienlijk soepeler. Hopelijk dat het nog verder vooruit gaat wat dit betrefd, want ik ben ook nog niet echt onder de indruk.
Verwijderd @Sylph-DS23 september 2023 12:56
Tegenwoordig is dat de norm.. Spel komt uit, belabberde optimalisatie. En dan pas weken of maanden later, zie je de winst.

Cyberpunk was onspeelbaar op Steam Deck, nu ... totaal speelbaar. Gevolg is dat je oude filmpjes ziet van game FPS en dat dit totaal anders is nu. Of 1080p low op een 680m iGPU, vergeet het zonder dat het lijkt op 540p. Nu, perfect doenbaar.

Is vreemd, je zou denken dat de game makers weten dat hun meeste winst in een spel juist in die initiële verkoop periode van de eerste week zit en je MOET alles doen op dat zo succesvol mogelijk te maken. En dan komt er game op game uit, waar vele mensen de games gewoon niet kopen want "dat draait niet op mijn PC".

Vind het jammer dat de PC altijd de stiefbroer is dat altijd laatste in de rij is. Zeker met de influx van handheld PCs zoals Steam Deck, Ally en de zoveel andere merken (en nu Lenovo ook). Je zou denken, dat ze zeker willen zijn dat alles perfect draait, zelf op iGPU op launch dag.
Bjorn89 @Sylph-DS24 september 2023 10:37
Volgens Todd Howard moet je een betere pc aanschaffen |:( :+
Standby @Tweakwondo23 september 2023 09:23
Ik gebruik de zelfde hardware en d.m.v. mods en instellingen zit ik bijna op 60 fps.
In drukke gedeeltes zakt hij nog wel eens naar 40 a 45 fps.
Beetje spelen met de DLSS settings en dan kom je al een heel eind.
Dit zijn de mods die ik daarvoor draai.

Starfield Performance BOOST
Starfield Upscaler.
Tweakwondo @Standby23 september 2023 09:29
Hé thanks, alles boven de 40 fps voelt wel soepel aan icm gsync. Ik heb de links opgeslagen voor later voor wanneer ik de game ga spelen :-)
jozziej @Tweakwondo23 september 2023 07:51
Hier een GTX1080 op 1440p speelt prima op Ultra, FPS heb ik niet gecontroleerd maar geen enkele lag.
LanVlam @jozziej25 september 2023 05:18
Nope. 1080 draaide slecht. 4070 gekocht en dat draaid redelijk.
DaKluit @Tweakwondo23 september 2023 09:28
Probeer die dlss mod eens, kan misschien helpen om wat meer fps te krijgen.
Tweakwondo @DaKluit23 september 2023 09:31
Ik heb de game zelf nog niet maar ik ga het zeker proberen wanneer ik het wel ga spelen
wellicht dat in die tijd bethesda zelf al dlss heeft toegevoegd, zoiets las ik ergens vorige week dat zij het willen toevoegen op een moment
TV_NERD @Tweakwondo23 september 2023 06:45
Ik heb een 2060OC en speel ook op 1440p. Met wat mixen en matchen qua med/high settings en uiteraard de DLSS mod (renderen net iets onder 1080p, 1750 x 890 ofzo) en upscalen naar 1440 kom ik rond de 40fps uit.
Xaphod 23 september 2023 07:46
Ik zou wel een serieuze vergelijking willen zien tussen Elite Dangerous en Starfield.
Zelf ben ik een fan van Elite, een spel met een behoorlijke leercurve, maar ik heb er veel plezier van.
ArmEagle @Xaphod23 september 2023 09:50
Ik heb de laatste grote update van Elite niet, dus lopen op de grond kan ik niet vergelijken.

Maar vliegen in Elite is zoveel beter, zeker in VR en HoTaS. In Starfield is dat maar een arcade spel.

In Starfield kan je wel direct door je schip lopen. En het volledig aanpassen per onderdeel is op zich leuk. Maar toegang tot betere modules is nogal level-gated. In E:D verdien je die toegang door voortgang die je direct maakt.

Starfield heeft veeel meer verhaal dan E:D.

Ik weet niet hoe planeten in E:D zijn nu je er rond kan lopen en plekken aan kan vallen. Dus dat vergelijk ik maar niet.
Xaphod @ArmEagle23 september 2023 14:11
De Odyssey update heeft veel kritiek gekregen in het begin, maar is de afgelopen jaren sterk verbeterd.
Het blijft geweldig om op andere planeten rond te lopen/rijden.
Het is een hele andere gameplay, maar is zeker de moeite waard.
Starfield zal ik later ook wel kopen, maar voorlopig nog niet.

