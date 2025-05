Kabinet wil optreden tegen ‘desinformatie’, maar geen onafhankelijke autoriteit

Het demissionaire kabinet is van plan om nieuwe stappen te ondernemen om ‘desinformatie’ te bestrijden, aldus demissionair minister van Binnenlandse Zaken Hugo de Jonge. Wat voor stappen het kabinet wil nemen, is niet bekend.

De Jonge antwoordde op Kamervragen die gesteld waren door fractieleden van Groenlinks-PvdA en de Partij voor de Dieren over de strategie van het kabinet bij het bestrijden van desinformatie. Volgens de demissionaire minister ‘ziet het kabinet dat er meer concrete acties moeten komen tegen de creatie en verspreiding van desinformatie’. Hij wijst daarbij onder meer naar de opkomst van generatieve AI. "Daarom gaan wij nieuwe maatregelen aankondigen om onze aanpak tegen desinformatie te verstevigen", zegt De Jonge.

Het is nog niet duidelijk over wat voor specifieke maatregelen het gaat. Wel zegt De Jonge dat er geen onafhankelijke autoriteit komt die de online omgeving monitort. Groenlinks-PvdA en de PvdD hadden gevraagd of zo’n autoriteit er kan komen. "Zo’n algehele monitoringsmogelijkheid verhoudt zich niet goed tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer", aldus De Jonge. Een dergelijke autoriteit zou volgens de minister een ‘chilling effect’ hebben op de vrijheid van meningsuiting. "Deze inbreuken op onze grondrechten zijn alleen toegestaan als deze voldoen aan de eisen van noodzakelijkheid, proportionaliteit en subsidiariteit. Daarbij speelt een rol dat er niet altijd kwade intenties achter de verspreiding van complottheorieën zitten, maar ook zorgen en vragen van burgers."