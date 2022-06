ASRock introduceert mini-pc's met Intel Alder Lake-P en twee keer 2,5Gbit/s-lan

ASRock heeft de NUC BOX 1200-serie aangekondigd, kleine pc's die het bedrijf met Intel-processors van de Alder Lake-P-generatie levert. De fabrikant brengt drie verschillende modellen uit, die met twee keer 2,5Gbit/s-ethernet zijn uitgerust.

ASRock voorziet de NUC BOX-1260P, -1240P en -1220P van achtereenvolgens de gelijknamige Intel Core i7-, Core i5- en Core i3-processors. Dit zijn processors van de Alder Lake-P-generatie die eigenlijk voor laptops bedoeld zijn, over krachtige P- en zuinige E-cores beschikken en tdp's van 28W tot 64W hebben. Intel kondigde de processors begin dit jaar aan.

Bij de NUC BOX 1200-pc's plaatst ASRock de chips op een eigen NUC 1200-moederbord. Gebruikers kunnen de kleine systemen dan voorzien van maximaal 64GB DDR4-ram met een klokfrequentie van 3200MHz. Ook kunnen ze er vier schermen op aansluiten, een via HDMI 2.0b en drie via DisplayPort 1.4a, waarvan dan weer twee via USB Type-C. Aan de achterkant zitten twee 2,5Gbit/s-aansluitingen voor ethernet.

Een ssd is toe te voegen via een M.2-aansluiting en er is een M.2 Key E-module aanwezig voor WiFi 6E-en Bluetooth 5.2-connectiviteit. De afmetingen van de mini-pc's bedragen 110x118x48mm en er is een ventilator aanwezig om de processor te koelen. De prijzen heeft ASRock nog niet bekendgemaakt. Het gaat om pc's van ASRock Industrial, dat zich op de industriële markt richt. Voor consumenten heeft ASRock de Beebox met vergelijkbaar ontwerp.