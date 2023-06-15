Grote gameontwikkelaars vereisen ssd in plaats van hdd: is dit een omslagpunt?

De laatste maanden kwamen er enkele grote videogames op de markt waarvan de minimum-pc-systeemeisen een harde nieuwe voorwaarde bevatten: geen harde schijf meer, maar een ssd. Wat is de redenering hierachter en wat betekent dit voor gamers?

Deze week werd bekend dat CD Projekt RED de systeemeisen voor Cyberpunk 2077 enkele jaren na de release naar boven bijstelt, waaronder een vereiste voor een ssd, terwijl voorheen hdd's ook nog ondersteund werden. Het viel Tweakers op dat dit de laatste tijd vaker voorkomt. Bethesda beveelt bijvoorbeeld op de officiële Steam-pagina aan dat Starfield straks vanaf een ssd gespeeld moet worden. Hetzelfde gold onlangs voor de Dead Space-remake en Diablo IV, terwijl Forspoken hdd's technisch gezien ondersteunt, maar Direct Storage-laadtechnologie alleen biedt aan ssd-gebruikers.

Mogelijk omslagpunt

Daarmee lijkt er onder AAA-releases een tendens te ontstaan; hdd's zijn niet langer welkom in de systeemeisen en ssd's worden als de standaard gezien. Naar verwachting gaan steeds meer ontwikkelaars grote games uitbrengen zonder officiële hdd-ondersteuning. De prestaties van games zouden daaraan ten grondslag liggen, stellen diverse ontwikkelaars.

CD Projekt Red licht bijvoorbeeld in de aankondiging van het bijstellen van de Cyberpunk 2077-systeemeisen toe dat 'ssd's kortere laadtijden, verbeterde streaming en een betere algehele pc-prestatie bieden dan hdd's'. De ontwikkelaar benadrukt dat het spel niet per se stopt met werken op systemen die voorheen wel voldeden aan de systeemeisen, die met ondersteuning voor hdd's. Dergelijke systemen worden echter niet meer door de Poolse ontwikkelaar getest en ondersteund.

Hetzelfde geldt voor onder meer Dead Space en Diablo IV. Deze games hebben geen officiële hdd-ondersteuning, maar zijn in principe nog vanaf harde schijven te spelen. Blizzard schrijft in de kleine lettertjes van de systeemeisen voor Diablo IV: "De game zal een poging doen om te draaien op hardware die niet aan de systeemeisen voldoet, inclusief systemen met een hdd, dualcore-cpu's en geïntegreerde gpu's. De game-ervaring kan hierdoor significant afnemen."

Nu zal het voor weinig gamers een verrassing zijn dat ssd's aanzienlijke voordelen hebben tegenover hdd's, maar het verschilt wel per game in hoeverre het gebruik van een trager opslagmedium invloed heeft op de prestaties ervan. Bij de ene game is slechts sprake van langere laadtijden, waar nog mee te leven valt. Een andere game kan daarentegen gaan haperen of de beeldkwaliteit kan aftakelen.

Illustratie van een hamr-hdd met laser. Afbeelding: Seagate

Texture streaming en hdd's gaan niet samen

Dat werd bijvoorbeeld duidelijk bij Forspoken, een game waarvan in aanloop naar de meermaals uitgestelde release al benadrukt werd dat ssd's aangeraden worden; het gebruik van een hdd zou tot problemen kunnen leiden. Dat heeft volgens een blogpost van een van de ontwikkelaars van de game te maken met een techniek die texture streaming genoemd wordt.

Hierbij worden textures en andere assets uit een gameomgeving niet allemaal in één keer naar het gpu-geheugen gestuurd, maar alleen naar de vram 'gestreamd' als de visuele elementen daadwerkelijk nodig zijn. De richting waarin de camera gericht wordt, ofwel waar de speler naar kijkt, bepaalt in real time welke textures moeten worden geladen. In de praktijk zorgt deze techniek ervoor dat videokaarten met relatief weinig geheugen dynamisch textures kunnen inladen. Een kaart met relatief veel geheugen kan in theorie juist alle mogelijk benodigde textures uit een gehele omgeving meteen opslaan.