[Reactie gewijzigd door Xaphod op 22 juli 2024 13:23]

ArmEagle @Xaphod23 september 2023 15:38
Die mening heb ik later inderdaad meer gelezen.

Ik speelde echter volledig in VR, omdat vliegen oneindig veel beter maakt. Dat werd en wordt niet voor Odyssey ondersteund. Dat snap ik op zich wel, want het is echt andere gameplay. Maar je kon ook niet makkelijk wisselen.

Iets voor de release was mijn aandacht toch al verschoven.
Milanobrotchen @Xaphod28 september 2023 13:38
als ze in elite dangerous toevoegen dat je door je schepen kan lopen dan zou het voor mij het beste ruimte spel op de markt zijn. Al hoewel ik Bias ben want heb zelf de Odyssey update niet. Dus ik weet niet hoe het lopen op planeten en ruimte stations is.
Xaphod @Milanobrotchen28 september 2023 17:08
Dat vinden veel mensen, zelf vind ik het niet zo belangrijk.
Elite is echt een ruimte simulator, odyssey is een leuke toevoeging met een best wel andere gameplay.
Je kunt wel door je schip lopen als je een Fleet Carier hebt, maar dat is een andere orde.
Welja @Xaphod23 september 2023 09:35
Ze zijn totaal niet te vergelijken. Starfield is Skyrim in de ruimte. Elite is een ruimte sim.
Als je Elite fantastisch vind moet je geen Starfield gaan spelen, in ieder geval niet met de verwachting dat je een Elite achtig spel gaat spelen.
EliteGhost @Xaphod23 september 2023 10:04
Beide zijn 2 extremen van een manier om ruimtevaart aan te pakken. E:D maakt het mogelijk om 100% vrij te vliegen, landen, planeten te verkennen en weer op te stijgen.
Starfield geeft je steeds een kubus met daarin dingen om te doen. Naar een andere plek (nieuwe kubus) vereist een laadscherm.

E:D's manier van spelen voelt vrijer, maar kan ook saai worden door het vele wachten. Een planeet op 500000 ls afstand benodigd wat reistijd. Heb ook nooit de drang gehad om een hele planeet te bekijken. Die zin in in E:D nagenoeg ook leeg. Niet gek natuurlijk, maar toch...
Starfield's manier voelt te beperkt en met teveel laadschermen. De plekken om te verkennen voelen allemaal het zelfde waardoor het snel een herhaling wordt, met een ander uiterlijk.
Bulls @Xaphod23 september 2023 21:40
Als je Elite Dangerous, Star Citizen , No man’s sky vergelijkt. Hoort Starfield bij Fall-out en Skyrim.
ZFLaSH 23 september 2023 07:31
Ik zal wel downnvote worden maar sorry, maar ik begrijp het niet. Na een uurtje of ~20 ben ik totaal niet onder de indruk, Ja, het ziet er mooi uit en sommige sidequests zijn wel leuk, maar de verhaallijn is echt super matig. Zeker als ik dit vergelijk met Mass Effect wat echt een epische verhaallijn heeft, met goed uitgewerkte karakters en sidequests. Het rondvliegen was ook echt een zware deceptie.

Misschien ben ik wel 1 van de weinige.

[Reactie gewijzigd door ZFLaSH op 22 juli 2024 13:23]

Verwijderd @ZFLaSH23 september 2023 08:05
Ik heb het na 16 uur opgeven. Ik vind de UI vreselijk, de personages zijn vlak, saaie quests en dialogen waarbij het belangrijkste lijkt te zijn niemand voor de schenen te schoppen etc. Elke keer dat ik weer een uurtje speelde voelde het als huiswerk.

Toen heb ik maar red dead redemption 2 aangeschaft, dat had ik nog niet gespeeld. Meteen vanaf minuut 1 leuk.

