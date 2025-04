Nederlandse ministerie: niet verlengen CoronaMelder-wet bespaart 535.000 euro

Het niet verlengen van de tijdelijke wet die de inzet van de app CoronaMelder mogelijk maakt, bespaart 535.000 euro. Dat blijkt uit de beslisnota die het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid online heeft gezet. Vanaf 10 oktober is CoronaMelder niet meer inzetbaar.

Met het niet verlengen van de wet is het niet langer mogelijk om CoronaMelder in te zetten, vermeldt de beslisnota. Als het ministerie de app toch weer wil gebruiken, moet er een nieuwe wet komen die eerst langs de Raad van State, Tweede Kamer en Eerste Kamer moet. Daarmee lijkt het onwaarschijnlijk dat de app zal terugkeren.

De app staat al uit sinds april. Het systeem om gebruikers te waarschuwen als ze in nauw contact waren geweest met iemand die positief is getest verloor zijn waarde toen het advies om te testen bij klachten verviel. Mensen met een positieve zelftest kunnen de benodigde code niet invoeren, want dat kan alleen na een test bij de GGD. Alleen bepaalde doelgroepen krijgen het advies om een test bij de GGD te doen.

De inzet van CoronaMelder leunde op de 'Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19'. Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid verlengde die wet deze zomer nog, maar heeft nu gezegd dat hij geen verlenging meer gaat aanvragen. De wet is geldig tot 10 oktober. Zonder die wet mag het ministerie CoronaMelder niet aanzetten.

De besparing van 535.000 euro is relatief gering. In totaal trok het ministerie dit jaar 6,5 miljoen euro uit voor CoronaMelder, een klein deel van de totale begroting van 28,5 miljard euro. Die kosten zitten vooral in hosting en communicatie, maar die kosten zullen al minder zijn dan begroot door het uitzetten van de app in april.

De app was bedoeld voor ondersteuning van bron- en contactonderzoek. Vooral vreemden die bijvoorbeeld naast elkaar in de bus hadden gezeten konden daardoor elkaar op de hoogte stellen van een besmetting. De app was privacyvriendelijk ontworpen en deelde zo min mogelijk data.

De tijdelijke wet voor CoronaMelder is in totaal rond twee jaar actief geweest. Tot april zijn er 312.000 testen gedaan na meldingen in de app, waarvan ruim 52.000 positief. Bijna 10.000 personen daarvan hadden geen klachten op het moment van de test.

Het Belgische Coronalert blijft voorlopig wel actief. Het Belgische Interfederaal Comité Testing & Tracing redeneerde volgens HLN vorige week dat het standby houden van de app goedkoper is dan hem opnieuw te moeten opstarten als het weer nodig is.