Samsung beperkte de prestaties van veel apps die gebruikers dagelijks openen, maar niet die van benchmarks, zo bleek deze week. De 'Game Optimizing Service' is het zoveelste voorbeeld van een smartphonefabrikant die de soc harder laat werken als er benchmarks draaien.

Het was een hot item zeven jaar geleden: letterlijk dan. We hadden de HTC One M9 op de redactie en die telefoon bleek behoorlijk warm te worden. In benchmarks warmde de behuizing van het toestel op tot boven de 55°C, terwijl andere telefoons onder de 42°C bleven steken. En als je de telefoon gewoon gebruikte? Dan was er niks aan de hand.