Wat ik de reviewers ook wel een beetje kwalijk neem is dat deze kant van het verhaal niet prominenter naar voren komt. Niet als hun eigen mening, maar als een mening die ik toch ook veel lees op fora. Voor mij zijn hun reviews nu dus waardeloos. Zijn vonden het top, ik flop. Moet ik bij de volgende game waar ze enthousiast over zijn 60 euro uitgeven? Ik ga dan eerst wel op zoek naar een andere bron.
cold_as_ijs @Verwijderd23 september 2023 13:21
Wat ik de reviewers ook wel een beetje kwalijk neem is dat deze kant van het verhaal niet prominenter naar voren komt. Niet als hun eigen mening, maar als een mening die ik toch ook veel lees op fora. Voor mij zijn hun reviews nu dus waardeloos. Zijn vonden het top, ik flop. Moet ik bij de volgende game waar ze enthousiast over zijn 60 euro uitgeven? Ik ga dan eerst wel op zoek naar een andere bron.
Viel me ook op dat er relatief weinig kritische reviews zijn. Had nog een review gelezen waar de game een 10 kreeg. Er werd met geen woord gerept over de standaard Bethesda dingetjes zoals dus de levenloze NPC’s met domme AI. Nergens werd gesproken over de laadschermen, sterker nog het ruimtereizen werd als super immersief omschreven omdat je het schip binnenloopt, naar de cockpit moet lopen, koers moet kiezen enz.. wordt dan niet bij verteld dat dit gepaard gaat met meerdere cutscenes en laadschermen 8)7

Reden voor die niet zo’n kritische kijk door veel sites is dat ze leven van advertenties, en een game site leeft natuurlijk van game advertenties. Als ze te kritisch zijn dan zal de uitgever van die game minder geneigd zijn advertenties in te kopen op die site. Je ziet het redelijk terug op Metacritic waar het verschil tussen de critics en users best aardig uit elkaar ligt. Het lijkt er niet op dat starfield gereviewbombed is. Negatieve reviews geven vaak meer dan 0 namelijk.
Annihilism @cold_as_ijs23 september 2023 13:33
Metacritic neem ik niet serieus. Je hoeft het spel niet eens te kopen. En ik weet dat er vanuit 4chan behoorlijk vaak gereviewbombed wordt op Metacritic (bij Starfield ook, zijn zat 0 reviews te vinden).

Dan kijk ik toch liever naar steam, ja daar staat ook genoeg onzin op en "grappige" reviews. Maar daar heb je in ieder geval nog de drempel dat het spel aangeschaft dient te zijn (al dan niet door iemand anders of via een key).
cold_as_ijs @Annihilism23 september 2023 17:15
Ooh je hebt gelijk dat je Metacritic niet blind moet volgen zeker niet wat betreft score. TLOU2 is daar denk ik het mooiste voorbeeld van. Reviewbombing is daar een probleem, voornamelijk negatief maar ook positief. Als ik de user review score vergelijk met wat ik om me heen hoor en wat ik op steam lees dan zit die score er toch niet ver vanaf. Okeej kan half tot 1 punt schelen, maar ze laten een beter beeld zien dan de critic review. Daar zie ik meerdere sites tussen zitten met xbox in de titel die de game allemaal een 10 geven toevallig en geen commentaar geven over de Bethesda features. Of een reviewer die aangeeft dat de game even veel positief als negatief bevat maar nog steeds een 9 geeft. Uiteindelijk zul je toch de tekst moet lezen voor de nuance en meerdere reviews met elkaar moeten vergelijken m. Vooral ook de extreem positieve met de extreem negatieve vergelijken geeft ook een goed beeld.

@Danster75 aangezien ik hier al uiteen gezet heb, ook de critic score is niet altijd betrouwbaar. Deels omdat de reviewers moeten leven van reclame inkomsten en dus afhankelijk zijn van de game publishers en deels ook omdat er vaak een te positieve bias inzit. Je moet er eigenlijk 5 vanaf trekken en dan de score van 0 tot 5 nenen :D. Ondanks dat je vrije tijd beperkt is raad ik je aan om toch wel even paar reviews door te nemen, al is het maar globaal. Kost je meer tijd om erachter te komen of je een game leuk vind dan even paar reviews te lezen ;).
Danster75 @cold_as_ijs23 september 2023 18:08
Er zullen zeker af en toe onbetrouwbare scores tussen zitten of reviewers die heel biased of jaded zijn.
Omdat het een gemiddelde is zullen deze de totaalscore op Metacritic niet heel erg veel beïnvloeden.
Ik gebruik Metacritic op deze manier al jaren naar grote tevredenheid dus zie niet in waarom ik dit anders zou moeten doen.
Bjorn89 @Danster7524 september 2023 10:43
Uit mijn ervaring qua "reviewbombing" is het vaker waar als niet waar. De resources die gestoken waren aan de "gay scene" had ik ook liever in andere zaken gezien. Voornamelijk omdat je het in zoveel series en media geforceerd terug ziet komen. Ik word er een beetje moe van.
Danster75 @Bjorn8925 september 2023 15:45
Offtopic maar eens. Het wordt tegenwoordig je de strot afgeduwd. Waarschijnlijk ook omdat, wanneer er in een produktie geen aandacht wordt geschonken hieraan, er redelijk wat commentaar van die community en gelieerde sympathisanten te verwachten is en dit ook in sommige reviews is terug te lezen als zeer negatief punt. Ik heb niets tegen mensen met een anders dan conventionele geaardheid maar dit is een trieste ontwikkeling.

