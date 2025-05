In 2022 was 26 procent nieuwe particuliere auto's in Nederland geheel elektrisch

Vorig jaar besloeg het aantal volledig elektrische auto's dat in Nederland door particulieren nieuw werd gekocht, 26 procent van het totale aantal door particulieren gekochte nieuwe auto's. Dat is relatief gezien een forse stijging ten opzichte van 2021.

Waar het aandeel volledig elektrische aangedreven auto's in de verkoop van nieuwe auto's op de particuliere markt in 2021 nog bleef steken op 11 procent, is dat nu 26 procent. Als wordt gekeken naar de totale verkoop van nieuwe auto's, dus naast particuliere ook zakelijke aankopen, verhuurbedrijven en dealerregistraties, kwam het aandeel volledig elektrische auto's vorig jaar uit op 23 procent; dat was in 2021 nog 20 procent. Eind 2022 reden er in Nederland 340.583 volledig elektrische auto’s.

Benzineauto's worden nog altijd het meest verkocht in Nederland, al zakte dat aandeel in 2021 al naar 46 procent en in 2022 was het aandeel 38,5 procent. Het aandeel hybride auto's en plug-inhybrides gezamenlijk lag in 2021 op 33 procent van de verkoop van nieuwe auto's en dat kwam vorig jaar op 36 procent uit.

De RAI Vereniging noemt de snelle stijging van het aandeel volledig elektrische auto’s in de particuliere markt opvallend. De organisatie stelt dat de stijging deels is te verklaren door een combinatie van meer beschikbare elektrische modellen in de middenklassesegmenten, privateleaseaanbiedingen en de aanschafsubsidie van de overheid. Onder particulieren worden overigens ook zelfstandigen geschaard die met een eenmanszaak een elektrische auto zakelijk aankopen. Het kan dus dat zelfstandigen zonder personeel een aanzienlijk aandeel hebben in de flinke stijging onder particulieren, schrijft Autoweek.

Die aanschafsubsidie die dit jaar voor elektrische personenauto's wordt toegekend, is sinds 10 januari beschikbaar. Dit betreft een subsidie voor de aanschaf of private lease van nieuwe elektrische auto's door particulieren. Voor een nieuwe auto kan een subsidie van 2950 euro worden aangevraagd en voor gebruikte auto's is 2000 euro subsidie beschikbaar. Het gaat om potten met een maximum. De totale subsidiepot voor nieuwe EV's bedraagt 67 miljoen euro en voor tweedehandsauto's is er een budget van 32,4 miljoen euro. Als die bedragen worden overschreden, wordt er voor de rest van dit jaar in principe geen subsidie meer toegekend.