Hackers kregen toegang tot MailChimp-tools om maildata crypto-accounts te stelen

Criminele hackers wisten toegang te krijgen tot systemen van MailChimp nadat ze inloggegevens van medewerkers wisten te verkrijgen via social engineering. De criminelen waren uit op data van mailinglijsten voor cryptovaluta.

MailChimp bevestigde slachtoffer te zijn van een aanval, nadat klanten van Trezor, een bedrijf voor hardwarematige wallets voor cryptovaluta, notificaties kregen dat het bedrijf een datalek had. Bij die nepberichten bleek het om een phishingaanval te gaan in een poging om klanten malware te laten installeren, zodat de criminelen cryptovaluta konden stelen.

De criminelen kregen toegang systemen van MailChimp voor klantondersteuning en beheertools nadat ze via social engineering inloggegevens van medewerkers wisten te ontfutselen. Volgens MailChimp wisten de daders daarmee 319 accounts van klanten binnen te dringen, waaronder dus Trezor, en slaagden ze er in om mailingdata van 102 accounts weg te sluizen. Ook kregen ze api's in handen, waarmee ze mailingcampagnes buiten het dashboard van MailChimp om kunnen opzetten.

Volgens MailChimp was de aanval nadrukkelijk op cryptovaluta en financiën gericht. Het bedrijf meldt Bleeping Computer dat het de getroffen accounts van medewerkers snel afsloot en de betreffende api's uitschakelde. Het bedrijf ontdekte de aanval op 26 maart. Niet bekend is of de inbraak tot meer phishingaanvallen heeft geleid.