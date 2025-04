Nixxes deelt systeemeisen pc-versie Ghost of Tsushima: Director’s Cut

De Nederlandse ontwikkelaar Nixxes heeft de systeemeisen voor de pc-versie van Ghost of Tsushima: Director’s Cut bekendgemaakt. Wie deze game in 4k met 60fps wil spelen, moet minstens over een Nvidia GeForce RTX 4080 of AMD Radeon 7900 XT beschikken.

Nixxes schrijft in een blogpost dat wie met de Very High-instellingen wil spelen, ook minstens over een Intel Core i5-11400- of Ryzen 5 5600-cpu moet beschikken. Gamers die het spel in 1440p met 60fps willen spelen, moeten minstens over een Nvidia GeForce RTX 3070 of een AMD Radeon RX 6800 beschikken. Wat de cpu betreft, adviseert Nixxes minstens een Intel Core i5-11400 of een AMD Ryzen 5 5600. Het spel kan met deze configuratie ook in 4k en 30fps worden gespeeld.

Ghost of Tsushima: Director’s Cut is ook te spelen in 720p met 30fps. Hiervoor moet minstens een Nvidia GeForce GTX 960 4GB of een AMD Radeon RX 5500 XT in de pc-build aanwezig zijn. Wat de cpu betreft, moet er ten minste sprake zijn van een Intel i3-7100 of een AMD Ryzen 3 1200. Wie in deze resolutie en framerate wil spelen, heeft ook genoeg aan 8GB ramgeheugen. Nixxes schrijft dat de game minstens 75GB aan opslagruimte nodig heeft en raadt het gebruik van een ssd aan. Voor bijna alle grafische presets heeft de game 16GB werkgeheugen nodig.

Ghost of Tsushima: Director’s Cut is vanaf 16 mei beschikbaar voor de pc en kost 60 euro. Deze versie bestaat uit het oorspronkelijke spel, het extra hoofdstuk dat zich afspeelt op het Japanse Iki-eiland en Legends, een coöperatieve online multiplayermodus. De pc-versie biedt ondersteuning voor een unlocked framerate en beeldverhoudingen die enkel bij ultrawidemonitors van toepassing zijn, zoals de 21:9-, 32:9- en 49:9-beeldverhoudingen. Deze pc-versie biedt verder ondersteuning voor Nvidia DLSS 3, Intel XeSS en AMD FSR 3. De pc-versie van Ghost of Tsushima ondersteunt cross-play. Pc-gamers die de Legends-modus spelen, kunnen het vanaf 16 mei dus ook opnemen tegen PlayStation 4- en PlayStation 5-gamers.