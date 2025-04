'Nederlandse overheid gaat belastingvoordeel voor EV's verlengen'

Het Nederlandse demissionaire kabinet wil het belastingvoordeel voor EV's uitstellen en langzamer afbouwen. Dat zeggen bronnen tegen RTL Nieuws. Volgens de nieuwe plannen hoeven EV-bezitters pas in 2026 motorrijtuigenbelasting te betalen, in plaats van in 2025.

Onder de nieuwe plannen zouden EV-rijders vanaf 2026 60 procent motorrijtuigenbelasting betalen, vanaf 2029 65 procent en vanaf 2031 de volledige motorrijtuigenbelasting. Onder het huidige beleid moeten Nederlandse EV-bezitters in 2025 25 procent motorrijtuigenbelasting betalen en in 2026 de volledige motorrijtuigenbelasting.

De reden om tot en met 2030 maximaal 65 procent motorrijtuigenbelasting in rekening te brengen, heeft waarschijnlijk te maken met het gewichtsverschil tussen EV's en vergelijkbare benzineauto's. De motorrijtuigenbelasting van EV's is namelijk gebaseerd op het gewicht van een elektrische auto, waarbij het tarief gelijk is aan het tarief voor benzineauto's. Omdat de accu's van EV's zwaar zijn, weegt een elektrische auto in de regel meer dan een vergelijkbare benzineauto. Met de huidige plannen zou een EV dus vanaf 2026 meer motorrijtuigenbelasting kosten dan een vergelijkbare benzineauto. Staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat noemde het verschil in motorrijtuigenbelasting eerder al een belemmering voor autokopers om over te stappen op EV's.

Het demissionaire kabinet zou de plannen bekend willen maken bij de verschijning van de voorjaarsnota. Het is niet bekend wanneer dat zal zijn. De plannen zorgen wel voor minder inkomsten voor de Nederlandse overheid. Het demissionaire kabinet zou daarom de belasting voor plug-inhybrideauto's willen verhogen. Op dit moment betalen zij 50 procent van de motorrijtuigenbelasting; vanaf volgend jaar zou dit verhoogd worden tot 100 procent.