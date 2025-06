België stopt met gebruik van corona-app Coronalert

België stopt met het gebruik van de corona-app Coronalert. In de praktijk werd die al bijna niet meer gebruikt, maar nu gaan ook de servers erachter offline. Volgens de organisatie achter de app is die niet meer nodig voor de virusbestrijding.

België introduceerde Coronalert in september 2020. De app werkte ongeveer hetzelfde als het Nederlandse Coronamelder. Gebruikers installeren de app en als ze positief worden getest door een officiële instantie, stuurt de app een anoniem signaal naar andere apps in de omgeving. Het Interfederaal Comité Testing en Tracing, dat de app beheerde, heeft volgens Belgische media besloten de app 'in de slaapmodus te zetten'. Voorzitter Karine Moykens zegt dat Belgen de app van hun telefoon kunnen verwijderen.

In de praktijk betekent dit dat de app niet meer wordt bijgewerkt, bevestigt het Comité op Twitter. Ook wordt de app niet langer aangeboden in de Play Store en de App Store. De beslissing zou twee weken geleden al genomen zijn, maar coronalert.be is nog niet bijgewerkt met die informatie.

Volgens het comité zijn er verschillende redenen om te stoppen met het gebruik van de app. De belangrijkste is dat die niet meer nodig is. Het Belgische testbeleid richt zich, net als in Nederland, voornamelijk op zelftests. Antigeentests die nog wel door officiële instanties worden afgenomen, worden bovendien niet meer centraal geregistreerd. Daarmee is de app praktisch nutteloos.

Ook de kosten spelen een rol. Het kost geld om de app te onderhouden, al vallen die kosten in het niet bij de eenmalige ontwikkeluitgaven. Volgens het comité geeft de app wekelijks nog maar 130 positieve coronameldingen weer. "Dan moet je de beslissing durven nemen om ook te stoppen met de app", zegt Moykens.

In Nederland werd de corona-app al in oktober stopgezet, al werkte de app sinds april al niet meer. Het ministerie van Volksgezondheid zei toen dat dit zeker 535.000 euro bespaarde.