Hideaki Nishino en Nederlander Hermen Hulst nieuwe ceo’s van PlayStation

De Nederlander Hermen Hulst wordt een van de twee nieuwe ceo’s van Sony Interactive Entertainment, de dochteronderneming van Sony die onder meer de PlayStation uitbrengt. Hulst zal de positie delen met de Japanner Hideaki Nishino.

Sony kondigde het nieuws aan in een persbericht. Hulst wordt ceo van de Studio Business Group bij SIE, Nishino bij de Platform Business Group. Het takenpakket van Hulst zal bestaan uit de ontwikkeling, publicatie en bedrijfsvoering van firstpartycontent bij SIE. Onder de Studio Business Group vallen alle gamestudio’s van PlayStation, evenals het bedrijfsonderdeel dat games vertaalt naar andere media zoals film en tv. De twee co-ceo’s vervangen de Brit Jim Ryan, die na een carrière van ongeveer dertig jaar met pensioen gaat. Hulst en Nishino starten vanaf 1 juni met hun nieuwe functies.

It’s a true privilege to be asked to lead the new Studio Business Group for Sony Interactive. I’m excited to continue working with incredibly talented teams and studios to deliver unforgettable game and entertainment experiences. #sony #playstation #playstationstudios