Frustum culling in Horizon Zero Dawn. Bron: Guerrilla Games

Dat is volgens Horizon Zero Dawn-ontwikkelaar Michiel van der Leeuw een gebruikelijke techniek. Sterker nog, in een reactie op het fragment hiernaast legt hij uit dat er op een vergelijkbare manier ook altijd op gpu- en cpu-rekenkracht bespaard wordt door geometrie buiten beeld in het geheel niet te renderen, nog voordat er textures voor de geometrie aan te pas komen. Dat proces heet frustum culling. Dit gebeurt vroeg in het rendertraject en voorkomt dat er onnodig geometrie en in het verlengde daarvan textures gerenderd en geladen hoeven te worden.

Vooral texture streaming wordt dan ook direct beïnvloed door hdd's en ssd's. Dat zit hem in de vertaalslag van opgeslagen bestanden op een ssd of hdd naar daadwerkelijke videogamegraphics. Als een game nieuwe textures moet inladen, wordt tijdelijk aanspraak gemaakt op het opslagmedium. De bestanden zijn immers lokaal gecomprimeerd opgeslagen. Bij tragere opslag, zoals menig hdd of een relatief langzame ssd, kan dit een korte hapering van de beelden tot gevolg hebben. Daarnaast hebben objecten in eerste instantie een tijdelijke texture van een lagere kwaliteit. Als het inladen van de daadwerkelijke textures te lang duurt, kan er ook een fenomeen genaamd texturepop-in plaatsvinden. Textures laden dan te laat in, waardoor de tijdelijke textures even zichtbaar zijn, zoals in Redfall regelmatig gebeurde.

De ontwikkelaar van Forspoken schrijft dat het totale plaatje nog iets ingewikkelder is, aangezien uiteraard niet alleen het opslagmedium een knelpunt kan zijn. Bij een hogere grafische preset zijn 'andere elementen van gameassets ook groter', waardoor er minder gpu-geheugen overblijft om textures naar te streamen. Kortom, naast de snelheid van het opslagmedium is ook de beschikbare hoeveelheid vram belangrijk. Die hangt weer af van de grafische preset, die op zijn beurt de grootte van andere assets bepaalt.

Ssd's in openwereldgames

Ook de omvang van een gamewereld heeft invloed op het belang van de snelheid van het gebruikte opslagmedium. In een interview met Tweakers legt EA Motive uit dat de Dead Space-remake uit 2023 gemaakt is met ssd's in gedachte. "We zijn continu assets naar binnen en buiten aan het streamen om laadschermen te voorkomen. De snelle indexering van ssd's vergeleken met hdd's helpt daarbij", aldus technical director David Robillard.

Bij een game met verschillende stukken van een map, in de oorspronkelijke Dead Space verhuld door een tramritje, zijn laadtijden tussen stukken in principe langer als er een hdd gebruikt wordt. Wanneer een wereld naadloos moet aanvoelen, raadt Robillard een ssd ten zeerste aan.

DirectStorage

Onlangs presenteerde Microsoft als onderdeel van de DirectX-api een technologie genaamd DirectStorage, die tot aanzienlijk kortere laadtijden van games moet leiden. Forspoken is voor zover bekend de eerste en enige game die op het moment van schrijven van deze sdk gebruikmaakt.

De decompression van gecomprimeerde gamebestanden wordt dankzij DirectStorage in principe niet door de cpu gedaan, maar door de videokaart. Uiteindelijk moet de videokaart immers uitgepakte bestanden verwerken tot een speelbare game, dus met DirectStorage kan een omweg vermeden worden. Dit moet in combinatie met een NVMe-ssd veel hogere leessnelheden opleveren, waardoor laadtijden drastisch verkort zouden worden. Daar zit dan ook gelijk een kleine kanttekening aan voor hdd's; hoewel DirectStorage sinds kort ook voor harde schijven en SATA-ssd's werkt, is de fysieke technologie achter een hdd een knelpunt. Luminous Productions laat in een video zien hoe een scène vanaf een M.2-ssd binnen 1,9 seconden geladen wordt en hoe dat op een SATA-ssd twee keer zo lang duurt. Een hdd heeft er volgens de ontwikkelaar bijna 22 seconden voor nodig.

