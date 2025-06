Disney+ kreeg er ruim 12 miljoen abonnees bij, maar draait nog steeds verlies

Disney+ heeft er in het afgelopen kwartaal 12,1 miljoen abonnees bijgekregen, waardoor de streamingdienst nu in totaal ruim 164 miljoen gebruikers heeft. Ondanks de continue stijging van het aantal abonnees draaide de dienst inclusief zustermerken als Hulu en ESPN weer verlies.

De streamingafdeling van The Walt Disney Company leed in het afgelopen kwartaal een verlies van ruim 1,47 miljard dollar waar dat in hetzelfde kwartaal vorig jaar nog 630 miljoen dollar was, zo blijkt uit de recente cijfers van het vierde kwartaal van boekjaar 2022. De betreffende tak bestaat uit Disney+, Hulu en ESPN+. De laatste twee diensten kregen er in het afgelopen kwartaal respectievelijk 8 en 42 procent meer abonnees bij.

Ondanks de toename van het aantal abonnees daalden de inkomsten per klant op de thuismarkt met ruim 10 procent voor Disney+. Abonnees uit andere markten leverden per individu ongeveer 4 procent meer op, maar vanwege 'nadelige effecten van internationale wisselkoersen' werd dit potentieel positieve effect tegengewerkt. De inkomsten per klant van ESPN+ stegen marginaal, terwijl Hulu enkele procenten moest inleveren.

Naar eigen zeggen moet de Disney+-streamingdienst vanaf begin 2024 winstgevend worden, op voorwaarde dat er geen onverwachtse externe economische invloeden opduiken. Dit wil het bedrijf bewerkstelligen door hogere abonnementsprijzen te vragen en een abonnement met advertenties uit te rollen, wat gepland staat voor 8 december.

Alle andere takken van The Walt Disney Company doen het wel goed. Mede dankzij de succesvolle pretparken en licentiedeals behaalde het bedrijf een omzetstijging van 9 procent naar ruim 20 miljard dollar in het afgelopen kwartaal. De operationele winst bleef grofweg hetzelfde vergeleken met vorig jaar: net geen 1,6 miljard dollar. Ook het jaarresultaat van het bedrijf is louter positief. De omzet geboekt in boekjaar 2022 steeg met 23 procent naar bijna 81 miljard dollar. De operationele winst steeg met ruim de helft naar meer dan 12 miljard dollar.

Update, 16.40 uur: In het oorspronkelijke bericht werd de gehele streamingtak van The Walt Disney Company vergeleken met enkele cijfers van Disney+. Het artikel is aangepast om dit verschil beter weer te geven. Met dank aan THETCR.