'Nieuwe Intel-NUC Wall Street Canyon krijgt 28W Alder Lake-P-serie-cpu's'

Volgens geruchten komt Intel binnenkort met een nieuwe NUC uitgerust met de Alder Lake-P-serie. De 28W-processors worden vaak gebruikt voor laptops en het lijkt erop dat Intel deze zelf gaat gebruiken voor zijn mini-pc.

De eerste beelden van wat mogelijk de nieuwe mini-desktop van Intel is, verschenen op de Chinese website Chiphell. Onder de werktitel Wall Street Canyon zou Intel werken aan een nieuwe mini-desktop. De pc's worden uitgerust met Alder Lake-processors uit de P-serie. Het gaat volgens Chiphell om de Intel Core i7-1270P, Intel Core i7-1260P, Intel Core i5-1250P, Intel Core i5-1240P en de Intel Core i3-1220P.

Aan de voorkant heeft de 'Wall Street Canyon' twee USB 3.2 Gen 2 Type-a-poorten en een 3,5mm-audio-jack. Aan de achterzijde vinden we twee Thunderbolt 4-poorten, een ethernetpoort, twee HDMI-poorten, een USB 3.2 en 2.0 Type-A-poort.

Binnen in de behuizing is ruimte voor een 2.5"-ssd of -hdd en voor een PCIe 4.0 x4 M.2 NVMe-ssd. Verder ondersteunt de mini-computer twee slots voor DDR4-3200-ram. Verder zou de NUC beschikken over WiFi-6 en Bluetooth 5.2.

Het is niet de eerste mini-desktop van Intel met een Alder Lake-processor. De fabrikant kondigde in februari de NUC 12 Extreme aan onder de naar, Dragon Canyon. De mini-desktop begint bij 1632 euro.