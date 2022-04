Wikimedia Foundation-vrijwilligers stemmen tegen accepteren van cryptodonaties

Vrijwilligers die aan Wikipedia werken, willen dat de stichting erachter stopt met het accepteren van donaties in cryptovaluta. Een grote meerderheid van de vrijwilligers is bang dat de reputatieschade te groot is en is tegen de milieugevolgen van cryptomunten.

326 vrijwilligers van de Wikimedia Foundation stemden tussen begin januari en 12 april over een voorstel rondom cryptovalutadonaties. Van die 326 stemmers stemden 232 ermee in om te stoppen met het accepteren van donaties in cryptocoins. 94 vrijwilligers wilden daar juist mee doorgaan. Een dergelijke stemming binnen de gemeenschap is niet bindend, maar de Wikimedia Foundation zal naar verwachting een meerderheid van 71,17 procent van de stemmen niet zomaar negeren.

Wikimedia biedt sinds 2014 de mogelijkheid om donaties aan te bieden via bitcoin. Later kwamen daar ook bitcoin cash en ethereum bij. Cryptomunten zijn nooit een goudmijn geweest voor Wikimedia. In het afgelopen jaar was 0,08 procent van de inkomsten afkomstig van die munten. De stichting ontving 130.000 dollar aan crypto, verdeeld over 347 donateurs.

Vrijwilligers konden hun stem voorzien van commentaar. Daarin kwamen drie kritieken in het bijzonder naar voren. Het duurzaamheidsaspect van cryptovaluta werd daarbij het vaakst genoemd; veel vrijwilligers vinden het onethisch zulke munten te steunen. Wel zegt Wikimedia dat het de ontvangen munten via spot-conversion direct omzet in fiatvaluta en dat dat 'geen significante milieu-impact heeft'. Een andere veelgehoorde kritiek was dat de acceptatie van cryptovaluta 'een impliciete aanbeveling' zou zijn van cryptovaluta in het algemeen, inclusief alle problemen die daaromheen hangen. Ook vreesden sommige gebruikers voor de reputatie van Wikimedia.

Voorstanders van de munten noemden vooral de mogelijkheid om cryptovaluta te accepteren die op een minder milieubelastend proof of stake-protocol draaien. Verder noemden zij als voordeel dat ook gebruikers in onderdrukte landen zo veilig kunnen doneren.