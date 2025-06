EA brengt naast Iron Man nog twee games gebaseerd op Marvel-personages uit

Electronic Arts heeft een deal gesloten met The Walt Disney Company voor drie videogames gebaseerd op Marvel-superhelden. Tot dusver is er slechts één game aangekondigd, namelijk een Iron Man-singleplayergame gemaakt door Motive Studio.

De gedachte achter de deal is het aantrekken van Marvel-fans die niet geïnteresseerd zijn in andere EA-games, zo vertelt cfo Laura Miele tegenover Bloomberg. "Er zijn Marvel-fans die geen andere EA-games spelen. Dat geldt ook voor Star Wars." Studio's van EA, waaronder Respawn Entertainment, werken momenteel aan meerdere Star Wars-games.

Volgens Miele is het bedrijf al enkele jaren opzoek naar een deal met Disney voor licenties voor games gebaseerd op het Marvel-superheldenuniversum. Zo zou ze vier jaar geleden al contact hebben gehad met Marvel Studios-baas Kevin Feige. Tijdens de pandemie zou ze vervolgens contact hebben gemaakt met Marvel Games-topman Jay Ong, waaruit deze deal is voortgekomen.

EA maakt geen informatie bekend over de verdere games die dankzij de deal uitgebracht moeten worden. Het is bijvoorbeeld niet bekend of er drie Iron Man-games komen of dat ieder van de betreffende games om een ander Marvel-personage draait. Vooralsnog is alleen een Iron Man-game aangekondigd, waarvan zelfs de titel nog niet bekend is gemaakt.