Ja, ik had wel een reactie van "uiteraard, hoe kan het ook anders" op deze elementen maar verder stoorde ik mij niet aan de scènes in TloU2, het voelde absoluut niet alsof de rest van het spel hieronder leed. Het spel was behoorlijk polished, technisch van hoog niveau en speelt heerlijk. Ik heb mij er zeer goed mee geamuseerd in ieder geval. Voor mij althans een dikke 9.

[Reactie gewijzigd door Danster75 op 22 juli 2024 13:23]

Danster75 @cold_as_ijs23 september 2023 15:29
De Metacritic criticscore is een goede graadmeter gezien deze gewoon een gemiddelde van de critic reviews presenteert.
Ik raadpleeg Metacritic vaak, scheelt mij veel tijd t.o.v. handmatig reviews uitpluizen. Deze score samen met mijn persoonlijke voorkeur geeft mij behoorlijk goed aan of een spel mijn schaarse vrijetijd waard is.

De user reviews vind ik redelijk nutteloos gezien de reviewbombing die zo nu en dan plaatsvindt.

Momenteel heeft Starfield op Xbox 84 wat zeker goed maar niet great of masterpieceniveau is.
Michael Smit @Verwijderd23 september 2023 10:29
Tip voor volgende keer even Microsoft gamepass van €10 nemen. Dan kun je kijken of je het iets vindt.

Ik heb het voor een uurtje of 10 geprobeerd over 3 dagen, beetje mezelf dwingen om het leuk te vinden. Uiteindelijk mee gestopt en gelukkig maar €10 uitgegeven.
Verwijderd @Michael Smit23 september 2023 10:53
Is een idee. Gelukkig kwam deze mee met de nieuwe videokaart.
Michael Smit @Verwijderd23 september 2023 17:05
Dan is het gelukkig ook geen verlies voor jou :)
Verwijderd @ZFLaSH23 september 2023 13:26
Maar je hebt intussen wel betaald voor het spel. Aka, voor Bethesda maakt het eigenlijk niets uit of je het spel goed vind of niet.

En dat is het probleem, in de wereld zonder Demo's (wie kent die nog), is het doel gewoon hypen, en juist genoeg toe te voegen om de "packrat gene" in mensen te activeren. Genoeg wat eigenlijk zinloze constant is, maar dat aanvoelt alsof het belangrijk is (en wat hoe meer je het spel speelt, eigenlijk nutteloos is).

Gevolg is dat je uren later bent, eigenlijk niets speciaal gedaan hebt, door hebt dat het spel niet voor je is maar kan fluiten voor een Steam Return.

Ik zeg altijd, analyseer een spel voor je het koopt, wees kritisch. Als je de preview ziet:

* NPCs dat eruit zien alsof ze geen leven hebben. Dan weet je van jezelf dat de quests nogal dood gaan zijn, want een goed spel voelt alsof je een impact hebt op de game wereld en de NPCs. Zijn die NPCs alsof het C-rank actors zijn, tja, je gaat een film ook niet leuk vinden met zo een spelers. En daar gaat je immersive gevoel.

* Gevechten dat gewoon impact missen. Je ziet vijanden dat bullet spongen zijn, NPC allies dat gewoon 100de hits incasseren terwijl ze open in het midden staan van een weg. Je wapens dat schieten maar je niet het gevoel geeft van een wapen. Zijn zaken dat iedereen kon zien, sommige mensen hebben daar geen probleem mee, maar het mankeert weeral immersier gevoel.

