Cryptocurrency-onderzoeker krijgt celstraf voor delen informatie met Noord-Korea

Cryptocurrency-onderzoeker Virgil Griffith is veroordeeld tot meer dan vijf jaar gevangenisstraf wegens samenzwering. De 39-jarige Amerikaan heeft Noord-Korea geholpen om Amerikaanse sancties te ontduiken met behulp van cryptocurrency, luidt de uitspraak.

Griffith had in september toegeven dat hij in april 2019 naar Noord-Korea was afgereisd, waar hij een presentatie gaf op een blockchain- en cryptocurrencyconferentie. "Het belangrijkste kenmerk van blockchains is dat ze openbaar zijn en dat de Democratische Volksrepubliek Korea niet buiten de deur kan worden gehouden, wat de VS of de VN ook zeggen", zei Griffith tijdens de presentatie, volgens aanklagers.

Ook zeggen de aanklagers dat de onderzoeker wist dat de informatie die hij gaf, kon worden gebruikt om sancties te omzeilen die Washington had opgelegd aan Noord-Korea, omdat het land kernwapens ontwikkelt. Het Amerikaanse ministerie van Justitie zegt dat Griffith hiermee ‘de nationale veiligheid van de Verenigde Staten in gevaar had gebracht door de sancties te ondermijnen’.

Daarnaast had het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zakenhad geen toestemming gegeven voor de reis, schrijft de BBC. Sinds 2017 mogen Amerikaanse staatsburgers alleen onder strikte voorwaarden naar Noord-Korea afreizen. De Ethereum Foundation, de voormalige werkgever van Griffith, zegt dat het zijn reis ook niet heeft goedgekeurd of gesteund.

Naast de celstraf heeft Griffith een geldboete van 100.000 dollar gekregen. De maximale straf die tegen de Amerikaan was geëist was een gevangenisstraf van 20 jaar en een geldboete van 1 miljoen dollar.