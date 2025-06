Kabinet belooft in 2023 de helft meer subsidie voor elektrische bestelwagens

Het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt in 2023 nog eens 33 miljoen euro beschikbaar voor subsidies voor elektrische bestelwagens. Het subsidiepotje van 22 miljoen euro voor 2022 is vanaf vandaag op.

De Rijksoverheid heeft in elk geval tot en met 2025 een subsidieregeling voor de aanschaf of lease van elektrische bestelwagens, waarbij het bedrag voor volgend jaar is vastgesteld op 33 miljoen euro. Wederom kunnen ondernemers maximaal 5000 euro voor een elektrische bestelbus aanvragen.

In 2022 werd er 22 miljoen euro vrijgemaakt voor subsidieaanvragen voor elektrische bestelbussen. Daardoor zijn er volgens de Nederlandse overheid ruim 5500 elektrische bestelwagens bijgekomen. Gemiddeld is er dit jaar 4200 euro subsidie per auto verstrekt, waarbij het maximum op 5000 euro lag.

Staatssecretaris Heijnen stelt: "Dat deze subsidie nu op is, laat zien dat steeds meer ondernemers de overgang willen maken naar emissieloos rijden. Ik vind dat een positief signaal. Voor nog niet alle ondernemers is elektrisch rijden nu al aantrekkelijk, maar je ziet het steeds meer. De post, een pakketje, de boodschappen, steeds vaker rijden stille en schone bestelbussen door de straat."

Om dat te kwantificeren, in 2022 was zeven procent van de nieuwe verkochte bestelwagens 'emissieloos'. Het doel is om tegen 2030 'de uitstoot van alle sectoren tezamen met ten minste 55 procent' te reduceren vergeleken met 1990.