* Outposts maken, yay, aka, een mechanic met als doel dat je resources become om andere zaken te bouwen, om zo andere zaken te bouwen maar dat eigenlijk gewoon timesink zijn, zonder echt toegevoegde waarde. Was zo duidelijk in de previews, de zoveelste outpost van fallout. Hetzelfde met de schip/weapon mods. Mechanics dat bedoelt zijn om tijd te eten, maar dat eigenlijk niets toevoegen aan het spel. Ja, je kan een gundam schip maken maar het is niet alsof de NPC's in het spel "ooooooo", gaan. Weeral een deel van immersie / geen impact.

* De 1001 planeten, sorry, maar dat mensen zo zot werden daarover. Ik hoorde 1001 planeten en 3 dat content zullen hebben, en de rest zal saai random gen vuller zijn.

Bethesda games zijn gekend voor dat probleem. Voor sommige mensen is dat geen probleem en ze genieten van die content. Maar vele snappen enkel nadat ze het spel kopen, dat het eigenlijk een lege doos is met mechanics dat van 2016 zijn, in een nieuw schil.

Om eerlijk te zijn, als ik mensen hoor spreken van GOT, dan gaan men ogen omhoog. Wat een LAGE standaard dat games geworden zijn. Ik neem even BG3 als tegenvoorbeeld, ... daar zie je de passie van de ontwikkelaars in het spel.

Na een tijdje leer je, dat je je geld zat te verspillen aan zoveel games dat zichzelf inpakken op beetje specifieke content releasen, hype en dan snel snel incasseren voor de mensen de boel echt gespeeld hebben. En dan een beetje hopen dat mensen de buyers remorse hebben, dat ze niet te negatief overkomen over een spel.

In de praktijk moeten mensen hogere verwachtingen hebben. En pas hun geld uitgeven nadat ze de actuele gameplay gezien hebben op youtube of whereever. Wat vele nu doen, is altijd in de hype/marketing vallen, geld uitgeven en dan realiseren dat ze betere waarde voor hun geld hadden moeten krijgen.

Weet je wat het ergste is, dat een studio zoals Bethesda de skills en manpower hebben om actual veel betere content te maken. Om systemen te ontwikkelen van AI, en gevolg effecten. Maar wat we zien is niets anders dan 2011 met een graphics upgrade, beetje elemental van 2016 en dat is het. De ultra veilige aanpak van hetzelfde te recycleren.

Ben je de huidige films niet beu? Vele mensen zijn de film beu, waarom? Well, hetzelfde probleem van overbudget, CGI opvolgers, dat leven op hype / naam maar dat een ziel missen. Als ik die 300M films bekijk met iets zoals SISU met een 6 miljoen budget en ik was meer vermaakt, wat zegt dat over de industrie. Als we BG3 zien en hoe iedere studie zit te kakken op het spel want dat is een "uitzondering". Negeer dat aub en laten we snel terugkomen op herhaalde kak content met micro transacties en gamble containers, ... Het is enorm jammer wat er met de film en game industrie gebeurt is de afgelopen 15+ jaar.

En no offense aan de mensen dat Starfield leuk vinden maar u verdient beter! We zijn 2023, niet 2011 waar we veel zwakkere PCs hadden, waar er meer technisch beperkingen waren. Low ball effort + lots of marketing is tegenwoordig de norm, en we verdienen allemaal beter!
Bjorn89 @Verwijderd24 september 2023 10:46
Demos je bedoeld torrents? :+
MartinPRO @ZFLaSH23 september 2023 07:43
Nee dat ben je niet. Ik kon er maar niet doorheen komen. NPCs en companions zijn zo verschrikkelijk dom, dat het immersie voor mij gewoon breekt. Eerste momenten in Atlantis dacht ik oh, Wauw! Maar al snel kom je erachter dat alle NPCs poppen zonder ziel of leven zijn.

Heb me 3 dagen lang gedwongen om enig vorm van plezier te vinden, maar helaas.

5/10
shakespeare @MartinPRO25 september 2023 14:21
klopt 5/10 iedere andere review heeft de game niet echt gespeeld. die conclusie kunnen we wel trekken. gewoon bullshit.
MartinPRO @shakespeare25 september 2023 14:29
Geen idee hoe ik dit moet opvatten
Y-Foxy @ZFLaSH23 september 2023 07:50
Je bent hier echt niet de enige in. Na alle super goede reviews enthousiast begonnen aan de game en heb er nu een uurtje of 15 in zitten en het is allemaal zo enorm saai zowel qua main story als gameplay. De main story kan niet boeien en er is nauwelijks interessante character drama om in geïnvesteerd te raken.

