Ratchet & Clank: Rift Apart voor pc krijgt ondersteuning raytracing op AMD-gpu's

Insomniac Games heeft de pc-versie van Ratchet & Clank: Rift Apart voorzien van raytracingondersteuning op systemen met AMD-gpu's. Bij de release van de game, eind juli, werd raytracing alleen ondersteund op Nvidia-videokaarten.

Vanaf versie 1.808.0.0 ondersteunt Ratchet & Clank: Rift Apart raytracing op zowel Nvidia- als AMD-videokaarten. Daarvoor raadt Insomniac overigens wel respectievelijk een GeForce RTX 3070 of een Radeon RX 6800 XT aan. Gebruikers van een AMD-videokaart moeten daarvoor AMD Software: Adrenalin Edition 23.10.23.03 installeren.

De betreffende update voor Ratchet & Clank: Rift Apart voert daarnaast verschillende bugfixes door en moet bepaalde raytracingreflecties en -schaduwen visueel verbeteren.

Ratchet & Clank: Rift Apart kwam oorspronkelijk in juni van 2021 uit voor de PlayStation 5. Eind juni 2023 werd het spel door de Nederlandse studio Nixxes geport naar de pc. Nixxes is inmiddels een onderdeel van Sony's PlayStation Studios.