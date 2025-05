Pc-versie Ratchet & Clank: Rift Apart vereist door DirectStorage 1.2 geen ssd

Ratchet & Clank: Rift Apart wordt de eerste game die ondersteuning biedt voor Microsofts DirectStorage 1.2-api met gpu-decompressie. Hiermee is het spel speelbaar op een interne harde schijf en is er dus geen ssd vereist.

Dat blijkt uit een blogpost van Nixxes en Insomniac die inmiddels offline is gehaald, schrijft Wccftech. Met deze techniek kan asset decompression uitgevoerd worden door de gpu in plaats van de cpu. Dat moet het voor NVMe-ssd's mogelijk maken om textures en omgevingen van hoge kwaliteit sneller in te laden. Hoewel de techniek voornamelijk bedoeld is voor deze snelle ssd's, kan deze vanaf de 1.2-update ook de laadsnelheden bij traditionele harde schijven verhogen.

Hierdoor kan Ratchet & Clank: Rift Apart met de minimale vereiste instellingen gespeeld worden via een hdd, blijkt uit de specificatiesheet. Er is minimaal 75GB aan hdd-opslagruimte vereist, al wordt een ssd wel nog aanbevolen. Op een hdd is het spel speelbaar met 30fps en een resolutie van 720p. Eerder zei Insomniac dat de game niet zou kunnen draaien op de PlayStation 4, aangezien deze een hdd in plaats van een ssd bevat, maar met DirectStorage 1.2 blijkt het dus toch mogelijk om het spel via een harde schijf te spelen, ware het niet met de laagste prestaties.

Verder is er minimaal een Nvidia GeForce RTX GTX 960- of AMD Radeon RX 470-gpu vereist en een Intel Core i3-8100- of AMD Ryzen 3 3100-processor. Voor de hoogste instellingen, 4K/60fps met raytracing, wordt minimaal een RTX 4080- of RX 7900 XTX-videokaart aanbevolen met een Core i7-12700K- of Ryzen 9 5900X-cpu. Nixxes en Insomniac raden daarbij wel aan dat spelers gebruikmaken van upscalingtechnieken zoals Nvidia DLSS.

Ratchet & Clank: Rift Apart verschijnt op 26 juli voor pc's. Eerder is het spel al uitgebracht op de PlayStation 5.