Het hele ruimte reizen is gewoon open map, selecteer bestemming en press X. De weinige space battles die er zijn win je met 10 vingers in de neus als je ook maar 1 goede ugrade aan je ship hebt gedaan en de shooter secties in missies komen niet in de buurt van bijvoorbeeld Mass Effect qua gun feel en tactisch spelen.

Het hele spel voelt klinisch en zielloos aan.
Xfade @ZFLaSH23 september 2023 08:29
Smaken verschillen toch? Ik kon nooit in de Mass Effect games komen, maar in deze weer wel.

Waarom zou je gedownvote moeten worden voor je mening ?
Bjorn89 @Xfade24 september 2023 10:45
Omdat onpopulaire meningen gedownvote worden,ligt ook aan het topic en onderwerp natuurlijk. Helaas de natuur van de mens.
Dutchzilla @ZFLaSH23 september 2023 09:09
Ook deel de mening. Het verhaal is gewoon redelijk saai. De npc’s zijn weinig tot niet overtuigend. Grafisch is het eigenlijk gewoon niet niet bijzonder. Veel bug, planeten voelen veelal het zelfde. Tis gewoon mediocre.

Maar sommige mensen vinden het fantastisch. Elke game review is toch gebaseerd op die gene zijn mening. Ik vind het persoonlijk gewoon geen sterkte game.
Nolimit89 @Dutchzilla23 september 2023 13:29
Grafisch kan ik serieus geen betere game bedenken, los van characteranimaties.
Ik heb bewust op 4k zitten switchen tussen Cyberpunk, en Starfield, waarbij ik toch tot de conclusie moest komen dat de omgeving er beter uitziet in Starfield, maar in Cyberpunk de character in tienvoud.
Wolfos
@ZFLaSH23 september 2023 10:23
Ik kan aanraden om 'm alsnog uit te spelen. De verhaallijn heeft best wat verrassingen en de gaafste missies zitten helaas tegen het einde van de game.
IKON 23 september 2023 08:08
Apart wel dat er zo ontzettend veel reviews zijn die Starfield neersabelen voor hoe ongelofelijk saai het is en hoe slecht NPCs zijn en dat er toch sites zijn die praten over iets als GOTY.

Ik ga Starfield links laten liggen…. Vooral ook omdat ik MP fanaat ben. En als het nu al saai is….

[Reactie gewijzigd door IKON op 22 juli 2024 13:23]

JDL15 @IKON23 september 2023 09:02
NMS en diepgang? Damn, daar ben je me helemaal kwijt.... 8)7
IKON @JDL1523 september 2023 17:11
Dat was het punt niet. Het punt ging om dat Starfield stervens saai is en ik dus de review niet snap. Ik zal het weghalen.

De diepgang schijnt iets van de laatste patches te zijn.
Triblade_8472 @IKON23 september 2023 09:31
Schijnt te bieden?

Ik heb 'm een wat uren gespeeld, maar man wat een saai spel. Grinden, grinden en nog veeeel meer grinden.

Wil je opstijgen? Ja, 3x maar dan mag je weer grinden.

Het is een inventory management simulator.

Blergh.

Het ergste vind ik nog de menu's. Die bewegen een beetje mee met je muis. Ik wordt er letterlijk misselijk van. Nog nooit in m'n leven gehad.
Milanobrotchen @Triblade_847228 september 2023 13:45
Wil je opstijgen? Ja, 3x maar dan mag je weer grinden.

Het is een inventory management simulator.
De eerste 2 tot 3 uur ja. maar dan heb je geld. En kun je vrijwel alles doen. en is het een kwestie van wat spullen inkopen. :)

En je kan erg veel doen tegenwoordig in NMS
Wolfos
@IKON23 september 2023 10:21
Wat heeft Starfield in godsnaam met No Man's Sky te maken? Valt niet eens in hetzelfde genre.
chaoscontrol @Wolfos23 september 2023 19:26
Je kan Starfield wel als No Mans Sky spelen, maar No Mans Sky niet als Starfield.
badbadpresident 23 september 2023 09:24
Oprechte vraag: hoe verschilt Starfield van no man’s sky?
ArmEagle @badbadpresident23 september 2023 10:10
Starfield vliegen/vechten is erg vergelijkbaar. In Starfield kan je jouw schip (veel meer) aanpassen. Wel vergelijkbaar met de freighters in hoe je er ook in rond kan lopen.

