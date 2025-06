Nederlandse subsidiepot voor tweedehands-EV's is ruim maand voortijdig leeg

De subsidiepot voor koop of lease van een gebruikte elektrische personenauto is leeg. De 32,4 miljoen euro raakte op zondag overtekend, wat betekent dat er meer aanvragen zijn binnengekomen dan er budget is. Voor nieuwe EV's zijn er nog tientallen miljoenen over.

Het kan zijn dat er nog budget vrijkomt, als ingediende aanvragen worden afgewezen of worden ingetrokken. Met de subsidie konden particulieren in Nederland 2000 euro subsidie krijgen, dit betekent dat er in 2023 voor 16.200 auto's subsidie is verleend. Particulieren konden de subsidie krijgen voor de koop of lease van een auto, mits deze een nieuwwaarde had van tussen de 12.000 en 45.000 euro, volledig elektrisch is, een actieradius heeft van minstens 120km en drie jaar lang op iemands naam staat.

Vorig jaar ging de subsidiepot sneller op, maar toen was er ook minder budget beschikbaar. Toen was er 20,4 miljoen euro, goed voor ruim 10.000 auto's. Die pot ging na zes maanden op. Volgend jaar is er weer geld beschikbaar voor tweedehands-EV's.

Voor nieuwe EV's is de subsidiepot nog niet leeg. Inmiddels is er bijna 40 miljoen euro aan subsidie verleend, 2950 euro per auto. Dit komt neer op ruim 13.400 auto's. Er is nog voor 27,4 miljoen euro subsidie beschikbaar, ofwel 41 procent van het totale budget van 67 miljoen euro. Vorig jaar was de subsidiepot voor nieuwe EV's al na vijf maanden leeg; dit jaar wordt er tot nu toe dus voor minder nieuwe EV's subsidie aangevraagd. Vorig jaar werd er wel meer subsidie toegekend, 3350 euro, maar was de subsidiepot ook groter.

Oorspronkelijk zou de subsidie voor nieuwe EV's volgend jaar verlaagd worden naar 2550 euro, maar vanwege de tegenvallende vraag naar de subsidie dit jaar besloot de overheid de subsidie niet te verlagen. Toen zei staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur te verwachten dat er dit jaar 23,5 miljoen euro subsidie overblijft, ofwel 35 procent van het budget. Deze subsidie loopt nog tot 29 december. De regeling heet Subsidieregeling Elektrische Personenauto's Particulieren, ofwel SEPP.