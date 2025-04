Intel bouwt neuromorfisch systeem met rekenkracht van '1,15 miljard neuronen'

Intel heeft naar eigen zeggen het grootste neuromorfische computersysteem ter wereld gebouwd. Het systeem, genaamd Hala Point, beschikt over 1152 Loihi 2-chips, die neuronen en synapsen kunnen simuleren en daarmee soortgelijk functioneren als hersenen.

Met zijn 1152 Loihi 2-chips, beschikt Intels Hala Point-systeem over ruim 140.544 neuromorfische verwerkingskernen. Daarmee kan het systeem volgens de fabrikant tot 1,15 miljard neuronen en 128 miljard synapsen simuleren. Het Hala Point-systeem kan volgens Intel 380 biljoen 8bit-synapshandelingen en 240 biljoen neuronhandelingen per seconde uitvoeren. Naast de 1152 Loihi 2-chips, beschikt het systeem ook over 2304 x86-kernen voor bijkomende berekeningen. Om wat voor x86-cores dat precies gaat, meldt Intel niet.

De neuromorfische Loihi 2-processors passen computerprincipes toe die gebaseerd zijn op hersenen. De processors kunnen, net als menselijke hersenen, verbindingen in het systeem verstevigen om te 'leren', om zo efficiënter data te verwerken. De gesimuleerde neuronen communiceren rechtstreeks met elkaar, in plaats van via het geheugen. Dat maakt de chips volgens Intel efficiënter dan gewone processors. De 1152 Loihi 2-processors verbruiken gezamenlijk maximaal 2600W stroom, claimt Intel.

Het Hala Point-systeem gaat gebruikt worden om AI-onderzoek te ondersteunen. Met zijn ontwerp moet het systeem efficiënter AI-modellen kunnen trainen dan traditionele supercomputers. Het Hala Point-systeem is geleverd aan het Sandia National Labs van het Amerikaanse ministerie van Energie. Volgens Intel gaat dat lab Hala Point gebruiken voor het 'oplossen van wetenschappelijke computerproblemen op het gebied van componentenfysica, computerarchitectuur en informatica'. Het betreft vooralsnog een onderzoeksprototype dat gebruikt kan worden om toekomstige commerciële systemen te verbeteren.

Intel kondigde de Loihi 2-processor in 2021 al aan, hoewel dat toen pre-productiechips betrof. De chips worden geproduceerd op het Intel 4-procedé dat ook wordt gebruikt voor de recente Meteor Lake-processors. Intel bouwde eerder al een neuromorfisch computersysteem, genaamd Pohoiki Springs. Dat systeem kon 100 miljoen neuronen simuleren, meer dan tien keer minder dan Hala Point. Volgens Intel presteert het nieuwe systeem tot twaalf keer beter dan Pohoiki Springs.