Rondlopen op planeten is wel vergelijkbaar. Er zijn echt hogere level gebieden in het universum waar de monsters echt gevaarlijker zijn.

Crafting is complexer in Starfield. En je verkoopt de loot veel minder makkelijk.

Starfield draait natuurlijk vooral op de vele verhaallijnen/missies. Dat is echt een groot verschil.
RoamingZombie @ArmEagle23 september 2023 10:22
Is Starfield crafting complexer? In No Mans Sky moet je letterlijk alles craften inclusief de onderdelen van je ship, in Starfield is dat naar mijn mening echt een stuk minder en juist simpeler gedaan.
ArmEagle @RoamingZombie23 september 2023 10:30
Je hebt een behoorlijke verscheidenheid aan materialen nodig om bepaalde dingen te craften (en soms eerst te onderzoeken). Ook nemen de materialen nogal wat ruimte in, zeker ook door hun verscheidenheid. Dat maakt het complexer.

De modules van je schip betaal je simpelweg met geld. Niet veel anders dan het benodigde zilver voor freighter aanpassingen. Maar dat is daarmee voor het schip zelf wel makkelijker ja.

Eigenlijk is het wel jammer dat je voor je schip geen betere upgrades kan maken. In plaats van dat er een level cap is.
RoamingZombie @ArmEagle23 september 2023 10:57
Alleen kan je resources makkelijk kopen in de eerste beste stad. In NMS moet je toch echt op zoek en zelf gaan delven. Helemaal als je daar een outpost wil bouwen, om de haverklap mag je opnieuw carbon gaan verzamelen.

Ik heb niets gemined in Starfield maar heb alles researched en gebouwd. Je kan het dus zelfs compleet negeren als je wil.

In mijn boek is dat dus een stuk minder complex ;)
Milanobrotchen @RoamingZombie28 september 2023 13:54
In NMS moet je toch echt op zoek en zelf gaan delven.
Je mijnschepen kunnen dat ook delven in NMS. Of je koopt het simpel weg van een NPC. Alhoewel je dan toch naar een goede trader moet zoeken of net een NPC moet tegen komen die de spullen heeft.. (wat soms ook best lang kan duren hahah)
RoamingZombie @Milanobrotchen28 september 2023 14:02
Dan nog, je kan het niet negeren in NMS. Zonder resources is er geen spel.
Martinspire
@badbadpresident23 september 2023 11:55
No Mans Sky is een exploration game. Starfield is een Ruimte RPG. Bij NMS zit er niet echt een verhaal in, dat is zo summier dat het niet echt veel uitmaakt. Het draait vooral uit het verzamelen van resources, het bouwen en craften van dingen en wellicht het maken van een leuke basis om dingen te doen om verder uit te breiden met dingen die je ontdekt heeft. Starfield draait vooral om het verhaal. Zowel de main story als de grote facties die hun eigen verhaal hebben waar je wel aardig wat uurtjes in kunt steken. Er zit ook crafting en base building in, maar in principe hoef je daar weinig mee te doen (en ik denk dat de meesten dat ook niet doen). Het draait minder om het ontdekken van zaken, al zit het er ook wel een beetje in. Het is duidelijk dat Starfield wel leentjebuur heeft gespeeld met NMS, maar het draait toch meer om de karakters en het verhaal en NMS legt de nadruk op ontdekken. Al is die game inmiddels ook alweer 7 jaar oud of zo.
DutchOwnage 23 september 2023 09:29
Heerlijke game, ook na een uurtje of 80. Heb misschien pas 1/3 gedaan. Pas 5 main quests en 1 faction quest voltooid, de rest alleen maar side quests. Gisteren dus na 80 uur weer op een compleet nieuwe planeet geland (Gagarin) voor een quest en ook daar viel me bek weer open. De verschillende achtergronden van die planeten zijn erg leuk om te horen door gewoon een praatje te beginnen met de locals, en zodoende weer meer quests te ontgrendelen.

