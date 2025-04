Sony introduceert grafische schil voor pc-versies van PlayStation-games

Sony kondigt een nieuwe grafische schil voor pc-versies van PlayStation-games aan. Spelers kunnen via de overlay vrienden toevoegen, trofeeën verzamelen, instellingen wijzigen en profielen aanpassen. De overlay maakt zijn debuut in de pc-versie van Ghost of Tsushima: Director’s Cut.

Uit de aankondiging blijkt dat er via de grafische schil ook achievements van Steam en de Epic Games Store geraadpleegd kunnen worden. De overlay zal zijn debuut in de pc-versie van Ghost of Tsushima: Director’s Cut maken en kan in zowel de single player-modus als de multiplayermodus van dat spel opgeroepen worden. Dat kan via de toetsencombinatie Shift + F1 of via het in-game menu. Het is niet duidelijk wanneer de overlay zijn intrede zal doen in andere pc-versies van PlayStation-games.