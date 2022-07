Minister overwoog website te introduceren om positieve coronatest te melden

Minister Kuipers van Volksgezondheid overwoog een website op te zetten waar Nederlanders hun positieve coronatest kunnen opgeven. Die website zou het mogelijk moeten maken CoronaMelder weer in te zetten als het coronavirus weer opleeft, maar twee taskforces raadden dat af.

Ernst Kuipers noemt de website in een voortgangsbrief over de stand van het coronavirus, nadat hij daar eerder in april al over sprak. Toen kreeg Kuipers tijdens een commissiedebat de vraag of hij CoronaMelder in combinatie met een website zou kunnen opstarten. Hij antwoordde die mogelijkheid te onderzoeken. De website, zelftestmelden.nl, bestaat al. Wel heeft de site een verkeerd geconfigureerd SSL-certificaat en kan die zonder login niet worden bezocht. De website is in december vorig jaar geregistreerd. Het zou nodig zijn geweest om die website naast CoronaMelder te gebruiken, omdat CoronaMelder niet meer werkt nu de GGD's geen grootschalige testen meer doen. Met de website zouden positieve testuitslagen via de webapp in CoronaMelder kunnen worden opgenomen, al is niet bekend hoe dat technisch zou moeten werken.

De website zou voornamelijk helpen in combinatie met CoronaMelder, maar zou ook individueel kunnen worden geïntroduceerd. Kuipers krijgt in een bijbehorend advies te horen dat 'de effectiviteit van de site beperkt kan zijn'. Dat heeft meerdere redenen. Kuipers heeft daarop besloten CoronaMelder niet verder met de website te integreren. Kuipers wil tijdens de zomer kijken of het nuttig is om de webapp los in te zetten. Hij kijkt dan naar het nut en de proportionaliteit ervan.

Kuipers vroeg na het debat in april om advies bij twee partijen, de Taskforce Digitale Ondersteuning Bestrijding Covid-19 en de Taskforce Gedragswetenschappen. Die schrijven in een brief dat ze zowel de website als de herintroductie van CoronaMelder op dit moment niet nuttig of proportioneel vinden. Als CoronaMelder nu opnieuw in de samenleving zou worden ingezet, zou dat het R-getal van het coronavirus met slechts 0,5 tot 1,5 procent laten dalen.

Die beperkte voordelen wegen volgens de taskforces niet op tegen de nadelen. Dat zouden vooral de kosten ervan zijn, zoals het mogelijk aanpassen van de app en het online houden ervan. "Maar ook misbruik door tegenstanders vermindert de effectiviteit en het draagvlak voor gebruik", schrijven de instanties. Ook zou de CoronaMelder-app moeten worden aangepast op gebruik met de website.

Er zijn verschillende redenen waarom de taskforces denken dat de website en CoronaMelder niet werken. Zo zou minder de helft van de mensen met klachten zich willen laten testen en zou vervolgens van die mensen niet iedereen de uitslag op een website willen achterlaten. Ook zou het aantal gebruikers van CoronaMelder tijdens de pandemie te laag zijn om de herinvoering en de bijbehorende site effectief te maken.