Afbeelding via Luminous Productions

Current-gen ingeburgerd

Wat verder opvalt aan bijvoorbeeld de Cyberpunk 2077-dlc Phantom Liberty, Starfield, Forspoken en de Dead Space-remake, is dat al deze ssd-prefererende games ook niet meer uitkomen op de vorige generaties consoles. De PlayStation 4 en Xbox One hadden nog een hdd, maar sinds de huidige generatie consoles zijn ook Microsoft en Sony overgestapt op solidstatetechnologie. Hierdoor wordt het nog logischer dat ontwikkelaars zich minder willen focussen op de optimalisatie van games voor de oudere opslagvorm; het aantal compatibele systemen met een hdd wordt gewoonweg steeds kleiner.

EA Motive bevestigde dit in een interview met Tweakers over de open wereld van Dead Space. "We besloten al snel om Dead Space alleen uit te brengen op current-gen consoles en pc's. Dead Space is een spel dat draait om sfeer en ambiance. De vorige generatie consoles zou onze capaciteit op dat gebied beperkt hebben."

Het feit dat games grafisch steeds geavanceerder worden en gaming in resoluties van 1080p of hoger niet meer dan normaal is geworden, draagt hier vermoedelijk ook nog aan bij. Vanwege de hogere resolutie textures en grotere assets zijn dan weer grotere bestanden nodig. Die kunnen maar beter van een vlot opslagmedium geladen worden.

Extra kosten voor de pc-bouwer?

Mocht deze trend zich voortzetten, dan zullen hdd-gamers zich moeten aanpassen om nog nieuwe ssd-exclusieve games te kunnen spelen. Wat kosten betreft valt dat voor de meeste systemen waarschijnlijk wel mee. De afgelopen jaren ging de prijs per gigabyte ssd-geheugen drastisch omlaag, dus een upgrade naar ssd-opslagruimte hoeft niet duur te zijn.

Inmiddels zijn er immers M.2-ssd's verkrijgbaar met een terabyte aan opslagruimte van onder de 50 euro. Ter vergelijking: een 3,5"-hdd is volgens de Pricewatch voor zo'n 30 euro te krijgen, maar dit zijn schijven die beter fungeren als langetermijnopslagmedium; de leessnelheden variëren van 300 tot soms slechts 110 megabyte per seconde. Een gemiddelde M.2-ssd-stick heeft al snel een tienvoudige lees- en schrijfsnelheid.

Daarvoor moet wel verondersteld worden dat er plek voor een M.2-stick is op het moederbord. De afgelopen jaren is dit een vrij conventionele functie voor nieuwe moederborden, maar zeker op oudere borden kan een dergelijk slot ontbreken. In dat geval kan een bestaande SATA-aansluiting gebruikt worden voor een 2,5"-ssd. Ook binnen deze categorie en prijsklasse zijn volgens de Pricewatch genoeg opties beschikbaar, waarbij de leessnelheid doorgaans tenminste 500MB/s is.

Conclusie

Uiteindelijk is het aandeel hdd-pc-gamers vermoedelijk relatief laag; upgraden is doorgaans vrij eenvoudig en kost relatief weinig. Dat neemt niet weg dat gamers met een hdd zich wellicht benadeeld voelen door de ontwikkeling. Dat een ssd handig is voor het beperken van laadtijden en eventuele grafische problemen, valt niet te betwisten. Of ontwikkelaars dit moeten verplichten, blijft nog maar de vraag.

Voorlopig is het goede nieuws dat ontwikkelaars veelal ssd's aanbevelen, maar dat dit geen harde eis is om de game daadwerkelijk te kunnen spelen. Wie wat langere laadtijden en een sporadische hapering kan incasseren, hoeft zich dus nog geen grote zorgen te maken. Wel lijkt er een trend op gang te komen die zich naar alle waarschijnlijkheid zal doorzetten; de laadtijd naar een harde ssd-vereiste lijkt in gang gezet te zijn. Of dat met ssd- of hdd-snelheden gebeurt, moet nog blijken.