Ik snap best dat het voor bepaalde mensen (Of, zonder te generaliseren, een bepaalde generatie (de huidige jonge generatie)) te traag gaat omdat die nou eenmaal moeite hebben om de aandacht ergens langer dan een halfuurtje bij vast te houden. Het moet dus wel je ding zijn om je helemaal te laten verzuipen in de wereld van Starfield. Maar als je dat wel doet, gaan er honderen en honderen uren speelplezier voor je open.

Mijn overduidelijke GOTY, 9/10.
Boeteloes @DutchOwnage23 september 2023 12:09
Ik deel uw mening, ik heb precies dit gevoel en stoor me nog niet echt aan dingen en laat de saaie planeten meestal voor wat het is, zoals het bezoeken van Caves, maar wel weer de unknowns en dat is eigenlijk het saaist van een planeet. De game geeft zelf goed aan waar dingen echt te vinden zijn.
Lapa @DutchOwnage23 september 2023 16:16
Ha, ik heb juist het idee dat ik nu ik ouder word geen geduld meer heb voor de traagheid van Bethesda games. Vroeger met de Elder Scrolls games (vanaf Morrowind) veel plezier gehad en ook met Fallout 3 en New Vegas. Fallout 4 ben ik uiteindelijk wel aan begonnen maar heb ik na een paar uur al weggelegd omdat het me niet meer boeide.
Zeker hoe meer craften een rol speelt hoe meer ik het op een saaie vorm van werk vind lijken. Maar dit is uiteraard puur een kwestie van smaak. Het maakt de kans wel klein dat ik Starfield ga proberen. Voorlopig ben ik nog zoet met Baldur's Gate 3. En ik moet Doom Eternal ook nog afmaken, daar zit tenminste tempo in }>
MuFFIN 007 @Lapa3 oktober 2023 23:02
Je vindt een actie/adventure saai maar neemt vervolgens wel genoegen met turn based combat van bovenaf? Daar snap ik echt niks van.
GromuhlDjun 23 september 2023 06:34
Voor nvidia 40-series eigenaars: je kunt dlss3 met framegeneration gebruiken met de volgende mod: https://www.nexusmods.com/starfield/mods/761

Gebruik NIET de puredark versie (als je er al voor wil betalen of via alternatieve mogelijkheden eraan bent gekomen)
Puredarks versie zorgt vooral na de laatste update van Starfield voor constante crashes (elke paar minuten op mijn pc iig), terwijl de gelinkte versie hierboven mijn crashprobleem bijna volledig heeft verholpen.

Stel nvidia reflex in de ini van de mod op iets wat je acceptabel vind (en kan halen) en je krijgt een stabiele hoge(re) fps.
Martinspire
@GromuhlDjun23 september 2023 11:36
Met die mods gaan je achievements wel uit, toch? Wel handig om te weten dat je dan ook een mod moet gebruiken om die weer te activeren als je ze wilt behalen. En wil je een savegame op Xbox weer gebruiken, dan is de kans groot dat ie daar weer op uitgeschakeld wordt.
svevil @Martinspire23 september 2023 12:52
Deze mod heeft geen invloed op je achievements
Nolimit89 @GromuhlDjun23 september 2023 13:32
Oh zit daar verschil tussen... Heb hem laatst geprobeerd, maar crashte dus ook steeds, dus heb het er maar weer afgegooid. Mag verder niet klagen want haal een 50-60 op 4k ultra, maar zal je link nog eens checken!
GromuhlDjun @Nolimit8923 september 2023 20:14
Ik verwachte er ook niet meer van, maar was positief verrast. Ze doen de framegen denk ik iets anders. Als ik met puredark in reshade keek, registreerde reshade de fps vooraf framegen. Met deze van Lukefz registreert reshade de fps na framegen.
Verder geen verstand van, maar het effect mag er zijn: veel minder crashes. Ik ging van elke 2-10 minuten naar urenlang geen of überhaupt geen crashes.
Framegen is wel nodig op mijn pc. Mijn cpu kan het nauwelijks bijbenen voor 60+ fps (amd 3700x, 4070ti).
Zonder framegen haal ik soms maar 40-50fps in enkele gebieden. Met framegen heb ik de boel ingesteld op een stabiele 80fps op 1440p. Speelt een stuk prettiger. Het kan een stuk hoger (120+fps haalt ie vrij vaak), maar dan krijg ik meer framespikes/drops en dat ziet er op mijn oled niet mooi uit omdat die de gamma niet gelijk kan houden met extreem onregelmatige fps.

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